Dites-le avec des arbres: ces messages géants laissés par l'URSS visibles depuis l’espace

Depuis le passé, des résidents de l'URSS ont laissé à leurs descendants des salutations sous forme d'inscriptions géantes réalisées avec des arbres. Et ce n'est pas une blague.

L'Union soviétique aimait tout ce qui était monumental, et ces messages aux générations futures en sont la preuve. Du sol, ils ressemblent à des forêts ordinaires, mais à vol d'oiseau, il s'avère que ce sont des inscriptions réalisées avec des arbres. Elles étaient réalisées de deux manières : soit on abattait des arbres dans un certain ordre, soit on en plantait spécialement de nouveaux, qui, en grandissant, se transformaient en inscription.

L'inscription « Lénine » à Oulianovsk, ville natale du leader révolutionnaire russe ArtTourist

Auparavant, seuls les habitants connaissaient ces « salutations venues de l'URSS », mais aujourd'hui, elles peuvent facilement être vues grâce aux images satellitaires. À ce jour, environ 50 inscriptions de ce type ont été découvertes.

Inscription au Tatarstan Google Maps

La plantation massive d'arbres a commencé dans les années 1970 dans tout le pays. Le premier motif pour une conception aussi inhabituelle du paysage était le centenaire de la naissance du révolutionnaire et fondateur de l'URSS Vladimir Lénine, et la plupart des inscriptions survivantes lui sont aussi dédiées.

Le plus célèbre d'entre elles est l'inscription dans la région de Kourgan « Lénine a 100 ans ». Elle a été réalisée par des ouvriers du service des forêts local entre les villages de Troud (Travail) et Znanié (Savoir). Ils ont planté une forêt de 40 000 pins, qui s'étendait sur 600 mètres de long et a aujourd'hui atteint 80 mètres de haut.

L'inscription « Lénine a 100 ans » dans la région de Kourgan Google Maps

En Bachkirie, on a trouvé deux inscriptions « Lénine a 100 ans » : dans le village d'Arkhanguelskoïé, de 260 mètres de long, et près de la ville de Blagovechtchensk, de 550 mètres de long. Dans le premier cas, des arbres ont été plantés sur une colline dénudée et l'inscription est mieux lisible depuis l'espace. Quant à la deuxième inscription, elle est déjà moins visible.

D'autres inscriptions étaient consacrées aux anniversaires de la naissance de l'Union soviétique, à la Révolution d'octobre, au jour de la Victoire dans la Grande guerre patriotique et même aux congrès du PCUS.

« Victoire – 40 ans » dans la région de Kemerovo Google Maps

La première inscription, consacrée au 30e anniversaire de la Victoire, a également été trouvée près de Blagovechtchensk au Bachkortostan, mais elle n'est plus clairement visible. À côté, on distingue clairement les mots « Victoire – 60 ans », réalisée en 2005.

« Victoire – 30 ans » et « Victoire – 60 ans » Google Maps

Il existe plusieurs inscriptions dédiées aux 50e et 60e anniversaires de la Révolution d'octobre. Une seule nous est parvenue en Russie, dans le territoire de l'Altaï, les autres se trouvant en Ukraine et en Moldavie.

« 50e anniversaire de la Révolution d'octobre » Google Maps

En plus des inscriptions, le peuple soviétique a également planté des arbres pour former des symboles. Le principal, bien sûr, était une étoile à cinq branches dans différentes versions. Par exemple, dans la région de Tambov, on trouve une étoile entièrement composée de forêt.

« 50e anniversaire de la Révolution d'octobre » Google Maps

Tandis qu’à Kostroma et Lipetsk, un cercle était « découpé » à l'intérieur de l'étoile.

