En images: cinq faits sur le bélouga, plus grand poisson de Russie

Le bélouga, également connu sous le nom de grand esturgeon, est l'un des plus grands poissons du monde et a également une longue durée de vie – il vit, en moyenne, plus d'un siècle, mais il y a quelques nuances.

En 1924, un poisson de taille colossale a été pêché dans la petite rivière Tikhaïa Sosna, dans le sud de la Russie. Il pesait 1 227 kg, dont 245 kg de caviar noir. Il s'agissait d'un bélouga, l'un des poissons les plus rares et les plus grands du monde, qui vit toujours en Russie.

Une espèce préhistorique en voie de disparition

Le bélouga pêché en 1924 Photographie d'archives Photographie d'archives

Le bélouga a conservé une apparence quasi inchangée depuis l'époque des mammouths. À cette époque, la faune et la flore étaient caractérisées par leur démesure et le bélouga s'intégrait parfaitement dans le monde de la nature préhistorique.

Il y a un siècle, ces poissons étaient encore nombreux dans les mers Caspienne, Noire et d'Azov, mais leur nombre a rapidement diminué, en raison de la surpêche et de l'activité industrielle humaine. Aujourd'hui, la population de bélougas est soutenue par des fermes aquacoles d'esturgeons dans la Caspienne et dans le sud de la Volga, fleuve qui s'y jette – les bélougas vivent dans l'eau de mer, mais vont dans les rivières pour frayer.

Getty Images Getty Images

Les données officielles sur la pêche en Russie au milieu du XIXe siècle font état de la capture d'un bélouga qui pesait près de 1,5 tonne (1827). Dans les années 1920, un poisson pesant plus d'une tonne et mesurant jusqu'à 5 mètres de long a également été pêché. Ces poissons étaient âgés de 60 à 70 ans. Aucun poisson de plus d'une tonne n'a été capturé depuis lors, mais, en 1970, un bélouga pesant 800 kg et contenant 112 kg de caviar a été trouvé dans la Volga et, en 1989, un spécimen de 966 kg a été capturé au même endroit.

Le bélouga de 1970 V. Kalinine/Sputnik V. Kalinine/Sputnik

Dans le même temps, le poids le plus courant des bélougas pêchés pendant les années soviétiques était, en moyenne, d'environ 80 kg pour les mâles et de 150 kg pour les femelles.

Il peut vivre plus d'un siècle

Getty Images Getty Images

Un esturgeon bélouga peut vivre plus de 100 ans. Il est donc considéré comme l'un des poissons ayant la plus longue durée de vie au monde. Ils ne commencent à se reproduire qu'à l'âge de 17-18 ans, tous les 2-3 ans, avant cela, ils « vivent pour eux-mêmes ». Néanmoins, ils peuvent se procréer même en franchissant le seuil du siècle. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'individus aussi vieux parmi ces poissons aujourd'hui. La limite d'âge maximale du bélouga est également encore inconnue.

Photographie d'archives Photographie d'archives

Et, bien sûr, un bélouga grandit chaque année, donc si vous tombez sur un gros poisson, il sera très probablement plus âgé que vous. Notez toutefois que la probabilité d'attraper un bélouga à l'état sauvage est extrêmement faible. Et n'oubliez pas qu'en Russie, ainsi que dans d'autres pays bordant la mer Caspienne, la pêche au bélouga est officiellement interdite – il figure sur la liste rouge internationale des espèces en danger critique d'extinction.

Sans arêtes

Legion Media Legion Media

Un si gros poisson et pas d'arêtes ? Comment est-ce possible, me direz-vous ? Il s'avère que le squelette du bélouga est constitué de cartilage, qui se durcit au fil des ans. Les requins et les raies n'ont pas d'os non plus, d'ailleurs.

Cependant, l'absence d'os n'empêche pas le bélouga d'être un prédateur – il préfère manger des petits poissons comme le hareng et même d'autres esturgeons.

Plus de 10% du poids de la femelle est constitué de caviar

Photographie d'archives Photographie d'archives

Habituellement, les bélougas femelles ont beaucoup de caviar, plus de 10% de leur poids. Et le caviar de bélouga est considéré comme l'un des plus chers au monde, avec des prix commençant à 200 dollars pour 100 grammes. Plus le caviar est clair, plus il est délicieux et coûteux.

Il se distingue des autres caviars noirs par sa grande taille et son goût subtil.

Guennadi Kochkintsev, Vladimir Medvedev/TASS Guennadi Kochkintsev, Vladimir Medvedev/TASS

Vous pouvez le déguster dans les restaurants de poissons coûteux de Russie ou le commander dans un magasin spécialisé. Le prix élevé est dû au long processus d’élevage du poisson – il faut au moins 15 ans, plus souvent environ 25 ans, pour que la femelle acquière la masse désirée. Pendant la période de frai, elle choisit le fond sablonneux et pond environ un million d'œufs, mais seul un petit pourcentage d'entre eux deviennent des poissons – le bélouga ne se soucie pas de sa progéniture et, on ne va pas se le cacher, peut même la manger !

V. Titov/TASS V. Titov/TASS

Le bélouga lui-même est l'un des poissons les plus chers de la gastronomie. Autrefois, il était l'un des plats principaux de la table du tsar.

On le confond avec le cétacé bélouga

Legion Media; Steve Snodgrass (CC BY 2.0) Legion Media; Steve Snodgrass (CC BY 2.0)

C'est triste. L'esturgeon bélouga et le cétacé bélouga de l'Arctique portent le même nom, qui vient du mot russe « bely », qui signifie « blanc ». Cependant, les deux sont, bien sûr, des espèces complètement différentes. L'un est un poisson et l'autre un mammifère, parent du narval. Le cétacé préfère les mers arctiques et n'a probablement jamais entendu parler de son homonyme du sud. La seule autre chose qu'ils ont en commun est leur taille énorme !

Dans cet autre article, nous vous révélions des faits intéressants sur un autre animal emblématique de Russie, le saïga, cette farouche antilope foulant les steppes du pays.

