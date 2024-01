Comment le plan du métro de Moscou a évolué au fil du temps (infographies)

Depuis sa fondation, le métro de la capitale est passé d’une branche unique de 13 stations sur 11 kilomètres à un immense réseau ramifié de 263 stations et 466 kilomètres de voies. Jetons un œil à cette évolution (et ce n’est pas fini!).

1935 – une seule ligne

Il est difficile d’imaginer qu’il fut un temps où le plan du métro de Moscou ne ressemblait pas à un monstre déroutant, mais était aussi simple qu’une unique ligne. La première branche du métro a été ouverte en 1935 et comptait 13 stations. Elle s’appelait Sokolnitcheskaya et s’étendait du parc Sokolniki au centre même de Moscou – Okhotny Riad avec des embranchements vers Park Koultoury et Smolenskaïa (cette dernière se trouve aujourd’hui sur une autre ligne).

1938 – déjà trois lignes

Trois ans après l’ouverture de la première ligne, deux autres ont été construites. En 1937, la branche partant de la station Smolenskaïa a été séparée en une branche bleue distincte (Arbatsko-Pokrovskaïa) et prolongée jusqu’à la station Kievskaïa. Et son autre extrémité – jusqu’à la station Kourskaïa, reliant ainsi les gares ferroviaires de Koursk et de Kiev par le métro.

En 1938, a été ouverte la ligne verte (Gorkovsko-Zamoskvoretskaïa) de la station Plochtchad Sverdlova (aujourd’hui Teatralnaïa) à la station Sokol sur l’avenue Leningrad.

1945 – construction pendant la guerre

La construction du métro ne s’est pas arrêtée pendant la Seconde Guerre mondiale. Certaines stations ont servi d’abris antiaériens. En cas d’attaque de la capitale par les Allemands, les autorités avaient même prévu de détruire le métro afin que l’ennemi ne puisse pas s’en servir, mais heureusement cela ne s’est pas produit. Le 16 octobre 1941 est le seul jour de l’histoire où le métro n’a pas ouvert ses portes aux passagers (on l’appelle aujourd’hui le « jour de la panique »).

À la fin du conflit, le métro s’est agrandi de sept stations. La ligne bleue a été prolongée jusqu’à la station Izmailovskaïa, où se trouvait un aérodrome militaire, et la ligne verte jusqu’à la station Zavoda imeni Stalina (aujourd’hui, cette station s’appelle Avtozavodskaïa).

En outre, plusieurs passages d’une ligne à une autre ont été ajoutés.

1955 – ligne circulaire

Le premier demi-cercle de la ligne circulaire a été construit en 1951, reliant les stations Kourskaïa et Park Koultoury au sud. Le cercle a ensuite été complété et fermé au nord. De cette façon, il était possible de se déplacer facilement entre les gares situées sur des branches différentes – la ligne circulaire reliait les stations Kievskaïa, Belorousskaïa, Komsomolskaïa (cette station permet d’accéder à trois gares : de Leningrad, de Iaroslavl et de Kazan), Kourskaïa, et Paveletskaïa aux gares du même nom.

1966 – quatre nouvelles branches

À la fin des années 1950, les anciennes branches existantes ont été prolongées : Sokolnitcheskaïa a atteint les stations Leninskié Gory et Ouniversitet, où l’un des gratte-ciels staliniens – le bâtiment de l’Université de Moscou – a été achevé et inauguré en 1953.

Depuis la fin des années 1950, des lignes radiales ont commencé à être ajoutées à la branche circulaire (ainsi, aujourd’hui, si deux stations de correspondance portent le même nom, les gens ajoutent « circulaire » ou « radiale » pour les distinguer).

En 1958, la ligne radiale jaune Rijskaïa jusqu’à la station VDNKh est apparue.

En 1962, a été inaugurée la ligne orange Kaloujskaïa jusqu’à la station Novyé Tcheriomouchki, où des quartiers résidentiels avec des immeubles khrouchtchéviens étaient activement construits.

En 1966, la ligne violette Jdanovsko-Krasnopresnenskaïa (qui était déjà la 7e ligne du métro de Moscou) a été prolongée jusqu’à la périphérie la plus éloignée.

À l’ouest également, la branche bleue a été divisée en deux lignes parallèles – Filiovskaïa et Arbatsko-Pokrovskaïa (ce qui est encore parfois source de confusion et d’incompréhension, même parmi les Moscovites).

1971 – relier les banlieues au centre

Le concept des lignes radiales de la ligne circulaire a été légèrement modifié et, en 1971, la branche orange a été prolongée vers le centre-ville jusqu’à la station Plochtchad Noguina (aujourd’hui, il s’agit de la station Kitaï-gorod). À la même époque, la ligne radiale jaune partant de la station VDNKh est passée à l’orange – il était prévu de relier ces deux branches en une seule.

En outre, une nouvelle branche violette en provenance de la périphérie a été amenée à la station Plochtchad Noguina – plusieurs trains de banlieue ont commencé à atteindre la gare Jdanovskaïa en même temps, ce qui a considérablement facilité la vie des personnes se rendant au travail depuis la région de Moscou.

En 1969, deux stations ont également été inaugurées en tant qu’embranchement de la ligne verte Gorkovsko-Zamoskvoretskaïa – de la station Kolomenskaïa à Kakhovskaïa. Depuis 1995, cette ligne a déjà un statut indépendant et fait désormais partie de la Grande ligne circulaire, dont l’achèvement s’est fait pour 2023.

