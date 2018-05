Dix restrictions imposées par la Russie lors de la Coupe du Monde 2018

La Coupe du Monde se déroulera dans 11 villes du 14 juin au 15 juillet 2018. Les autorités devraient imposer certaines interdictions pour renforcer la sécurité, de sorte que certains horaires et routines changeront. Voici les consignes pour célébrer au mieux cette grand fête du football !

1. Pas d'alcool dans des bouteilles en verre

Vous ne pourrez pas acheter d'alcool dans des bouteilles en verre à proximité des stades, seule la bière dans des gobelets en plastique provenant de bars sponsorisés sera disponible. En outre, il sera impossible de vous procurer de l'alcool dans les magasins situés dans un rayon de deux kilomètres autour des stades et des gares. De plus, à Moscou, la veille des matchs - et pendant la journée du match - les boissons gazeuses en bouteilles de verre seront également interdites. Dans d'autres régions, l'interdiction ne sera pas aussi stricte. À Ekaterinbourg, la vente d'alcool ne sera interdite que trois heures avant les matchs et pendant l'heure qui suit le coup de sifflet final. Les restaurants ne seront pas affectés.

2. Pas de rassemblements non autorisés

Tous les rassemblements et cortèges consacrés à autre chose que le football durant l'événement ne doivent avoir lieu qu'à un moment et à un endroit que le Service fédéral de sécurité (FSB) et le ministère de l'Intérieur auront approuvés. Ainsi, à Ekaterinbourg, les rassemblements ne devraient avoir lieu qu'à la périphérie de la ville entre 14h00 et 16h00. Volgograd limite à 150 le nombre de participants à des rassemblements, et ceux-ci ne devraient avoir lieu que de 9h à 17h.

3. Pas de drones

Pendant la Coupe du Monde, les villes russes introduiront des zones de restriction de vol de drones. À Saint-Pétersbourg, la zone couvrira 100 km2 et les cieux au-dessus de la région de Moscou seront également fortement surveillés. Pour lutter contre les drones pouvant constituer un danger, des unités spéciales du ministère de la Défense utiliseront des systèmes de guerre électronique.

Et n'essayez même pas d'amener des drones dans les stades, ainsi que des bâtons de selfie, de longs parapluies, des objets pyrotechniques, des armes et des vélos. Et bien sûr, pas de drogues - en Russie, elles sont interdites, comme vous le savez bien.

4. Pas d'armes

Du 25 mai au 25 juillet, il sera impossible de vendre, d'enregistrer, de transporter ou de transporter des armes.

5. Aucun graffiti commercial

Les autorités de Moscou ont adopté un projet de loi qui interdit l'utilisation des graffitis à des fins publicitaires pendant la Coupe du Monde. Ces mesures sont liées aux obligations de la Russie envers la FIFA, selon lesquelles les espaces publicitaires dans certaines zones sont réservés aux partenaires de l'association.

6. Pas de voyages en bus

Pendant les jours de match, vous ne serez pas en mesure de voyager en bus depuis des villes non hôtes vers des villes hôtes, donc quiconque prévoit de voyager d'Astrakhan à Volgograd, par exemple, doit changer ses plans. Les seules exceptions seront les bus voyageant en coordination avec les services de sécurité régionaux et ceux équipés de systèmes GLONASS.

7 . Pas de voitures dans les centres-villes

Pendant les matchs, de nombreuses rues à proximité des stades et des centres-villes seront piétonnes. Si vous envisagez de louer une voiture en Russie, nous vous conseillons de consulter les cartes dans les villes pour voir quelles routes seront fermées ou mieux, d'utiliser un taxi. En outre, les itinéraires de transports publics subiront des modifications. Mais il y a de bonnes nouvelles: la marche est excellente pour la santé !

8. Pas de barbecues

Les villes russes introduiront un régime spécial pour le Mondial, qui comprend l'interdiction des feux de camp, la combustion d'herbe et d'ordures, et des feux pour la cuisson du chachlik (brochettes) traditionnel sur les mangals (barbecues). Ainsi, à Nijni-Novgorod, les barbecues dans les bois et les agglomérations seront interdits, tandis qu'à Kazan, vous ne devriez même pas faire de chachlik dans votre propriété privée. L'amende pour violation de l'interdiction s'élèvera à 4 000 roubles (55 euros).

9. Pas de retard pour s'enregistrer dans la ville

Les personnes venues assister aux matchs de football doivent s'enregistrer dans la ville sous trois jours, et non 90, comme d'habitude. Pour les citoyens étrangers, la période d'enregistrement est légèrement plus longue selon l'État : en moyenne, sept jours.

Si vous séjournez dans un hôtel, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer - cela sera fait à l'arrivée. De plus, nous vous recommandons fortement de toujours avoir au moins une copie de votre carte d'identité et de votre visa, car si vous n'avez pas de documents, un policier peut vous détenir jusqu'à trois heures pour établir votre identité.

10. Pas de travail!

À Volgograd, lorsque la moitié de la ville sera bloquée pendant les matchs, les transports en commun changeront d'itinéraires et de nombreuses rues deviendront piétonnes. Ainsi, les autorités de la ville ont décidé de décréter les jours de matchs jours fériés. Bien sûr, tous les services publics, les restaurants et les bars fonctionneront comme d'habitude - bienvenue en Russie !

