Sept merveilles urbaines de Moscou idéales pour vos photos Instagram

Moscow-City

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

Le quartier d’affaires de Moscow-City est l’un des endroits les plus populaires pour se prendre en photo dans la capitale russe. Spectaculaires en toile de fond, ses gratte-ciels paraissent particulièrement stylés lorsque l’on se trouve à leur pied. Les meilleurs clichés peuvent ainsi être pris depuis le quai Taras Chevtchenko, depuis la base de ces géants de métal et de verre, ou depuis le 88ème étage de la tour Fédération, doté d’une plateforme d’observation offrant un panorama grandiose sur la ville. L’entrée y est cependant payante.

Le Potager pharmaceutique

Legion Media Legion Media

Il s’agit du plus ancien jardin de Moscou, fondé en 1706 par Pierre le Grand. Il est relativement petit mais abrite une multitude de recoins parfaits pour les photographes et autres amateurs de selfies. À l’intérieur, vous pouvez feindre de poser au milieu d’une zone aride, d’une forêt tropicale, près d’un étang ou encore devant des champs de tulipes. L’entrée est ici aussi payante.

>>> Comment la place Rouge a-t-elle fait son apparition à Moscou?

Mosfilm

Alina Vozna/Wikipedia Alina Vozna/Wikipedia

Il est ici question des plus importants studios de cinéma du pays. S’y trouve une reconstitution d’un quartier entier de ville russe du XIXe siècle, vous plongeant directement dans le passé. Il comprend une église, des bâtiments résidentiels, une gare … Bref, le rêve de tout photographe souhaitant réaliser des clichés dans une ambiance des plus authentiques.

Les séances photos doivent être organisées en accord avec l’administration du site. Entrée payante.

Winzavod & Flakon

Anton Novoderezhkin/TASS Anton Novoderezhkin/TASS

Ces deux sites distincts, dans des arrondissements différents de la capitale, sont assez similaires. Ce sont en réalité d’anciennes fabriques reconverties en complexes artistiques et branchés hébergeant studios, cafés, boutiques et accueillant de nombreux événements. Les murs de brique rouge ornés d’immenses graffiti feront un décor parfait pour vos photographies. Entrée gratuite.

>>>Les incroyables contrastes architecturaux de Moscou en images

Tsaritsyno

Khusen Rustamov/Pixabay Khusen Rustamov/Pixabay

Il serait possible de tourner un film sur la Russie impériale dans ce domaine situé dans le sud de la capitale : un merveilleux palais au centre d’une enchanteresse forêt et d’un parc tout aussi agréable. C’est d’ailleurs l’un des lieux favoris des jeunes mariés moscovites pour effectuer leur shooting photo post-cérémonie. Entrée gratuite.

Le Pont pittoresque

Khusen Rustamov/Pixabay Khusen Rustamov/Pixabay

Situé à Serebryany Bor et portant à merveille son nom, ce pont est le plus haut de sa catégorie en Europe, en plus de pouvoir se targuer de posséder un design des plus originaux. Les modèles ont la possibilité de poser sur le pont ou sur les berges de la Moskova pour un résultat à la qualité garantie. Aucune dépense n’est à prévoir.

>>> Cinq lieux de Moscou à visiter absolument

Le Goum

Legion Media Legion Media

Le Goum est l’un des joyaux situés en bordure de la place Rouge. Cette galerie commerciale chic et très glamour a semble-t-il été érigée pour que vous y réalisiez votre prochaine photo de profil. Ses intérieurs luxueux vous mettront en effet particulièrement en valeur, mais n’hésitez pas non plus à vous photographier devant sa façade, tout aussi sublime.

Notez toutefois que si vous souhaitez y organiser une session photo professionnelle, il est préférable d’en avertir la sécurité à l’avance, juste au cas où.

Dans cet autre article, nous vous proposons sept splendides lieux naturels de Russie où il vous sera également possible d’effectuer les meilleurs clichés de votre vie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.