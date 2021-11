En images: cette nouvelle rame du métro de Moscou vous emmènera en voyage à travers toute la Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sur les rails du métro de Moscou s'est, en ce début de semaine, élancée une rame spéciale destinée à faire découvrir aux passagers la richesse touristique du pays, informe sur Telegram le Département des transports de la capitale, initiateur de ce projet conjointement avec Rostourizm, agence fédérale russe en charge de l’industrie touristique. Baptisée sobrement « Voyage à travers la Russie », elle restera en circulation durant six mois sur la ligne rouge.

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

« Nous nous sommes efforcés de réunir ici les localisations et curiosités touristiques les plus hautes en couleur de notre pays. Nous voulions montrer la multiplicité de la Russie », a confié lors du lancement Zarina Dogouzova, directrice de Rostourizm, citée par RIA Novosti.

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

Pour cette première version, l’accent a été mis sur 20 attractions touristiques réparties dans 19 des 85 régions que compte la Fédération. Les wagons, décorés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, comprendront également des codes QR, par le biais desquels les usagers pourront découvrir un site créé pour l’occasion et présentant les lieux d’intérêt et les spécialités culinaires des régions en question, ainsi que des conseils pratiques pour les personnes désireuses de s’y rendre.

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

« Entrez dans l’un des cinq wagons et entamez votre voyage dans 19 régions : de Kaliningrad au Kamtchatka. Vous verrez la beauté de la Carélie, les crêtes montagneuses du Daghestan et de Kabardino-Balkarie, la riche culture du Tatarstan, les volcans, lacs et rivières du Kamtchatka, les réserves naturelles de l’Altaï », s’enthousiasme le Département des transports de Moscou.

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

Dans cet autre article, nous vous décrivons le spectacle qui vous attend depuis la fenêtre du légendaire Transsibérien.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.