1979 – relier les extrémités opposées de la ville

Comme prévu, en 1972, les deux sections de la ligne orange Kaloujsko-Rijskaïa ont été reliées, et la ligne a été considérablement étendue vers le nord – de la station VDNKh à celle de Medvedkovo.

Dans le même temps, la ligne violette Jdanovsko-Krasnopresnenskaïa a été prolongée jusqu’à l’autre extrémité de la ville, au nord-ouest. Elle est ainsi devenue la branche la plus longue – 42 kilomètres – et, soit dit en passant, elle est toujours la plus fréquentée.

En décembre 1979, une huitième ligne – Kalininskaïa – a été ouverte de la station Marksistskaïa vers l’est jusqu’à Novoguireïevo. Elle a reçu la couleur jaune et a rendu le métro accessible à une autre banlieue orientale assez densément peuplée.

1990 – nouvelle ligne et changement de nom des stations

À partir de 1983, une nouvelle ligne a été construite par étapes à partir du sud – la ligne grise Serpoukhovskaïa. De nombreuses autres branches ont été prolongées de plusieurs stations.

Une étape importante a été le changement de nom de nombreuses stations. De multiples noms soviétiques ont été remplacés par de nouveaux noms correspondant à des toponymes historiques : par exemple, la station Kolkhoznaïa est devenue Soukharevskaïa, Dzerjinskaïa est devenue Loubianka, Prospect Marksa est devenue Okhotny Riad, Kirovskaïa – Tchistyé Proudy.

La station Jdanovskaïa a quant à elle été rebaptisée Vykhino et, par la suite, toute la ligne violette Jdanovsko-Krasnopresnenskaïa a été rebaptisée Tagansko-Krasnopresnenskaïa. La ligne Gorkovsko-Zamoskvoretskaïa est devenue simplement Zamoskvoretskaïa.

1996 – un morceau d’une nouvelle branche

Dans les années 1990, le métro s’est développé très lentement, et parmi les grands résultats, seul un morceau d’une nouvelle ligne – la ligne Lioublinskaïa du district de Marino à la gare de Koursk – est apparu en couleur vert salade sur la carte.

2010 – rétablissement de la construction active

Dans les années 2000, le métro a déjà commencé à se redévelopper plus activement après une certaine accalmie dans les années 1990. Après presque 20 ans de reconstruction, la station Vorobiovy Gory (anciennement Leninskié Gory) a été inaugurée en 2001.

La ligne Lioublinskaïa (aujourd’hui Lioublinsko-Dmitrovskaïa) a été prolongée, et la ligne bleue Arbatsko-Pokrovskaïa, qui n’a longtemps été qu’un appendice, a été achevée jusqu’à la périphérie, au nord-ouest.

En 2005-2006, deux stations de métro ont été construites pour le nouveau quartier des affaires de Moscow-City : Vystavotchnaïa et Mejdounarodnaïa sont devenues une ramification de la ligne Filiovskaïa.

Sont également apparues deux petites branches fondamentalement nouvelles qui n’étaient pas reliées au centre. Au nord de la ligne circulaire, un monorail a été construit (il fonctionne aujourd’hui en mode touristique), et au sud, la branche Boutovskaïa de métro de surface « léger » a été inaugurée.

2018 – beaucoup de nouveautés

Dans les années 2010, il est devenu difficile de suivre le rythme explosif de la construction du métro. En 2016, la Ceinture centrale de Moscou (MTsK), un chemin de fer terrestre imaginé sous Staline mais achevé seulement récemment, est apparue sur le plan du métro.

De nouvelles stations et lignes apparaissent maintenant par paquets dans le métro lui-même :

La branche Lioublinsko-Dmitrovskaïa, de couleur vert salade, a été fortement étendue vers le nord.

Une nouvelle branche jaune a été créée au sud-ouest. Pendant longtemps, l’on a pensé qu’il était possible qu’elle soit reliée à la ligne radiale jaune de l’est. Cependant, la question reste à ce jour ouverte.

La première étape de la Grande ligne circulaire, de la station Delovoï Tsentr à Saviolovskaïa, a de son côté été ouverte.

2020 – nouvelle ligne et banlieues connectées

Dans le sud-est, une nouvelle branche rose du métro est apparue à partir de la station de banlieue Nekrassovka.

En 2019, les Diamètres centraux de Moscou (MTsD) sont apparus sur le schéma du métro de la capitale. Deux longues lignes D1 et D2, basées sur d’anciennes lignes de trains électriques, relient désormais non seulement la périphérie de la ville, mais aussi les banlieues, au centre et entre elles. Il est désormais possible de se rendre directement à l’aéroport de Cheremetievo, par exemple. Ces lignes de 52 et 80 kilomètres ont considérablement réduit le flux de passagers du métro.

2024 – comment se présente le plan du métro aujourd’hui

En 2023, la Grande ligne circulaire a été achevée – il existe désormais un autre moyen d’aller d’une branche à l’autre sans devoir passer par le centre et la ligne circulaire centrale.

Deux autres diamètres (MTsD) de 80 km chacun ont été ajoutés, reliant le nord, l’ouest et l’est de Moscou et la région de Moscou.

Aujourd’hui, le plan du métro semble parfois compliqué, même pour les Moscovites. C’est pourquoi nous avons préparé un guide détaillé sur son utilisation.

BONUS : 2027 – et après ?

Les autorités moscovites ont récemment présenté un plan de développement du métro jusqu’en 2027. Selon ce projet, plusieurs lignes supplémentaires seront construites pour relier les banlieues et les quartiers qui avaient jusqu’à présent un accès difficile au métro. Nous attendons cela avec impatience.

