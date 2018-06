En Russie, gratuité des transports en commun pour les supporters de la Coupe du Monde

À l’aide de votre FAN ID et de vos billets de matchs s’ouvriront à vous de nombreuses opportunités pour vous déplacer aisément et gratuitement au sein du pays. Prenez donc place à bord des tramways, trains et autre métros et partez à la découverte de l’immense Russie!

Se déplacer à travers le plus vaste pays du monde sans argent ? C’est actuellement possible et absolument légal si vous êtes ici pour soutenir votre équipe de football préférée, dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Munissez-vous simplement de votre FAN ID, de vos tickets pour les matchs, et profitez !

Obtenez des billets de train gratuits

La Russie accueille la Coupe du Monde de la FIFA™ du 14 juin au 15 juillet et les supporters de foot pourront utiliser les transports en commun de manière gratuite à l’intérieur et entre les 11 villes hôtes. Plus de 700 trains supplémentaires ont été prévus afin de transporter les visiteurs, et il est on ne peut plus aisé de réserver un billet.

Pour cela, il vous faut vous enregistrer sur un site spécial, disponible en français, et sélectionner le train que vous désirez. Vérifiez les horaires et le nombre de tickets gratuits sur la page principale.

Entrez ensuite vos données personnelles, le numéro de votre billet de match ainsi que celui de votre FAN ID (ou le numéro de dossier pour l’obtenir). Vous aurez enfin à indiquer votre adresse mail pour recevoir votre billet de train. Gardez à l’esprit que le nombre de places est limité, pensez donc à effectuer votre réservation en avance.

Vous pouvez également faire l’acquisition d’un billet à la gare. Si vous changez d’avis et décidez, par exemple, de prendre l’avion ou la voiture, il vous est en outre possible d’annuler votre trajet en train sans pénalité.

Prenez le bus gratuitement dans les villes hôtes

Toutes les villes hôtes du championnat mettront des bus gratuits à la disposition des supporters depuis les aéroports et gares vers les fans zones et stades. Cherchez donc attentivement les bannières FREE RIDE et les noms d’itinéraire « S » (S1, S2, etc). À Moscou, vous trouverez ainsi 8 liaisons gratuites, 12 à Saint-Pétersbourg, 7 à Rostov-sur-le-Don, 6 à Saransk, 5 à Samara et Kaliningrad, 4 à Nijni-Novgorod, et 3 à Sotchi, Ekaterinbourg, Kazan ainsi que Volgograd.

Vérifiez les autres modes de transport accessibles gratuitement

À Moscou, les supporters auront accès à tous les types de transports en commun de façon gratuite lors des jours de match, à l’exception des taxis. Métro, Ceinture centrale de Moscou, trains de banlieue, bus, trolleybus et tramways pourront ainsi être utilisés pour un nombre illimité de trajets. Seuls les Aeroexpress, les trains rejoignant le centre-ville depuis les différents aéroports, ne pourront être utilisés que deux fois maximum.

À Saint-Pétersbourg, les fans pourront également voyager gratuitement à bord des bus et du métro, ce dernier ayant d’ailleurs étendu ses horaires d’ouverture jusqu’à 3 heures du matin.

À Saransk, les transports publics (principalement des trolleybus) fonctionneront eux aussi jusqu’à cette heure les jours de matchs et seront accessibles aux détenteurs d’un FAN ID, tout comme dans les autres villes hôtes.

Téléchargez l’application Fan Transport Guide

Cette application très utile sera votre meilleur ami durant la Coupe du Monde, puisqu’elle vous aidera à trouver votre chemin entre les points principaux de l’événement en utilisant les transports gratuits dans chacune des 11 villes. Vous y trouverez tous les stades (dont la plupart ne sont pas situés en centre-ville), les fans zones, les gares, aéroports et bien d’autres précieuses informations. L’application est disponible en plusieurs langues, dont le français, et peut être téléchargée sur l’App Store et Google Play.

Découvrez les opportunités offertes par votre FAN ID

Plusieurs villes organiseront des événements culturels et de loisirs pour les supporters. Par exemple, dans la région de Moscou vous pourrez profiter d’excursions thématiques en trains de banlieue.

À Moscou, Kazan, Sotchi et Saint-Pétersbourg il y aura également des excursions gratuites pour les fans menées en anglais par des guides.

