En images: dix joyaux du design électroménager soviétique

Officiellement, il n'y avait pas de «design» en URSS. Cependant, dans les années 1960, de talentueux constructeurs et ingénieurs soviétiques se sont efforcés d'améliorer la vie quotidienne des Soviétiques en misant sur l’esthétique. Leurs créations étaient assez futuristes, mais étaient fonctionnelles et ont servi pendant des générations.

Dans les années 1950, des millions de Soviétiques ont obtenu leurs propres appartements, en raison de l'énorme boom de la construction d’immeubles de type « khrouchtchevka ». En cette période d'après-guerre, les autorités ont tenté de moderniser l’industrie et d'organiser la production de masse de plusieurs biens d’usage courant en fonction des capacités de chaque usine. Dans les années 1960, les produits de masse sont devenus largement disponibles et leur conception constituait une partie d’un programme d'État. Tous les biens inventés dans les années 1960 ont connu une grande popularité et certains ont même été exportés dans les années 1970. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des objets les plus esthétiques du quotidien.

Aspirateur Saturn

Dans les années 1950, la production de masse d'aspirateurs a commencé. Habituellement, ils étaient produits dans des usines d'industrie lourde en plus de leurs produits principaux. Tout d'abord, le concept des aspirateurs s'inspiraient des modèles occidentaux, mais les ingénieurs soviétiques ont également travaillé sur leurs propres versions et fonctions. Inspiré de l'aspirateur américain Hoover Constellation, le modèle Saturn était produit à l'usine d'équipements de soudage de Vilnius en Lituanie.

Aspirateur Raketa

Vous pouvez probablement encore trouver le très populaire aspirateur Raketa rangé dans d'anciens appartements ou dans des maisons de campagne (et certains d'entre eux fonctionnent probablement encore). Le Raketa, qui fait écho à une fusée dans sa conception, était assez puissant, mais étant en métal, il était assez lourd. Cependant, cela signifiait qu'il ne pouvait pas être facilement endommagé. Il était produit à l'usine de Dniepropetrovsk qui, pendant un certain temps, fabriquait même des pièces pour les moteurs d'avions - vous pouvez donc imaginer la qualité !

Fait étonnant, les aspirateurs soviétiques avaient une fonction opposée - soufflerie - et cette utilisation était très populaire. On pouvait blanchir les plafonds, pulvériser les plantes contre les parasites et les tapis avec du naphtalène - toutes ces fonctions étaient mentionnées dans le mode d’emploi.

Machine à laver Riga

L'usine d'ingénierie électromécanique de Riga était principalement chargée de la production d'équipements pour le transport ferroviaire électrique (trains, tramways, métros). Cependant, elle a également été parmi les toutes premières en Union soviétique à créer une machine à laver (elle ressemble à une sorte de vaisseau spatial, n'est-ce pas ?).

Réfrigérateur ZiL

Le ZiL était le rêve de toute femme au foyer soviétique et on l’utilisait pendant des décennies, les gens le qualifiant d’« indestructible », tout comme de nombreux autres appareils soviétiques. Maintenant, ils sont considérés comme « rétro chic » et vous pouvez toujours trouver des ZiL « ornant » des maisons de campagne.

Ces réfrigérateurs ont été produits dans la légendaire usine de Likhatchev, qui était principalement consacrée à fabriquer des automobiles, des camions, des bus et des véhicules militaires. De 1951 à 2000, l'usine a fabriqué 5,5 millions de réfrigérateurs, et beaucoup en Russie (surtout à Moscou) en possédaient.

Poupée Nevaliachka

Comment ces poupées russes sont-elles liées à la poudre à canon ? Facile ! Elles ont été produites dans une usine de poudre à canon ! C’est l'un des jouets les plus populaires de l'URSS, une poupée qui ne tombe jamais. En russe, elle s'appelle Nevaliachka (des mots « ne pas tomber ») ou « Vanka-vstanka » (« Ivan, lève-toi »).

En 1958, l'usine a décidé d'utiliser le celluloïd, un résidu de la production de poudre à canon, comme matériau pour les poupées. Ainsi, la célèbre entreprise, qui avait approvisionné le pays en poudre à canon pendant la Seconde Guerre mondiale, a également commencé à produire des jouets russes emblématiques qui ravissent encore les enfants du monde entier.

Radio Zvezda-54

Il existe deux versions de la façon dont la radio Zvezda (« Étoile ») est apparue. La première dit qu'elle a été conçue en 1952 spécialement pour être offerte en cadeau aux diplomates étrangers et envoyée hors d’URSS, mais, après la mort de Staline, elles ont été produites en masse.

Une autre version, plus plausible, est que les diplomates soviétiques ont apporté une radio française Exelsior-52 et que les ingénieurs soviétiques ont fabriqué leur propre appareil à partir de celle-ci. À partir de 1954, elle a été produite dans deux usines - l'usine Kommounar de Kharkov (actuelle Ukraine) et l'usine de construction de machines de Moscou. Elle était considérée comme extrêmement à la mode.

Appareil photo Zénith

Malgré son prix plutôt modeste, le Zénith était durable et avait une excellente optique, il était donc extrêmement populaire non seulement en URSS, mais aussi à l'étranger. La production a commencé à l'usine mécanique de Krasnogorsk, qui était en charge des besoins optiques et mécaniques de l'armée, y compris des viseurs et des caméras aériennes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'usine a sorti une copie du légendaire appareil photo Zeiss Ikonta, puis a lancé la production de l'appareil photo reflex mono-objectif Zénith, produit à plusieurs millions d’exemplaires.

Samovar Spoutnik

Les Russes et les Soviétiques ne peuvent tout simplement pas vivre sans thé, mais la vieille tradition du samovar nécessitait beaucoup de temps et d'efforts (en savoir plus ici). À l'époque soviétique, l'usine optique et mécanique de Souksoun dans l'Oural a longtemps produit des équipements médicaux ainsi que des lunettes et masques de protection pour les métallurgistes, les tourneurs, les monteurs, les soudeurs et autres. Dans les années 1970, l'usine a décidé de rendre hommage à son passé tsariste en produisant de vieux samovars en métal - et un designer local, Konstantin Sobakine, a créé ce design « cosmique » qui a été produit en édition limitée.

Radio portable Surprise

Ce petit sac à main en cuir est une radio Surprise qui était produite par l'usine d'équipement de radio de Saratov Znamia Trouda à partir 1958. Elle fonctionnait sur piles et pouvait reproduire le son pendant environ 15 heures.

Voiture jouet

Il y avait des dizaines de modèles réduits de voitures à pédales pour enfants : Moskvitch, Raketa, Pobeda, Radouga, etc.). Et certaines étaient produites dans de vraies usines de voitures ! C’était le rêve de tous les enfants soviétiques.

Dans cette autre publication, découvrez dix objets du quotidien qui symbolisent l'ère soviétique.

