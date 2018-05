Que faire en Russie: l’offre culturelle durant la Coupe du Monde de la FIFA

La Russie compte les jours la séparant du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. En un mois, du 14 juin au 15 juillet, plus de deux millions de personnes suivront cet événement majeur du football au sein des 12 stades situés dans 11 villes du pays. Mais qu’y faire une fois sorti des tribunes ? Eh bien, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour découvrir l’offre culturelle locale ? Voici notre sélection !

Moscou

Exposition: Pas que le football

Alexandre Deïneka/Galerie Tretiakov Alexandre Deïneka/Galerie Tretiakov

La Nouvelle Galerie Tretiakov, sur l’avenue Krymski Val, se consacre à l’art du XXe siècle. Néanmoins, elle a préparé, spécialement pour la Coupe du Monde, une exposition inédite. Des peintures et sculptures ayant pour muse le sport y sont ainsi présentées depuis le 9 mai et jusqu’au 11 septembre. À noter que l’entrée y est gratuite si vous possédez un fan ID, alors plus d’excuse pour ne pas y faire un saut !

Exposition: Vassili Verechtchaguine

Si vous décidez de visiter la Nouvelle Galerie Tretiakov, ne ratez pas cette autre brillante rétrospective comprenant 500 œuvres de l’incroyable peintre russe Vassili Verechtchaguine, reflétant l’époque de ce grand artiste sur les lignes de front et dans des lieux exotiques tels que le Turkestan, les Balkans, l’Inde, ainsi que le Grand Nord russe et le Japon.

Le Centre de la Cosmonautique et de l’Aviation

Ne manquez pas votre chance de visiter le parc soviétique VDNKh et d’apprécier son architecture stalinienne, sans oublier le plus récent musée de l’air et de l’espace du pays, renfermant plus de 120 avions et navettes spatiales uniques, ainsi que de rares photographies et vidéos. Dans son cinéma 5D, le seul de ce genre, il vous sera possible d’être le témoin de l’histoire de l’univers, du Big Bang à une éventuelle colonisation de Mars.

Exposition: L’histoire du football russe

Les visiteurs pourront jouer au foot sur de rares jeux d’arcade soviétiques, mais aussi essayer les premiers jeux d’ordinateur et de consoles.

Ballet: Anna Karénine au Bolchoï

Service de presse Service de presse

Peu de théâtres à Moscou proposent des sous-titres pour leurs pièces, nous vous conseillons donc d’opter pour le ballet. Or, comment parler de cette discipline dans la capitale russe sans évoquer le Bolchoï, qui accueillera en plus ce splendide spectacle signé John Neumeier.

Saint-Pétersbourg

Zemfira sur scène durant le FIFA Fan Fest

Si vous souhaitez écouter en direct une légende du rock russe, vous devriez être comblé ! Le 12 juillet, Zemfira donnera en effet l’un de ses rares concerts pour ravir les amateurs de football.

Exposition: Ilia et Emilia Kabakov, Tout le monde ne sera pas pris dans le future

Le Musée d’État de l’Ermitage figure au sommet de la liste des endroits à visiter dans la capitale du Nord et cette exposition est absolument un incontournable pour toute personne intéressée par l’art contemporain. En fait, ce couple talentueux d’origine soviétique, qui a depuis reçu la citoyenneté américaine, ne s’expose que peu aux États-Unis, et en Occident de manière générale, il s’agit donc d’un événement à inscrire absolument sur votre liste des choses à faire.

Les Nuits Blanches: un phénomène naturel

Saint-Pétersbourg est en elle-même une œuvre d’art. Des millions de touristes s’y pressent chaque année durant cette période singulière qui, comme par hasard, tombe durant tout le championnat. Le Soleil ne se couche pratiquement pas et la cité est baignée de lumière presque en continu. Profitez-en donc pour vous balader, découvrir les environs, et monter à bord d’un bateau pour voguer sur les innombrables canaux et cours d’eau.

