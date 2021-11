En images: sept blogueurs qui vous feront voyager à travers la Russie

Des trajets en train confortables aux balades à vélo extrêmes à travers les endroits les plus reculés et inaccessibles, en passant par les izbas et les églises, ces blogueurs dévoilent toute la diversité et la beauté de la Russie.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ksenia Minerva

Début 2021, Ksenia, 25 ans, vivait à Saint-Pétersbourg, travaillait comme motion designer et ne rêvait que d’une chose : voyager. En juin, elle a acheté un camping-car, a pris son chien Basti avec elle et est partie à travers la Russie.

Elle cuisine sur un réchaud à gaz, dort dans un camping-car ou une tente, fait le plein d'eau dans les stations-service, recharge son matériel avec des panneaux solaires et parvient même à s’occuper de ses cheveux avec un fer à friser connecté à un petit générateur.

Elle parcourt la taïga, le Grand Nord, le Sud de la Russie et s'arrête pour la nuit dans les montagnes, les forêts, ou encore sur une île inhabitée. Et, bien sûr, elle montre toute cette beauté à ses abonnés. Dans ses streams, elle parle des difficultés de la vie dans la nature sauvage.

Où la suivre : Instagram, TikTok

>>> Pourquoi des touristes étrangers se rendent-ils en Russie malgré la pandémie?

Svetlana Pozdniakova

Svetlana est probablement la principale experte de la Russie centrale. Cette blogueuse moscovite photographie et parle avec brio des églises anciennes, des monastères, des demeures et des objets d'art intéressants de Moscou, de sa région et de dizaines d'autres villes voisines.

Ses maisons en bois sur fond de champs à perte de vue dans le brouillard, ses feuillages d'automne dorés et ses levers de soleil pris dans le givre avec des dômes d'or vous donneront envie de tout quitter pour vous rendre en Russie. Ou du moins de laisser un like.

Où la suivre : Instagram

Anna Korob

En 2018, un rouble en argent de l'époque de Nicolas II est tombé accidentellement entre les mains d'Anna. Par la suite, elle est tombée amoureuse de la numismatique, puis de l'histoire et de l'architecture russes. Elle a commencé à collectionner des pièces de monnaie, à faire des recherches sur le passé, à se rendre dans d'anciens manoirs et églises à travers le pays et à en parler sur son blog.

« Chaque voyage est comme une petite vie. Des milliers de kilomètres en voiture à travers des marécages, des champs ou des serpentines de montagne, un café matinal dans une station-service, des levers de soleil dans la brume, des rencontres intéressantes et des histoires de résidents locaux, la découverte des animaux sauvages et bien plus encore », énumère Anna.

Avec son blog, elle tente d'attirer l'attention sur les monuments architecturaux qui risquent de disparaître. Selon elle, il y en a des milliers de Kaliningrad à Vladivostok.

Où la suivre : Instagram

Alexeï Skaline

Alexeï est né à Iaroslavl, et depuis son enfance, il aime la photographie et prend des photos de paysages urbains. En 2014, il s'est rendu aux Jeux olympiques de Sotchi, y a trouvé un emploi et y est resté.

Alexeï a admis à plusieurs reprises qu'il était amoureux du Caucase ; la plupart des photos et des histoires intéressantes de son blog devraient donc être liées à cette région. Mais il rapporte des clichés étonnants de tous les endroits où il se trouve : du Kamtchatka, de Crimée, du Baïkal, des îles Kouriles, de Sakhaline et d'autres endroits difficiles d'accès de Russie.

Où le suivre : Instagram

Artem Ray

Comme les voyages internationaux n'étaient pas possibles pendant la pandémie, Artem est parti à la découverte de la Russie.

Il y a six mois, il a commencé à montrer des endroits intéressants à Moscou et dans la région de Moscou sur Instagram. En conséquence, son blog est devenu une collection d’endroits très cosy et couleur locale, avec des cabanes en bois, des châteaux à la française, des phares et les plus beaux domaines de Russie.

« Vous vous engluez dans toute cette vie avec ces trucs du quotidien. Vous résolvez des problèmes de travail, d’études, de logement (rayer la mention inutile) et à un moment donné vous remarquez que vous vivez toujours selon le même scénario, et les nouvelles impressions sont réduites au minimum. (...) Ce sont précisément les voyages en Russie et mon blog qui sont devenus pour moi cette inspiration, cette motivation, ce sens et cette source de kif », écrit Artem.

Où le suivre : Instagram, TikTok

Vlad Povélikine

Le premier jour de l'été 2021, Vlad a mis dans ses valises son matériel, est monté sur un vélo et s'est lancé dans un périple à deux roues de 13 000 km à travers la Russie, de Nijni Novgorod à Vladivostok.

Au cours de son voyage, le jeune homme de 29 ans a réalisé une série de photos dans laquelle il montre une rencontre un chameau dans un champ russe, comment il nage dans l'eau rouillée des sources thermales ou vit sous une tente dans les montagnes de l'Altaï.

« C'est un voyage en solitaire. Ce périple a un prix. Avant de voyager, j'ai largué les amarres. J’ai quitté mon emploi, rompu avec ma petite amie, quitté mon appartement et vendu des choses inutiles. Sur mon chemin, je ne rencontre que des gens adorables ! Le monde qui nous entoure est notre reflet », écrit Vlad.

Où le suivre : Instagram, TikTok

Ilya Voskressenski

Un jour, Ilya n'a pas pu partir en vacances et est resté dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg. Chaque soir, il a commencé à se promener dans la « Venise du Nord » en trouvant toutes sortes de divertissements.

Désormais, Voskressenski parcourt toute la Russie et rapporte de ses voyages non seulement des photos, mais aussi des documentaires en bonne et due forme. Il a déjà filmé les lacs et cascades de l'Altaï, les volcans du Kamtchatka, les forêts hivernales féériques de la région de Perm et bien d'autres endroits intéressants.

Où le suivre : Instagram,YouTube

Dans cette autre publication découvrez huit blogueurs qui vous donneront des envies d’aventures dans le Grand Nord russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.