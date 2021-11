De l’artisanat aux merveilles naturelles: quels sont les «Trésors de Russie» récemment élus?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La version russe du célèbre magazine National Geographic Traveler a publié les résultats d’un vaste vote en ligne destiné à désigner les « Trésors de Russie ». Durant quatre mois, les internautes ont pu soutenir leurs favoris parmi les candidats promus par les représentants officiels des régions du pays, répartis en dix nominations.

Kremlin de Tobolsk Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Ainsi, dans la catégorie « Site culturo-historique », la première place revient au kremlin de Tobolsk, unique forteresse de ce type en Sibérie. Il est suivi par l’imposant monument « L'arrière au front ! » à Magnitogorsk, conçu comme une partie du triptyque d’après-guerre que complète la statue de l’« Appel de la Mère-Patrie » de Volgograd et celle du « Soldat-Libérateur » à Berlin. La troisième marche du podium est occupée par le majestueux monastère de la Nouvelle Jérusalem, à Istra, dans la région de Moscou.

Pour la nomination « Artisanat traditionnel », ont été élus, dans l’ordre, la dentelle de Vologda, les plateaux peints de Nijni Taguil et la broderie de la péninsule de Iamal, dans l’Arctique.

Buuz de Bouriatie Legion Media Legion Media

De leur côté, les amateurs de bonne pitance ont choisi comme meilleurs représentants de la catégorie « Cuisine traditionnelle » les buuz de Bouriatie, ravioles à la viande et aux oignons cuites à la vapeur, les perepetchi, petites tartelettes d’Oudmourtie, et le kalinnik de Riazan, élégant dessert renfermant de la confiture de viorne et couvert d’un glaçage de chocolat blanc et de lait condensé.

Île de Kant Nikolaï Guyngazov/Global Look Press Nikolaï Guyngazov/Global Look Press

Dans la catégorie « Espace public », les internautes ont consacré l’île de Kant, aussi connue sous le nom de Kneiphof, dans le centre-ville de Kaliningrad, sur laquelle se dresse la cathédrale de Königsberg. Elle devance le très populaire Sevkabel Port, à Saint-Pétersbourg, lieu d’attraction artistique et de détente, ainsi que le quartier européen de la ville de Taganrog, sur le littoral de la mer d’Azov.

Ensuite, pour le prix des meilleures « Stations balnéaires, de santé ou de loisirs » se sont distinguées la ville de Belokourikha, dans la région de l’Altaï, offrant un mélange d’air pur des montagnes, d’eaux thermales et d’une large gamme d’établissements de remise en forme, la charmante cité côtière de Zelenogradsk, dans la région de Kaliningrad, très populaire auprès des touristes, et la péninsule de Kopylovo, à Togliatti, exceptionnel lieu de repos sur le cours de la Volga.

Manpoupounior Alexeï Boutorine/Russian Look/Global Look Press Alexeï Boutorine/Russian Look/Global Look Press

Une autre catégorie, et non des moindres, est celle des « Sites naturels ». Le plus spectaculaire s’est avéré être, aux yeux des votants, le Manpoupounior, composé de stupéfiantes colonnes de pierre de plusieurs dizaines de mètres se dressant loin de toute civilisation dans les monts Oural. Il est suivi par la réserve naturelle des Lacs de Smolensk, puis par l’île arctique de Wrangel, célèbre pour sa riche faune, des ours polaires aux colonies de morses et autres oiseaux emblématiques du Grand Nord.

Concernant les « Croisières fluviales et maritimes », ont été sélectionnés l’itinéraire depuis Mourmansk vers le pôle Nord à bord d’un brise-glace nucléaire, les excursions en navire à roues à aubes dans la région d’Arkhangelsk, et la navigation sur les rivières du Bachkortostan, praticables notamment en kayak.

Réserve de Valdaï Konstantin Kokochkine/Russian Look/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Russian Look/Global Look Press

Ceux qui préfèrent les randonnées ont quant à eux choisi pour le titre du meilleur « Sentier touristique » celui menant au sommet de la montagne du Basseg du Nord, dans la région de Perm. Il est talonné par le chemin du Grand Valdaï, au sein du parc naturel du même nom, dans la région de Novgorod, et par le sentier vers la Grande rivière de pierre, dans la région de Tcheliabinsk.

Parmi les nominés dans la catégorie « Itinéraire d’excursion », ont sorti leur épingle du jeu l’itinéraire spatial de Kalouga, ville où s’est éteint Constantin Tsiolkovski, père de la cosmonautique moderne, celui baptisé #Nijni800, élaboré pour présenter comment la ville de Nijni Novgorod s’est métamorphosée pour célébrer cette année ses 800 ans, et l’itinéraire du « Grand tour – Toute la Carélie », long de 1 285 kilomètres et passant par plusieurs merveilles de cette splendide région frontalière de la Finlande.

Sabantouï célébré dans la région de Saratov en 2016 Nikolaï Titov/Global Look Press Nikolaï Titov/Global Look Press

Enfin, dans la catégorie « Fête traditionnelle », sont sortis vainqueurs le festival de reconstruction historique « Prise d’Azov de 1641 » dans la région de Rostov-sur-le-Don, la plus grande fête nationale du Tatarstan, Sabantouï, et le festival hivernal russe Iarkaïa Maslenitsa, à Iaroslavl.

