En images: les dix principales patinoires de Moscou

Plus de 160 patinoires en glace artificielle, ainsi que 1000 en glace naturelle, attendent les Moscovites et les visiteurs de la capitale pour l’hiver 2024. La plupart d’entre elles disposent de grandioses illuminations, de points de location et de cafés. Voici les plus populaires.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Parc Gorki

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

La plus grande patinoire de Moscou a été ouverte dans le parc Gorki. Elle fonctionne à cet endroit depuis 1931, pratiquement depuis la création de cet écrin de verdure. Cette année, la patinoire a été agrandie et le quai Pouchkinskaïa est également devenu une zone de glace. La patinoire peut accueillir simultanément 7 500 personnes.

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Pour patiner au parc Gorki, il est nécessaire d’acheter un billet sur le site suivant.

Patinoire du GOuM sur la place Rouge

Archives des services de presse Archives des services de presse

Une petite patinoire très cosy située sur la place Rouge, avec une playlist interminable de chansons tirées des films soviétiques du Nouvel An. Et si vous avez de la chance, vous pourrez assister à des ateliers de patinage artistique.

Archives des services de presse Archives des services de presse

Les horaires des séances et les billets sont disponibles sur le site web de la patinoire.

Patinoire sur la place de la Révolution

Vassili Kouzmitchonok/Agence Moskva Vassili Kouzmitchonok/Agence Moskva

Pour la dixième fois, Moscou accueille le festival « Voyage à Noël », dans le cadre duquel des patinoires gratuites sont organisées. La plus célèbre d’entre elles est située juste à la sortie de la station de métro Plochtchad Revolioutsii / Teatralnaïa. Pour y accéder, vous devez vous inscrire en ligne. Si vous n’avez pas de patins, vous pouvez en louer pour la somme symbolique de 50 roubles (50 centimes d’euro) et une caution de 2 000 roubles (20 euros).

Vassili Kouzmitchonok/Agence Moskva Vassili Kouzmitchonok/Agence Moskva

La liste de toutes les patinoires aménagées dans le cadre du festival est disponible ici.

Patinoire de VDNKh

Pelaguia Tikhonova/Agence Moskva Pelaguia Tikhonova/Agence Moskva

Vous rêvez de vols spatiaux ? Cette année, au parc soviétique VDNKh, une patinoire a été installée autour de la maquette du lanceur spatial Vostok. Son thème est « Le vol dans le temps ». En outre, après la patinoire, vous pouvez visiter l’exposition Russie, présentant les atouts culturels, gastronomiques ou économiques des différentes régions du pays.

Sofia Sandourskaïa/TASS Sofia Sandourskaïa/TASS

Il est possible d’acheter un billet sur le site de la patinoire, en suivant ce lien.

Patinoire du jardin Bauman

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Le jardin Bauman est situé près de la station de métro Krasnyé Vorota. La glace y est artificielle, ce qui permet à la patinoire de fonctionner à des températures allant jusqu’à +10 degrés. Une école de patinage artistique est à la disposition de ceux qui ne font que s’initier à la glace.

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Les billets ne peuvent être achetés qu’en ligne.

Patinoire « Rêveurs » à Loujniki

Sergueï Kisseliev/Agence Moskva Sergueï Kisseliev/Agence Moskva

Dans le complexe sportif de Loujniki, au sud-ouest de Moscou, s’étend une immense patinoire – 16 000 mètres carrés – et de nombreuses activités intéressantes pour petits et grands y sont proposées. Par exemple, l’on peut y jouer au air hockey, participer à des ateliers de curling et apprendre à exécuter des éléments de patinage artistique auprès de champions.

Sergueï Kisseliev/Agence Moskva Sergueï Kisseliev/Agence Moskva

Les billets sont disponibles sur le site suivant.

Patinoire de la Gare fluviale du Nord

Vladimir Guerdo/TASS Vladimir Guerdo/TASS

La Gare fluviale du Nord est l’un des plus beaux endroits de Moscou. Outre sa fonction principale de transport, c’est aussi un lieu de loisirs culturels. Des ateliers, des conférences, des concerts et d’autres divertissements sont proposés à tous.

Iaroslav Tchingaïev/Agence Moskva Iaroslav Tchingaïev/Agence Moskva

L’accès à la patinoire y est gratuit, il suffit juste de s’enregistrer sur ce site.

Patinoire du parc Krasnaïa Presnia

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Une patinoire avec vue sur le quartier d’affaires de Moscow-City est installée dans le parc Krasnaïa Presnia. Une partie est composée de glace naturelle et l’autre de glace artificielle. Quelle est la meilleure ? Il est possible de comparer en personne, car le billet d’entrée est valable pour les deux à la fois.

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Vous pouvez acheter un billet sur le site web de la patinoire.

Patinoire du parc Sokolniki

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Le parc Sokolniki possède également deux patinoires : la « Gigant » (Géant) avec de la glace naturelle (elle ne fonctionne que par temps froid stable) et la « Liod » (Glace) avec de la glace artificielle (vous pouvez y patiner à des températures allant jusqu’à +8 degrés Celsius). Les deux patinoires sont grandes et, ce qui est particulièrement agréable, il y a un vestiaire où vous pouvez laisser vos affaires.

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Les billets peuvent être acquis sur le site suivant.

Patinoire du jardin de l’Ermitage

L’un des parcs les plus agréables de Moscou met en place chaque année deux patinoires avec de la glace artificielle et de la glace naturelle. Elles ont des parcours différents et il est intéressant de patiner sur les deux. De nombreux cafés et tentes proposant des boissons chaudes vous permettront de vous réchauffer.

Les billets pour y patiner peuvent être achetés séparément sur ce site.

Dans cet autre article, découvrez pourquoi les Russes excellent en patinage sur glace.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.