Quels lieux sont les stars indétrônables d’Instagram à Moscou?

Jouissant d’un patrimoine historique, culturel et architectural d’exception, Moscou attire de plus en plus de visiteurs. En 2018, leur nombre se portait à 23,5 millions, dont 5,5 millions en provenance de l’étranger. Une croissance s’élevant tout de même à 84% par rapport à 2010, rapporte le site officiel de la mairie.

Aussi, rien d’étonnant à ce que des hordes de touristes en profitent pour immortaliser leur séjour et partager leurs plus beaux clichés sur Instagram. À cet égard, la capitale russe se classe même au deuxième rang mondial des villes les plus représentées sur cette populaire application, derrière New York. Incroyable n’est-ce pas ? Voici donc le classement des lieux qui y sont le plus souvent photographiés.

10 – Izmaïlovo

Pixabay Pixabay

Bien que le Kremlin d’Izmaïlovo, inauguré en 2003, soit par beaucoup considéré comme l’incarnation du tourisme-business, il n’en demeure pas moins un lieu insolite dépaysant immanquablement les étrangers foulant pour la première fois les terres russes. D’autant plus qu’il est possible d’y trouver toutes sortes de souvenirs : chapkas, matriochkas, objets soviétiques vintages, foulards traditionnels et autres affiches de propagande. Les plus curieux n’hésiteront pas non plus à visiter ses musées originaux, comme ceux de la vodka et du pain. Un site touristique présent sur tout de même 330 000 photographies Instagram, mettant en avant son architecture haute en couleur.

9 – Le théâtre Bolchoï

Federico Gambarini/Global Look Press Federico Gambarini/Global Look Press

Le théâtre Bolchoï fait fantasmer d’innombrables amateurs d’art à travers le monde, son excellence n’étant aujourd’hui plus à démontrer. Aussi, il n’est que peu étonnant qu’il figure sur quelque 333 500 clichés Instagram, publiés en partie par des voyageurs ayant enfin exaucé leur rêve de s’y rendre et d’assister à un somptueux ballet ou à un enchanteur opéra.

8 – Kolomenskoïé

Alexander Novikov/Global Look Press Alexander Novikov/Global Look Press

Il en est de même pour l’autre principal domaine impérial de la ville, Kolomenskoïé, célèbre pour son magnifique palais de bois, dont la reconstruction date d’il y a une dizaine d’années seulement. Les Moscovites aiment en outre se prélasser à l’ombre de son verger, où se dressent des centaines de pommiers, mais aussi se balader au gré de son vaste territoire verdoyant, toujours enclin à se laisser immortaliser, comme le prouvent les 390 000 photographies Instagram le concernant.

7 – Tsaritsyno

Valeri Loukianov/Global Look Press Valeri Loukianov/Global Look Press

Utilisateurs d’Instagram qui semblent également apprécier la verdure, loin du brouhaha citadin, puisque le domaine impérial de Tsaritsyno, voulu par l’impératrice Catherine II, figure dans le top 10 des sites moscovites les plus représentés sur l’application (près de 640 000 mentions). Il faut dire que ses agréables allées pavées sinuant entre les arbres, ses plans d’eau, sur les berges desquels il est plaisant de se relaxer, et son palais qu’on ne se lasse pas de contempler, sont particulièrement propices à la capture d’images pittoresques !

6 - Le parc de la Victoire

Alexander Grichine/Global Look Press Alexander Grichine/Global Look Press

Lieu de promenade et de détente apprécié tant des locaux que des visiteurs de passage, le parc de la Victoire offre plusieurs panoramas à couper le souffle, qu’il s’agisse du sommet des tours de Moscow-City, de l’Arc de triomphe, de l’horizon urbain ou encore de son gigantesque complexe muséal et de son obélisque, qui n’est autre que le plus haut monument de Russie (141,8 mètres). Une particularité qui ne sera pas passée inaperçue aux yeux des Instagrameurs, qui ont consacré environ 700 000 publications à cet endroit.

5 – L’Université d’État de Moscou

Sergueï Smirnov/Global Look Press Sergueï Smirnov/Global Look Press

Certainement la plus célèbre des « Sept Sœurs » de Moscou, gratte-ciels staliniens connus pour leur monumentalisme, le plus grand établissement universitaire de Russie n’échappe pas à la folie d’Instagram, avec quelque 800 000 photographies lui étant dédiées. Érigée en 1953 et haute de 240 mètres (elle était alors le plus haut bâtiment d’Europe), elle accueille près de 40 000 étudiants, rien que ça !

4 – La rue Arbat

Pixabay Pixabay

Principale artère touristique de la ville, l’Arbat mérite amplement sa place dans le peloton de tête touristico-photographique de Moscou. Les voyageurs apprécient en effet d’y déambuler pour y admirer les bâtiments à l’architecture éclectique et colorée, faire le tour des boutiques de souvenirs ou encore faire la connaissance des nombreux artistes de rue l’animant au quotidien. Que cette rue, qui était autrefois le lieu de résidence des familles les plus nobles du pays, se retrouve à présent sur près de 840 000 publications Instagram, était donc prévisible.

3 – VDNKh

Pixabay Pixabay

Avec plus de 1,9 million de clichés sur Instagram, le parc VDNKh a définitivement regagné son statut de grandiose vitrine de Russie ! Sa construction a débuté en 1934 dans le but d’exposer aux yeux de tous les glorieux accomplissements économiques, scientifiques ou technologiques d’URSS, et suite à son entière rénovation réalisée au cours des dernières années, son vaste territoire a retrouvé son faste d’antan : pavillons aux allures de palais, fontaines dorées, parterres de fleurs finement travaillés, tout y est réuni pour une session photo réussie !

2 - La place Rouge

Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Ce n’est pas une surprise, la place Rouge se hisse sur le podium des vedettes moscovites d’Instagram, les principaux hashtags la concernant cumulant près de 4,13 millions de publications.

Ce lieu grandiose possède en effet de nombreux atouts : les amateurs de selfies n’ont qu’à se placer en son centre et tourner sur eux-mêmes pour se prendre en photo devant plusieurs des plus célèbres monuments de la ville, qu’il s’agisse du mausolée de Lénine, de la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, des remparts du Kremlin, du GOUM, ou encore du Musée historique d’État.

1 – Moscow-City

Pixabay Pixabay

Qui n’a jamais rêvé de se prendre en photo au pied de gratte-ciels new-yorkais ou hongkongais ? Eh bien c’est également possible à Moscou, grâce au flambant neuf quartier d’affaires de Moscow-City, et les internautes ne s’en privent pas, puisque ce lieu est mentionné près de 4,84 millions de fois sur Instagram, ce qui en fait la Mecque moscovite des utilisateurs de cette plateforme ! Bien que l’immeuble le plus haut de Russie se trouve à présent à Saint-Pétersbourg, Moscow-City offre en effet de vertigineuses perspectives et est un incontournable pour tout amateur de tourisme urbain !

