«Goûts de Russie»: quelles sont les spécialités gastronomiques locales les plus prometteuses?

En ce début de semaine, ont été révélés les vainqueurs du concours « Goûts de Russie », organisé pour la deuxième fois par le ministère russe de l’Agriculture et visant à mettre en avant les spécialités culinaires les plus remarquables du pays, apprend-on sur le site de l’institution étatique.

Borchtch du Kouban Goûts de Russie

Selon Dmitri Patrouchev, ministre de l’Agriculture, ce projet permet d’accroître l’intérêt pour la production locale russe, de la rendre plus reconnaissable et de créer des conditions propices à son développement ultérieur.

« Dans le même temps, il répond à un certain nombre d'objectifs connexes, notamment : l'augmentation de la production alimentaire par les petites entreprises et les exploitations agricoles, la création de nouveaux emplois, le développement du potentiel d'exportation et de tourisme des régions de notre pays et, bien sûr, la contribution à la popularisation des marques russes et à l'augmentation de leur pertinence pour les consommateurs », a-t-il ajouté.

Kacha militaire de Prokhorovka Goûts de Russie

Cette année, 720 mets ont pris part à la compétition, répartis en 8 nominations. Le classement a ensuite été établi selon le choix d’une commission d’experts, mais également d’un vote en ligne, auquel ont participé plus de 1,16 million d’internautes.

Qui sont donc les grands vainqueurs ?

Tchak-tchak tatar Goûts de Russie

Ainsi, dans la catégorie dédiée au vote populaire, ce sont les pommes de Stavropol qui ont remporté la première place, suivies de la kacha (bouillie) militaire de Prokhorovka, inventée par le célèbre généralissime impérial russe Alexandre Souvorov durant sa campagne suisse et composée de millet, de viande en conserve, de lard, d’oignon, de beurre et d’huile. En troisième position, l’on trouve le célèbre tchak-tchak tatar.

Pour le prix des spécialités gastronomiques ayant le plus d’impact sur le développement touristique de leur territoire de provenance, ont été retenus, dans l’ordre, la medovoukha (hydromel) sans alcool de Souzdal, la stroganina (lamelles de poisson cru) de Iougra et le corégone blanc de Carélie.

Stroganina Goûts de Russie

En ce qui concerne la nomination « Goût de la nature », consacrée aux aliments consommés tels quels, non transformés, ont été couronnés la viande de renne de la péninsule de Iamal, les tomates de Volgograd et l’agneau Romanov.

Mûre jaune Goûts de Russie

Au contraire, sur le podium de la catégorie « Trouvaille gastronomique », destinée aux produits ayant subi une transformation, se trouvent, dans l’ordre, les pommes de pin de l’Oural enrobées de chocolat, les conserves de poisson de la péninsule de Iamal, ainsi que la mûre jaune marinée du district de Khanty-Mansiïsk.

Pommes de pin de l’Oural enrobées de chocolat Goûts de Russie

Pour le prix « Héritage culinaire », ont ensuite été récompensés le borchtch du Kouban, les tartes d’Alanie aux multiples variantes, allant d’une garniture soit de viande, soit de fromage avec feuilles de betterave, ortie ou encore oignon vert, et l’incontournable « kotleta » Pojarski (escalope de poulet panée).

Tartes d’Alanie Goûts de Russie

Parmi les spécialités dont les appellations d’origine et indications géographiques sont enregistrées au registre national, se sont distingués le saumon rouge du Kamtchatka, le vin criméen Balaklava et le gardon de la Caspienne d’Astrakhan.

Fromage Malevitch Goûts de Russie

Une nomination intéressante est celle du « Goût d’un coin perdu », mettant en lumière des produits originaires de villages comptant moins de 3 000 habitants. L’or dans ce domaine a été remis aux pelmenis de Fedossikha (Sibérie) à la viande et aux champignons, suivis du fromage Malevitch originaire de la région de Koursk et à la croute noire, ainsi qu’au varenets (lait cuit au four et caillé) de la région de Kostroma.

Caviar d’esturgeon d’Astrakhan Goûts de Russie

Enfin, la catégorie « Goûts sans frontières », récompensant les mets au plus haut potentiel d’exportation, a vu être distingués le caviar d’esturgeon d’Astrakhan, la viande de renne de Iamal, ainsi que le lait végétal de Tomsk, produit à base de pignons de pin, de miel et d’eau.

