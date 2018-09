Dix comptes Instagram reflétant le véritable visage de la Russie

1. Ksenia Sazanovich

Le compte de Ksenia, voyageuse professionnelle, se consacre à la nature russe et est profondément introspectif. Elle immortalise en effet la saisissante simplicité des paysages qu’elle traverse, tandis que le caractère épuré de ses clichés laisse la nature s’exprimer d’elle-même.

2. Roman Palchenkov

Tenant compte des toiles de fond souvent invisibles aux yeux du citadin lambda à Moscou, Palchenkov document avec brio l’interdépendance intime entre lumière et ombre. Son secret ? La fonction « Freezelight », qui permet à l’appareil photo de capturer, en mouvement, la lumière. Il en résulte ainsi un sentiment empreint de nostalgie.

3. Mikhail Rozanov

Inspiré par la brutalité de l’architecture et en photographe accompli, Rozanov superpose les angles et arches d’édifices russes de toutes les époques. Il révèle ainsi la puissance crue de toute construction, faisant ressortir une inattendue tranquillité urbaine.

4. Vugar Mamedzade

Ce photographe basé à Orenbourg (1 500 kilomètres au sud-est de Moscou) retranscrit le quotidien de sa ville. Vouant une certaine fascination pour les visages, Mamedzade fige de cette manière les émotions qu’impliquent les aléas de la vie, des joies aux chagrins, de l’assurance à la vulnérabilité.

5. Alex Vasyliev

La singularité de la Sibérie laisse entrevoir les traits d’une véritable civilisation, que met en lumière, peut-être mieux que n’importe qui, le photographe iakoute Alex Vasyliev. Ses représentations de cette diversité culturelle à quelque 5 000 kilomètres de Moscou sont tout bonnement fascinantes et ne manqueront pas de frapper le spectateur non averti.

6. Constantine Gulyaev

Étant l’une des forces motrices du compte Everyday Russia, Gulyaev est toujours sur le départ afin de nous offrir un aperçu des nombreuses facettes des paysages russes. Se spécialisant dans le portrait, il possède un don pour personnifier les objets iconiques de la Russie (qu’il s’agisse d’églises, d’immeubles ou encore de statues), leur permettant de jouer un rôle majeur dans le décor.

7. Maxim

Ce natif de Saint-Pétersbourg semble être obsédé par les appartements historiques de la capitale culturelle russe. Il parvient ainsi à insuffler un caractère habité même aux logements les plus désertés. Ces photographies s’imposent alors comme une fenêtre immersive dans l’histoire de Russie.

8. Moscow Streets

Ce compte anonyme en noir et blanc est une ode à la compatibilité particulière de la capitale russe avec les teintes sombres. Alors que ces filtres offrent aux images un sens trompeur d’ancien, ils apportent également un angle rafraichissant à la modernité russe, situé entre vide attrayant et dystopie inquiétante.

9. Katya Trofimova

Si vous préférez admirer Moscou en couleur, ce compte vous comblera. L’art de Trofimova est en réalité une célébration non dissimulée à la couleur dans la vie en Russie, au travers des nuances orangées des rayons du Soleil et du ciel d’un bleu profond ou encore d’une perspective estivale, éclatante d’énergie et de lumière.

10. Batraz Butayev

Originaire de Vladikavkaz (1 700 kilomètres au sud de Moscou), Batraz peut non seulement se targuer de réaliser parmi les plus belles photographies de la nature russe sur Instagram, mais en plus de le faire avec un simple iPhone. Son compte pittoresque retrace ses voyages au gré des étendues de son Ossétie du Nord native, une république du Caucase connue pour ses spectaculaires rivières, chutes d’eau et montagnes.

Dans cet autre article, nous vous présentons six des meilleurs comptes culinaires russes sur Instagram.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.