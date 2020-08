En images: les huit plus beaux viaducs de Russie

Ces ponts ferroviaires, routiers et piétonniers longent les cols de l'Oural et les rivières rapides de Sotchi. Quant au plus ancien viaduc en pierre, il se trouve près de la ville de Kalouga.

Viaduc de Kalouga

V.Pavlov /Sputnik, Serjant Pepper (CC BY-SA 3.0) V.Pavlov /Sputnik, Serjant Pepper (CC BY-SA 3.0)

C’est le plus ancien viaduc en pierre de Russie – ce pont en pierre réalisé dans le style du classicisme russe a été construit en 1785 ! Au XIXe siècle, des grilles en fonte forgée sont apparues sur le viaduc, et elles ornent cette structure encore aujourd'hui. Ce pont est devenu blanc à notre époque. Le viaduc de Kalouga est également inclus dans la liste des sites du patrimoine culturel du pays.

Viaduc de Mokrinski en Tchouvachie

Legion Media Legion Media

Une construction inhabituelle est située dans le village tchouvache de Mokry. Construit au début du XXe siècle, ce viaduc supportait une ligne de chemin de fer reliant les gares de Mokry et d’Atchaks sur la ligne Moscou-Kazan. Le pont était un site stratégiquement important : à partir de 1935, une garnison militaire s'y trouvait, et pendant la Grande Guerre patriotique, des convois transportant des munitions y passaient. En 1986, le viaduc a été fermé et les rails ont été démantelés, la circulation ayant été transférée sur un nouveau pont à proximité. Cet endroit fait depuis la joie des amateurs de saut à la corde.

Pont Valounny dans la région de Tver

Redasmodey (CC BY-SA 4.0) Redasmodey (CC BY-SA 4.0)

Dans le domaine Vassilievo, près de la ville de Torjok, se trouve un pont de cent mètres inhabituel datant de la fin du XVIIIe siècle. Il est construit à partir de blocs de différentes tailles sans aucun mortier de liaison. Et il tient bon jusqu’à ce jour ! Malheureusement, le manoir en bois n'a pas survécu.

Pont de pierre Nikolski dans la région de Tcheliabinsk

Ce viaduc surplombant la rivière Sim est l'un des plus beaux ponts de l'Oural ! Construit dans les années 1930, Ce fut le premier pont en arche en béton d’URSS. Le viaduc est revêtu de pierre et s'intègre donc parfaitement au paysage montagneux de l'Oural.

Viaducs de Krasnoufimsk dans la région de Sverdlovsk

Une section très pittoresque de la voie ferrée entre Krasnoufimsk (région de Sverdlovsk) et la gare de Tchad (territoire de Perm) traverse sept viaducs d’affilée. Tous ont été construits au début du siècle dernier pour relier les gares ferroviaires à travers les montagnes de l'Oural. Seuls deux des viaducs historiques sont en service aujourd'hui, le reste ayant été conservé en tant que monument architectural. La voie ferrée passe de nouveaux ponts de construction récente non moins impressionnants.

Viaduc Verechtchaguinski à Sotchi

Kemal KOZBAEV (CC BY-SA 3.0) Kemal KOZBAEV (CC BY-SA 3.0)

Le pont automobile surplombant la vallée de la rivière Verechtchaguinka relie deux districts de la station balnéaire de Sotchi, Tsentralny et Khostinski. Il a été construit dans les années 1930 et est reconnu comme un site du patrimoine culturel du pays. Fait intéressant, la rivière n'est plus là aujourd'hui - elle a été déviée dans un tuyau. Son lit accueille désormais des bâtiments résidentiels.

Viaduc de Matsesta à Sotchi

Legion Media Legion Media

Un autre viaduc de la ville de Sotchi traverse la rivière Matsesta. Il a également été construit dans les années 1930 pour la circulation automobile et offre une vue incroyable sur la mer Noire. Splendide !

Viaduc Andronikov à Moscou

Evgueni Biyatov/Sputnik Evgueni Biyatov/Sputnik

Un petit pont ferroviaire (un peu plus de cent mètres de long) sur la rivière Iaouza a été construit en 1865 près du monastère de Spasso-Andronikov. Ce viaduc coloré apparaît souvent dans les films soviétiques - une autre raison de revoir Quand passent les cigognes et la Porte Pokrovski.

