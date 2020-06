De la Neva à l’Amour: les dix ponts les plus impressionnants de Russie

La Russie, le plus vaste pays sur Terre, compte naturellement beaucoup de ponts, pour certains incroyablement longs! Et de nouveaux ponts sont constamment en construction. Parmi les plus anciens et les plus récents, Russia Beyond a sélectionné les dix ponts les plus impressionnants.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Le plus célèbre pont-levis

La première chose qui vient à l’esprit lorsqu’on pense aux ponts russes, ce sont les pont-levis au-dessus de la Neva à Saint-Pétersbourg, elle-même impériale avec ses superbes quais.

Le pont du Palais relie le centre-ville à l’île Vassilievski. C’est l’un des endroits les plus populaires auprès des touristes, qui attendent la tombée de la nuit pour le voir se lever afin de laisser passer les bateaux. Ce pont a été érigé en 1916 et il mesure 250 mètres.

2. Le plus long pont russe

La Kama est le plus grand affluent de la Volga et une importante route maritime. Avant la construction du pont, on ne pouvait traverser la rivière qu’en hiver, quand elle était prise dans la glace, et à bord de véhicules pesant 5 tonnes au maximum. Ce pont, construit entre 1992 et 2002, n’a pas de nom propre.

Lire aussi : Pourquoi les Russes construisent-ils des gratte-ciels horizontaux?

Il est situé près du village de Sorotchié Gori et fait partie de l’autoroute R239 reliant Kazan et la frontière du Kazakhstan. C’est aujourd’hui le plus long pont de Russie, mesurant près de 14 km au total, dont 1,6 km au-dessus de la Kama.

3. Le plus haut pont à haubans d’Europe

Ce pont au-dessus de la Moskova relie l’avenue Maréchal Joukov et la zone verte populaire de Moscou, Serebriani Bor. Ce pont ouvert en 2007 mesure 1,5 km. Il devait initialement disposer d’une terrasse d’observation et d’un restaurant encapsulé au-dessus de l’arc.

L’arc principal mesure 105 mètres, ce qui en fait le plus haut pont à haubans d’Europe. Mais ce n’est pas tout : le pont est surnommé Jivopisni Most, ce qui signifie « Pont pittoresque ».

Lire aussi : 11 idées d’aventures qui vous donneront envie de vous envoler sur le champ pour la Russie

Il semble toutefois problématique d’y installer un système d’égout. Ainsi, la capsule deviendra un bureau d’état-civil qui ouvrira une fois qu’un ascenseur spécial y aura été installé.

4. Le plus long pont d’Asie

Le pont Kommounalni (Communal) au-dessus du fleuve Ienisseï a ouvert à Krasnoïarsk en 1961 à l’époque de Nikita Khrouchtchev. Pendant des années, ce pont de 2,3 km était le plus long d’Asie (aujourd’hui, le titre appartient au pont Gandhi Setu de 5 km, ouvert en Inde en 1982).

Ce pont est vraiment spectaculaire, surtout si on se met en-dessous, sur le quai du Ienisseï, et il est immortalisé sur les coupures de 10 roubles. Ce pont est également unique avec ses arcs de 1 560 tonnes en béton armé.

Lire aussi : Les erreurs typiques à éviter lors d’un voyage en Russie

5. Le pont le plus rouge

Une autre grande rivière sibérienne, l’Irtych, a donné naissance à un autre pont magnifique à Khanty-Mansiïsk, qui porte le nom non-officiel de Dragon rouge, à cause de sa structure complexe en métal rouge.

Ce pont de 1,3 km fait partie de l’autoroute de 2 545 km qui relie l’Oural du Nord à la Sibérie occidentale, de Perm à Tomsk. Il est unique dans toute la Russie.

6. Le plus beau pont

Le pont au-dessus de l’Oka, un autre affluent de la Volga, est arrivé premier au sondage d’opinion publique sur les plus beaux ponts de Russie et un panneau commémore cette distinction. C’est le Dragon rouge qui est arrivé deuxième.

Lire aussi : Être original est leur crédo: cinq blogueurs Instagram russes passionnants à suivre

Ce pont de 1,4 km, qui a ouvert en 2009, a une caractéristique intéressante : les vents violents font bouger sa structure à haubans et on a l’impression que le pont chante.

7. Le pont le plus russe

Réplique du célèbre Golden Gate de San Francisco, le Golden Bridge de Vladivostok est déjà devenu un symbole de la ville. Il a été construit pour le sommet de l’APEC de 2012 et traverse le Zolotoï Rog.

Il a toutefois un frère. Le pittoresque pont Rousski, construit à Vladivostok, relie la ville à l’île Rousski, qui traverse le Bosphore oriental.

Lire aussi : Dix expériences à ne surtout pas rater dans l'Oural

Le pont sera imprimé sur les nouvelles coupures de 2 000 roubles qui feront leur apparition cette année. Long d’un peu plus de 3 kilomètres, c’est le deuxième plus haut pont du monde (324 mètres) après le viaduc de Millau, qui mesure 343 mètres. La nuit, le pont Rousski s’illumine aux couleurs du drapeau russe.

8. Le plus long pont piétonnier suspendu

Le SkyBridge, qui traverse la gorge d’Akhchtyr et la rivière Mzimta River, est effrayant autant à traverser qu’à regarder d’en bas. C’est le plus long pont piétonnier suspendu au monde (439 mètres) et il fait partie de Skypark AJ Hackett Sochi, construit en 2014, l’année où Sotchi a accueilli les Jeux olympiques d’hiver.

Le pont est situé sur la route de la station de ski de Krasnaïa Poliana, il est difficile à rater et on peut y faire du saut à l’élastique de 207 mètres de haut.

Lire aussi : Terre de merveilles et de réalisations sans fin: pourquoi la Russie est-elle si impressionnante?

9. Le pont le plus complexe

Le pont Millenium a été construit en 2005, en l’honneur du 1 000e anniversaire de la ville de Kazan. Ce pont mesure 835 mètres de long et c’est, en réalité, un pont à poutres qui combine des éléments de structure câblée à fonction plutôt décorative, car le pont n’est pas si long et n’a pas besoin d’être soutenu par des câbles. Ce pont est aujourd’hui l’un des principaux monuments de Kazan et la lettre M (pour Millenium) est illuminée la nuit.

10. Le pont le plus acclamé

Le pont de Khabarovsk au-dessus de l’Amour, également connu comme la Merveille de l’Amour, est l’un des plus anciens de notre liste. En 1900, ce pont a reçu la médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris.

Le pont a ouvert en 1916 et a survécu à toutes les guerres et révolutions russes. Au moment de sa construction, ce pont, qui mesurait 2,6 km, était le plus long d’Eurasie et d’Afrique.

À la fin des années 1990, le pont a été reconstruit et mesure aujourd’hui près de 4 km de long. Il est ouvert à la circulation automobile et ferroviaire et fait partie du Transsibérien. Aujourd’hui, il figure sur les coupures de 5 000 roubles.

Dans cet autre article découvrez cent plus beaux lieux de Russie en images.

Les droits sur cette publication sont la stricte propriété du journal Rossiyskaya Gazeta

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.