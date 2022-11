Dix faits sur l’usine russe Oktava, dont les microphones sont appréciés par Sting et Radiohead

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Toula n’est pas la ville russe la plus connue des touristes étrangers. Cependant, elle abrite de nombreux éléments auxquels les gens du monde entier associent la Russie. Léon Tolstoï est né ici, et l’on y fabrique des armes, des samovars et le célèbre pain d’épices de Toula. Vous trouverez également des microphones utilisés, notamment, par Radiohead. Voici ce que vous devez savoir sur la légendaire usine Oktava, qui produit des équipements d’enregistrement de classe mondiale.

Née d’un petit atelier de radio

Assemblage des premiers haut-parleurs d'Oktava Photographie de presse Photographie de presse

En 1927, des radioamateurs de Toula ont créé un atelier de fabrication de composants radio. La radio faisait alors de grands progrès en URSS, et ce qui était produit par les artisans de Toula s’est avéré tellement en demande que l’atelier s’est transformé en usine. En 1930, elle approvisionnait déjà 52 villes du pays en composants radio.

A produit des haut-parleurs pour la place Rouge

Haut-parleur (à gauche); annonce de la Seconde Guerre mondiale à côté du Kremlin (à droite) Photographie de presse; Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF/russiainphoto Photographie de presse; Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF/russiainphoto

L’usine a également vu apparaître son propre laboratoire, qui, cinq ans plus tard, a mis au point le récepteur radio T-35, qui a figuré parmi les lauréats des concours radio de l’Union soviétique. L’usine a ensuite produit un microphone dynamique et des haut-parleurs de rue, qui ont été suspendus sur les places de Moscou, y compris la place Rouge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est ainsi par les haut-parleurs d’Oktava que les messages importants parvenaient aux citoyens soviétiques.

S’est distinguée à l’Exposition universelle

Photographie de presse Photographie de presse

Les ingénieurs d’Oktava ont fabriqué leurs propres haut-parleurs pour sonoriser le pavillon de l’URSS à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958. En outre, pour surprendre et surpasser le reste du monde, ils ont introduit les premiers téléphones de petit gabarit (y compris pour l’interprétation simultanée). En conséquence, le pavillon soviétique a reçu un diplôme honorifique lors de l’événement et une reconnaissance mondiale (ainsi que des commandes d’exportation supplémentaires).

Est allé dans l’espace

Sputnik Sputnik

Vous vous souvenez de ce qu’a dit Iouri Gagarine en s’envolant pour l’espace en 1961 ? « C’est parti ! ». Or, il l’a prononcé dans un microphone de l’usine Oktava. Sur les photos d’archives, vous pouvez voir que ce petit appareil de haute technologie pour l’époque est attaché à la combinaison spatiale du premier cosmonaute au monde.

Immortalisé sur une photo avec une idole nationale

Vladimir Vyssotski se produisant avec un micro Oktava Photographie de presse Photographie de presse

En 1974, l’on assistait au pic de popularité de Vladimir Vyssotski, barde et auteur-compositeur. Son timbre unique ne pouvait être confondu avec aucun autre. Tous les microphones ne pouvaient pas reproduire avec précision l’intensité de sa voix déchirée et déchirante – et Vyssotski se produisait donc en utilisant un ML-16 de l’usine Oktava, comme le prouve cette photographie.

A servi à l’enregistrement d’un album de Radiohead

Thom Yorke enregistrant son album OK Computer radiohead.com radiohead.com

Le microphone MK-012, créé en 1996, est toujours le fleuron de l’usine Oktava. En 1997, le chanteur et guitariste de Radiohead, Thom Yorke, a utilisé ce même microphone lors de l’enregistrement de son album OK Computer.

Apprécié par Marilyn Manson

Marilyn Manson et le micro ML-52-02 Photographie de presse Photographie de presse

En 2015, Marilyn Manson s’est produit dans l’émission américaine The Tonight Show with Jay Leno avec un microphone à ruban ML-52-02 de l’usine Oktava. Et ce, bien qu’il soit en fait conçu pour l’enregistrement en studio, et non pour les concerts.

Utilisé pour l’enregistrement tant de rock, que de films hollywoodiens

Sting (le micro ici présenté n'est pas produit par l'usine Oktava) Getty Images Getty Images

Les produits d’Oktava sont utilisés par les principaux ingénieurs du son occidentaux. Hugh Charles Padgham a par exemple enregistré Sting avec ces microphones. Ils sont également souvent utilisés par Electric Audio, où Nirvana était enregistré.

Kurt Cobain de Nirvana (le micro ici présenté n'est pas produit par l'usine Oktava) Getty Images Getty Images

Le concepteur sonore hollywoodien Charles Maynes, qui a travaillé sur de nombreux films célèbres et sur plus de soixante jeux vidéo (parmi lesquels Call of Duty 1-3, Medal of Honor, Black, Need for Speed: Underground, et Spider-Man), utilise également la production de l’usine Oktava.

Au service de l’aviation et bien plus

Casques audio modernes d'Oktava Photographie de presse Photographie de presse

Microphones, casques téléphoniques, dispositifs de communication radio et de conversation téléphonique – tous ces éléments sont encore produits en grande quantité à Toula pour diverses applications. Par exemple, de nombreux aéroports russes sont équipés de casques d’Oktava, et leurs microphones sont utilisés, entre autres, pour l’identification biométrique des clients dans les agences bancaires russes.

Pari sur les projets de masse

Assemblage de microphones Photographie de presse Photographie de presse

Ces dernières années, ont rejoint Oktava de jeunes designers industriels, qui rêvent de rendre les produits de l’usine accessibles et attrayants. L’un des modèles sur lesquels mise le site est par conséquent celui des écouteurs sans fil. Gare à la concurrence, AirPods !

Appareil auditif Elektronika U-03 Photographie de presse Photographie de presse

En outre, depuis 1993, l’usine a commencé à produire des appareils auditifs, et développe activement des modèles numériques plus avancés.

