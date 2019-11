Dix endroits insolites de Moscou que même les Moscovites ignorent

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La maison en forme d'éléphant à Ostrovtsy

Artyom Korotayev/TASS Artyom Korotayev/TASS

La maison aux éléphants, conçue par l'architecte Sergueï Kojouro, a été construite à titre expérimental et, depuis 2009, demeure le principal centre d’intérêt de la ville d'Ostrovtsy, près de Moscou. On ne sait pas exactement qui a commandé la construction du bâtiment, mais jusqu'à présent, le manoir unique de quatre étages reste inhabité. La façade est décorée dans le style oriental tandis que la trompe et les couvertures sont décorées avec des ornements indiens.

Arbres décorés dans les parcs (stations de métro Vystavotchnaïa/Izmaïlovskaïa)

En vous promenant dans certains parcs de Moscou, tels que Izmaïlovski ou Krasnaïa Presnia, vous pouvez voir des représentations de héros de contes de fées sur les arbres. C’est cette technique inhabituelle qu’utilise l’artiste moscovite Evguenia Khlynina pour protéger l’écorce des arbres quand elle est endommagée par le vent ou le gel. Ces dessins ne font pas de mal aux arbres et sont beaucoup plus attrayants que la peinture blanche habituelle.

Maquettes de gratte-ciel staliniens (métro VDNKh)

Vitaly Belousov/Sputnik Vitaly Belousov/Sputnik

Pour admirer les sept célèbres gratte-ciel staliniens, vous n'avez pas besoin de faire le tour de Moscou. Au VDNKh également, il existe un lieu unique où sont rassemblés des maquettes de tous ces gratte-ciel. Un peu plus grands qu’un homme, ils vous permettent d’admirer parfaitement tous les petits détails de ces bâtiments légendaires.

Station de tramway Krasnostoudentcheski proezd (métro Timiriazevskaïa)

Moskva Agency Moskva Agency

Il existe à Moscou un ancien arrêt de tramway toujours en activité. Construit en 1890 en bois, l'architecte Evgueni Chervinski compléta plus tard le projet avec des constructions et des éléments décoratifs en fonte. Pendant longtemps, le pavillon a été abandonné et a repris vie après sa restauration, qui a pris fin en 2018.

Maison-musée de Fiodor Konioukhov (métro Paveletskaïa)

Erokhin (CC BY-SA 4.0) Erokhin (CC BY-SA 4.0)

La maison-musée du célèbre voyageur russe Fiodor Konioukhov se cache dans l'une des cours de Moscou. Concentrés dans une petite zone, on trouve un atelier et une chapelle en l’honneur de Saint-Nicolas le faiseur de miracles, sur les murs de laquelle se trouvent des plaques commémoratives des grands personnages russes et des voyageurs morts au cours de leurs expéditions.

Dans l'atelier et tout autour de la maison, vous trouverez de nombreuses choses étranges provenant des expéditions de Fiodor Konioukhov. Par exemple le bateau à rames Tourgoïak, sur lequel il a traversé seul l’océan Pacifique.

Objet d’art dans le parc Tchermianka (station de métro Otradnoïe)

Legion Media Legion Media

Ces formes fantaisistes réalisées en bois et en branches de saule ont été installées dans le parc Tchermianka en 2014. Nikolaï Polisski, auteur d’objets insolites, a créé de nombreuses installations dans le célèbre parc de land-art situé dans le village de Nikola-Lenivets, dans la région de Kalouga. L'installation n'a pas de nom officiel, alors enclenchez votre imagination et inventez-en un vous-même.

Château médiéval (métro Novokossino/Marino)

Legion Media Legion Media

Les terrains de jeu modernes pour divertir les enfants et les adultes à Moscou prennent souvent la forme de châteaux médiévaux. Il est préférable de venir ici le week-end lorsque des événements, des foires et des festivals y sont organisés. Grâce aux paysages colorés, ces sites sont devenus un lieu prisé pour les séances photo. Désormais, vous savez où aller pour embellir votre compte Instagram.

Parc artistique Symbol (station de métro Plochtchad Ilitcha)

Moskva Agency Moskva Agency

Ce parc d'art moderne récent fait partie de l'espace créatif Symbol. Les œuvres d'artistes russes contemporains sont présentées sur son territoire. L'administration du parc note que la plupart des œuvres ont été créées à partir de matériaux trouvés sur le territoire de l'ancienne usine Faucille et Marteau.

Village des artistes (métro Sokol)

A.Savin (CC BY-SA 3.0) A.Savin (CC BY-SA 3.0)

Le village des artistes est une véritable ville-jardin en bois où vous pouvez fuir l'agitation de la ville. Son histoire a débuté dans les années 1920 avec l’idée de créer un village expérimental dans lequel vivraient et créeraient des personnalités de la culture et de l’art. Chaque maison de la coopérative est construite selon un projet unique d'architectes soviétiques et les rues portent le nom d'artistes de premier plan - Levitan, Sourikov, Vroubel, Kiprenski, Chichkine et d'autres. On trouve sur le territoire un musée qui raconte tous les événements liés à l'histoire de la première coopérative de logement à Moscou - par exemple, la chute de débris de l'avion Maxim Gorky sur la colonie en 1935.

Cabine téléphonique de Tchebourachka (métro VDNKh)

Il existe de nombreux endroits intéressants sur le territoire du Centre panrusse des expositions (VDNKh) qui vous transporteront à l'époque soviétique. Par exemple, dans le pavillon Maison de la culture, qui héberge le musée du dessin animé russe, se trouve la cabine téléphonique de Tchebourachka, héros de dessin animé préféré de tous les enfants et adultes soviétiques. Selon l'intrigue du dessin animé, le personnage aux grandes oreilles habitait initialement ici.