Les Voiles Écarlates

Le 23 juin, le plus grand festival de Saint-Pétersbourg, les Voiles Écarlates, éblouira les spectateurs par le biais de feux d’artifice, de spectacles aquatiques, et, bien entendu, de la sublime frégate Shtandart qui, dotée de voiles rouges, naviguera, gracieuse, sur les eaux de la Neva. Il s’agira certainement d’une expérience unique dans votre vie. Par ailleurs, si vous ne pouvez assister qu’à la fin de la Coupe du Monde, il vous sera toutefois possible de vous rendre au Festival de la mer Baltique, où des centaines de yachts et de navires se laissent porter par les flots de la Neva.

Ballet: Le Lac des cygnesau théâtre Alexandrinski

Service de presse Service de presse

Ce classique du ballet évoluant sous la musique du légendaire Piotr Tchaïkovski ne pourrait mieux embellir votre temps libre à Saint-Pétersbourg. L’Alexandrinski a été le premier théâtre national de Russie, établi par la fille de Pierre le Grand. N’oubliez donc pas d’admirer les fastueux intérieurs de ce joyau architectural.

Volgograd

Exposition: Sergueï Larenkov. Stalingrad – une vue depuis le futur

Volgograd, anciennement appelée Stalingrad, est une cité incarnant la gloire militaire soviétique, et vous ne pourrez donc y éviter une immersion dans l’histoire. Après avoir contemplé l’imposante statue de la Mère-Patrie (la plus grande du pays), rendez-vous au Musée historique et ethnographique de l’Ancien Sarepta, pour une exposition de collages photographiques réalisés par Sergueï Larenkov.

Alexander Legky/Global Look Press Alexander Legky/Global Look Press

Nijni Novgorod

Exposition: Le But

En vous promenant dans l’enceinte du kremlin, visitez l’Arsenal, qui a été reconverti en branche du Centre national d’art contemporain. Vous pourrez y observer une exposition de photographies historiques consacrées au sport et sur lesquelles figurent des vedettes du football soviétique. Y sera également accessible une exposition dédiée à Maxime Gorki, grand auteur soviétique né dans cette cité (qui a d’ailleurs porté le nom de Gorki durant URSS), et célébrant cette année son 150ème anniversaire.

Sotchi

Concours international de ballet juniors

Le théâtre d’Hiver de Sotchi abrite habituellement des spectacles de musique classique et des compétitions culturelles : théâtre, ballet et musique. Du 16 au 22 juin, Iouri Grigorovitch, légendaire maître de ballet du Bolchoï, accueillera ici de jeunes talents venus du monde entier.

Saransk

Célébrations folkloriques

Julia Chestnova/Sputnik Julia Chestnova/Sputnik

Saransk est la capitale de la République de Mordovie, et 40% des locaux sont des Mordves. Pour ressentir l’âme de ce peuple, prenez la direction du village de Tchoukaly, non loin de là et plongez-vous dans des festivités traditionnelles, historiquement dédiées à des prières pour de bonnes récoltes.

Ekaterinbourg

Le Old New Rock Festival

La capitale de l’Oural, comme on la surnomme, sera le théâtre d’une nuit de la musique le 29 juin. Vous pourrez à cette occasion écouter de bons vieux groupes de rock, mais aussi de plus récents, à l’image de Neuromonk Feofan, groupe populaire de drum'n'bass. Ce concert sera donné près du nouveau Centre Eltsine.

Pour de plus amples informations concernant l’offre culturelle qui sera proposée aux supporters du Mondial, ainsi que pour découvrir les horaires et adresses des musées et autres établissements, dirigez-vous vers la page suivante.

Afin de retrouver tous nos articles dédiés à la Coupe du Monde, cliquez sur ce lien. Vous y attendent toutes sortes d’informations et conseils pratiques.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.