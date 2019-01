Est-il réaliste de voyager en Russie en ne payant qu’avec sa carte de crédit?

Les cartes de crédit sont-elles répandues en Russie?

Dans les grandes villes russes, oui. On peut trouver des terminaux de paiement par carte presque partout, qu’il s’agisse de Moscou, de Saint-Pétersbourg ou, par exemple, d’Ekaterinbourg. On ne peut pas en dire autant des petites villes de province et des villages. Là, vous aurez certainement besoin d’argent liquide.

Une situation à laquelle vous ne serez probablement pas confronté en Russie, c'est lorsque seules les cartes sont acceptées, et pas les espèces. L'argent liquide est toujours et partout une priorité.

Quels systèmes de paiement fonctionnent en Russie?

Les cartes MasterCard, Visa, Maestro, Amex ou UnionPay sont acceptées dans tout le pays mais, par exemple, avec une carte Diner Card, Discover, American Express ou avec le système chinois de paiement par portable WeChat Pay, les choses peuvent ne pas être aussi simples.

Le paiement avec certaines de ces options ne fonctionne parfois pas du tout, ou il n’est possible que dans certains endroits. WeChat Pay est par exemple disponible au TSOuM et au GOuM (deux grands magasins de Moscou, ndlr) en raison de l'abondance de touristes chinois, mais en dehors de ces endroits un tel système de paiement est presque inutile.

Il est préférable de savoir à l'avance si votre carte sera acceptée sur le territoire russe. Et, le cas échéant, optez pour le co-badging - une carte avec deux systèmes de paiement en même temps.

Est-il préférable de payer avec une carte ou de changer du liquide contre des roubles?

Payez par carte. Le taux de change des devises étrangères en roubles est toujours plus avantageux pour les titulaires de cartes que dans les bureaux de change pour les transactions en espèces. Et c'est plus sûr.

Que puis-je payer par carte exactement?

Le kit de base est constitué par les hôtels et les auberges acceptant les cartes. Vous pouvez également louer une voiture, acheter un billet de train ou un billet d'avion. Dans d'autres cas, tout dépend de la ville. Dans les grandes villes, on accepte les cartes dans les cafés et restaurants, les musées, les galeries, les cafés, les grandes épiceries et les centres commerciaux. Mais, par exemple, les petits cafés proposant de la cuisine maison (comme les buffets de style soviétique) n'acceptent pas tous les cartes, tout comme les petites épiceries. Compter sur votre carte si vous voulez acheter de la nourriture de rue est également inutile. Ici, en règle générale, on n’accepte que le liquide.

Comment commander un taxi en payant avec une carte?

Le seul moyen est d'utiliser des applications. Uber, Yandex.Taxi, GetTaxi (mais pas dans toutes les villes) et d’autres sociétés dans lesquelles vous pouvez choisir de payer avec une carte fonctionnant en Russie.

Si vous arrêtez un taxi dans la rue, vous devrez payer en espèces. Les conducteurs n'ont pas de terminaux de paiement.

Qu'en est-il des transports en commun?

À Moscou, à la billetterie du métro, vous pouvez acheter avec votre carte de paiement une carte Troïka (c'est un porte-monnaie électronique, nous avons expliqué comment cela fonctionne ici) et payer les déplacements en métro, bus, tramways, etc. Et désormais, vous pouvez payer par carte de crédit dans presque tous les trains.

Mais en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg (où vous pouvez acheter un ticket de métro par carte), vous n’avez besoin que d’argent liquide. En province, vous devrez payer directement dans le bus, au contrôleur, c'est-à-dire une personne qui traverse l’autobus et collecte de l'argent pour le voyage. Dans les marchroutkas (minibus privés), vous donnez le liquide directement au chauffeur.

Comment laisser un pourboire? Sont-ils inclus dans la note?

Certains endroits incluent le service dans l’addition, mais c’est rare. Si les pourboires sont inclus, cela sera indiqué sur la note. Dans tous les autres cas, il est d'usage de laisser un pourboire en espèces. Par exemple, dans les restaurants, il représente en moyenne 5-15% de la note. Pour les chauffeurs de taxi, les guides touristiques et autres services - lisez le guide avec nos conseils détaillés ici.

Comment et où retirer de l'argent avec ma carte?

Les distributeurs automatiques sont partout, il n'y aura pas de problèmes. La plupart d'entre eux proposent de choisir l'anglais. De nombreux guichets automatiques facturent des frais si vous n’êtes pas client de la banque, et certaines banques russes facturent également des commissions très réduites pour les retraits en espèces. Il est plus sage de retirer immédiatement le montant dont vous avez besoin en Russie, plutôt que de le faire régulièrement.

Les fraudes aux cartes de paiement sont-elles populaires en Russie?

Oui, à peu près comme en Europe occidentale et orientale. Soyez prudent lorsque vous utilisez des guichets automatiques (inspectez pour voir s’il n’y a pas d’appareils de lecture et de caméras dissimulés) et privilégiez l'utilisation de ceux installés dans les banques, les aéroports et les hôtels. Et n'oubliez pas d'avertir votre banque que vous utiliserez votre carte en Russie, sans quoi votre banque pourrait la bloquer pour des raisons de sécurité.

Existe-t-il des restrictions sur le montant des fonds sur ma carte en Russie?

Non, il n'y a de restrictions que sur les espèces importées et exportées (sans déclaration - jusqu'à 10 000 dollars). Dans tous les cas, le montant sur votre carte ne doit pas être déclaré.

Pour aller en Russie, combien d’argent faut-il prendre?

Encore récemment Moscou était l'une des villes les plus chères du monde, alors ne soyez pas surpris par les prix élevés des logements en location, des repas dans les restaurants et des boissons alcoolisées dans les bars et les discothèques. Même si ce n’est pas aussi cher que, par exemple, à Londres ou à New York. Il est également facile de trouver des endroits bon marché pour manger, passer la nuit ou acheter des souvenirs. Autre chose, le billet pour certains musées et attractions est parfois deux fois plus cher pour les étrangers que pour les Russes. Le prix standard est seulement pour les citoyens russes.

Cependant, dans les villes de province, les prix sont beaucoup plus bas et vous ne dépenserez presque rien. Les boissons et la nourriture locales sont bon marché. Les cigarettes, comparées aux prix, par exemple, en Europe, sont également nettement plus abordables.

