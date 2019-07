Les meilleurs endroits pour faire des photos à tomber par terre de Moscou et de Saint-Pétersbourg

Les choses les plus importantes qu'un touriste peut rapporter de voyage, ce sont ses souvenirs et ses photos. Nous vous expliquons comment prendre des photos à tomber par terre des principaux monuments du pays.

Moscou

Cathédrale du Christ Sauveur

Pour que la principale cathédrale de Russie tienne intégralement dans le cadre, elle doit être prise du pont du Patriarche. Le quai Bersenevskaïa, de l’autre côté de la rivière Moskova, offre également une excellente vue.

Cathédrale Saint-Basile

Parmi la plupart des églises orthodoxes, la cathédrale de l'Intercession-de-la-Vierge (également connue sous le nom de cathédrale Saint-Basile) se distingue par le fait qu'elle n'a pas de côté principal ou secondaire - elle est magnifique sous tous les angles. Mais la meilleure option serait une photo de face depuis la place Rouge, de sorte que les lignes de marquage parallèles sur le trottoir descendent jusqu’au pied du monument à Minine et Pojarski, situé près du lieu saint.

Parc Zariadié

De magnifiques photos peuvent être faites dans le parc Zariadié, inauguré en septembre 2017. Les meilleurs clichés sont à réaliser sur le grand pont « flottant » avec vue sur le Kremlin. Et si vous avez la chance d’observer Moscou le soir avec un éclairage de fête, alors les photos seront tout simplement magnifiques. Mais il ne faut pas oublier qu’au crépuscule, les chances d'obtenir des images de haute qualité (en particulier pour un photographe débutant) diminuent considérablement. En outre, le pont (ainsi que dans d'autres lieux touristiques) attire toujours beaucoup de monde pendant la haute saison. Soyez donc prêt à ne pas obtenir du premier coup le cadre de rêve, oui, celui où l’on ne voit aucun bras, jambes, etc.

VDNKh

L’entrée principale du centre des expositions regorgeant de monuments soviétiques sort très bien en photo si vous ne la prenez pas de près, mais depuis le square situé à proximité en vous tenant sous le monorail. La même règle s'applique lors de la prise de vue du pavillon « Central » - il est préférable de le photographier directement depuis le portail. Bien sûr, il frappe vu de près par ses dimensions, mais avec une telle prise de vue, les colonnes extrêmes et les arbres voisins vont « se distordre » vers le centre à cause de la perspective.

Moscow-City

Vous pouvez immortaliser les gratte-ciel du complexe Moscow-City depuis le quai Taras Chevtchenko. En particulier, les géants sont visibles dans toute leur splendeur depuis une plate-forme d'observation située sur ce quai au pied de la Tour 2000. L’élégante tour de l'Evolution se trouvera au premier plan de cette photographie. Les tours Ville des Capitales, Empire et la Tour sur le quai seront également bien visibles.

Saint-Pétersbourg

Place du Palais

Depuis l'état-major général et la sortie vers la perspective Nevski vous obtiendrez de belles photos illustrant toute l'étendue de la place centrale de Saint-Pétersbourg. Ainsi, la colonne Alexandre, le bâtiment du palais d'hiver et la majeure partie de la zone entreront dans le cadre. Mais dans l'après-midi, au plus fort de la haute saison, les lieux seront probablement remplis de touristes.

Forteresse Pierre-et-Paul

Il vaut mieux photographier la forteresse Pierre-et-Paul depuis l’autre côté de la Neva. La meilleure option est le quai du Palais. Un peu plus près, vous pouvez prendre une photo du pont de la Trinité. Un cadre réalisé de flanc depuis l'île Vassilievski donnera lui aussi de très bons résultats.

Ponts ouvrants

Pour obtenir une photo exactement comme sur une carte postale - les travées ouvertes du pont, entre lesquelles se dresse la flèche de la forteresse Pierre-et-Paul - vous devez descendre jusqu'au quai de l'Amirauté et marcher jusqu'à l'embarcadère. Une photo tout aussi glamour est obtenue depuis l'autre côté du pont – depuis le quai du Palais. Les travées ouvertes enserreront alors le bâtiment de la Kunstkamera.

Flèche de l'île Vassilevski

Le complexe architectural Flèche de l’île Vassilievski rend mieux photographié de loin. Par exemple, une excellente photo sera réalisée depuis le quai du Palais (près de l’Ermitage) ou de la flèche de l’île aux Lièvres (près de la forteresse Pierre-et-Paul). Une bonne vue très « carte postale » s’offre du pont de la Trinité. Mais depuis l’île Vassilievski proprement dite, il est préférable de prendre en photo le panorama de la ville - le complexe des bâtiments de l’Ermitage et la forteresse Pierre et Paul. Vous pouvez aussi concentrer votre talent sur la place de la bourse dans le style classique – depuis la flèche, elle s’offre à vous dans toute sa splendeur.

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé

La vue touristique « classique » de la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé s’offre depuis la perspective Nevski ou le pont italien. Cette perspective est considérée comme la plus prisée des touristes et se trouve souvent représentée dans les souvenirs de Saint-Pétersbourg. Mais la cathédrale apparaîtra dans toute sa splendeur sur une photo prise sur le pont de Malo-Koniouchenny. De plus, cette vue ne sera pratiquement pas gâchée par des fils électriques tombés dans le cadre (ce qui n’est pas le cas d’une photo, par exemple, de la perspective Nevski).

Cathédrale Saint-Isaac

En taille réelle (et également avec le monument à Nicolas Ier), la cathédrale peut être photographiée sur la place Saint-Isaac, du côté du bâtiment de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, et du plus grand pont de la ville, le pont Bleu. La colonnade de la cathédrale Saint-Isaac offre une vue magnifique sur la place et un panorama à couper le souffle sur la partie historique de la ville.

Monument à Pierre Ier (Cavalier de Bronze)

Ce monument est un bon endroit car, en règle générale, il apparaît très bien sur la photo des quatre côtés. Mais il est préférable de le photographier avec l’Amirauté en toile de fond, du côté de l’inscription gravée sur la pierre. Pour prendre une telle photo, il est préférable de se tenir parallèle au panneau « Place du Sénat, 1 ». Une photo avec la cathédrale Saint-Isaac à l'arrière-plan peut-être parfaitement obtenue à partir du quai de l’Amirauté.

