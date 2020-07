En images: les dix plus beaux bâtiments et sites de Kaliningrad  

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Cathédrale de Königsberg

Avant que Kaliningrad ne devienne une ville russe en 1945, elle faisait partie du royaume de Prusse et, plus tard, de l'Empire allemand. De nombreux monuments architecturaux de la ville ont été construits durant cette époque. Et la cathédrale de Königsberg est sans doute le plus important d’entre eux.

La cathédrale de style gothique du XIVe siècle a été achevée en 1380. Elle est restée intacte jusqu'en 1944, lorsqu'elle a souffert des bombardements des forces alliées. Les nouvelles autorités russes n'ont commencé à reconstruire la cathédrale qu'en 1992.

La tombe du philosophe allemand Emmanuel Kant, qui résidait autrefois dans la ville, est située dans la cathédrale.

2. Rybnaïa Derevnia (« village des poissons »)

Rybnaïa Derevnia est l'une des principales destinations touristiques de Kaliningrad. Bien qu'il n'ait été construit qu'en 2006, le village a été stylisé pour ressembler à un quartier d'une vieille ville prussienne.

L’endroit possède une galerie, des hôtels, des cafés et des magasins. Plus important, le site possède un imposant phare qui surplombe la rivière Pregolia. Au sommet du phare se trouve une terrasse d'observation pour les visiteurs.

3. Hôtel Nesselbeck

Séjourner dans cet hôtel trois étoiles, dont le style rappelle un château médiéval, est un moyen idéal de plonger dans l'ambiance inhabituelle de cette ville. Les chambres ont été réalisées pour correspondre à l'aspect médiéval du château. L'hôtel possède également sa propre brasserie qui sert des bières faites maison à ses clients.

L'hôtel organise des compétitions de joute occasionnelles et abrite l'étrange musée des tortures et des punitions médiévales.

4. Complexe d'exposition « Océan de la planète » du Musée de l’Océan mondial

Le concept architectural de ce nouveau complexe d'exposition, qui comprend un centre naval, un espace d’expositions et de musées et un centre éducatif, a été développé par un studio d'architecture de Saint-Pétersbourg.

Le bâtiment possède une forme sphérique en hommage à la Terre. L’espace muséal et les pavillons du Centre naval ont une forme cubique correspondant à l'unité de mesure de l'océan.

5. Église Kreuzkirche

Cette église a été construite entre 1930 et 1933 pour la communauté évangélique de Königsberg. Malgré les bombardements de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, l'église n'a subi aucun dommage majeur. Après la fin de la guerre, elle a été utilisée comme garage et, plus tard, a abrité une usine de matériel de pêche. En 1988, l'église a repris ses fonctions religieuses, cependant pour les croyants orthodoxes.

6. Musée de l'ambre

Ce musée occupe une ancienne fortification reconstruite commandée à l'origine par un maréchal prussien lors des guerres napoléoniennes (1803-1815). Le musée n'a ouvert ses portes qu'en 1979. Actuellement, il abrite une impressionnante collection d'objets en ambre.

7. Bourse de Königsberg

Cet imposant édifice a été inauguré en 1875 pour accueillir la Bourse de Königsberg. Le bâtiment était à l'origine décoré de figures allégoriques de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique, avec deux sculptures de lions ornant son escalier. Il a été conçu dans le style néo-Renaissance du nord de l'Italie.

Bien que le bâtiment ait également été endommagé pendant la guerre, il n'a pas été démoli par la suite, comme beaucoup d'autres édifices endommagés de Kaliningrad, mais reconstruit en 1967. Par la suite, il a accueilli un centre culturel soviétique et, plus tard, russe.

8. Porte de Brandebourg

La porte de Brandebourg, dans la partie sud-ouest de Königsberg, a été construite en 1657 et était à l'origine en bois. La porte en bois d'origine a été remplacée par une structure en briques sur ordre de Frédéric II de Prusse au XVIIIe siècle.

Aujourd'hui, la porte de Brandebourg est la seule « porte » de la ville encore utilisée aux fins prévues (il est donc possible de passer en voiture ou à pied dans celle-ci). Ce précieux monument architectural est protégé par l'État.

9. Église de la Sainte Famille

Cette église néo-gothique en briques a été construite dans un quartier résidentiel du sud de Königsberg entre 1904 et 1907. Conçue par un célèbre architecte allemand nommé Friedrich Heitmann, l'église a été utilisée par l'Armée rouge comme lazaret pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus tard, comme entrepôt d’engrais.

Après avoir été restaurée au début des années 80, l'ancienne église catholique a été transformée en salle de concert pour l’Orchestre philharmonique de Kaliningrad.

10. Porte du Roi

Cet édifice ressemble à un petit château, mais ce n’en est pas un. En fait, c'est l'une des six portes qui ont été construites autour de la ville. Appelée à l'origine porte de Gumbinnen, la porte a reçu son nom actuel en 1811, d’après la rue sur laquelle elle se trouvait : Königstrasse. La rue s'appelait ainsi, car les rois prussiens la traversaient pour se rendre aux inspections militaires.

Aujourd'hui, la porte abrite un centre historique et culturel dédié à la Grande ambassade de Pierre le Grand, le premier voyage de l’empereur en Europe.

