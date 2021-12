Cinq faits sur le spermophile arctique, «brigand» le plus poilu de l'Extrême-Orient russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tout touriste qui part en été admirer les volcans du Kamtchatka ou les paysages de la Tchoukotka court le risque de rencontrer cet animal. Ce petit rongeur, d'une taille de 30 à 40 cm, pesant moins d'un kilo, au pelage duveteux, est connu en français sous le nom de « spermophile arctique ». En Russie, on l'appelle spermophile américain, ou de Béring, car il vit en Extrême-Orient, au Canada et en Alaska. Cependant, dans le langage courant, il est localement désigné sous le nom d'« evrajka ».

Un bandit intelligent

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Le plus souvent, ce sont ces rongeurs, et non des ours ou des renards arctiques, que rencontrent les touristes en Extrême-Orient. L’evrajka est souvent qualifié de brigand car il peut se tenir en embuscade dans les endroits les plus inattendus et attendre les humains. Son seul but est d'obtenir de la nourriture. À vrai dire, il le fait de manière très culturelle : si vous vous arrêtez pour vous reposer lors de l’ascension d’une montagne, ce rongeur viendra vers vous et vous regardera tristement avec des yeux affamés, comme le Chat potté dans Shrek. Puis un autre viendra. Et pendant que vous tournerez vos vidéos pour TikTok, vous ne remarquerez pas que vous aurez d’ores et déjà été détroussé de toute votre nourriture. C'est un schéma bien établi.

Il n’a plus peur de l'homme

Ekaterina Chtoukina/TASS Ekaterina Chtoukina/TASS

Normalement, les animaux sauvages se cachent des humains, car ils sentent le danger en eux. Mais pas lui ! De tous les animaux d'Extrême-Orient, les spermophiles sont les plus communicatifs. Ils viennent immédiatement à la rencontre des gens. Par contre, ils ne se lient pas d'amitié avec les chiens – ils se cachent dans leurs terriers. Les touristes relatent d’ailleurs que l’evrajka est capable de « troller » les chiens : « Les chiens voient un spermophile, courent vers lui, il siffle et retourne dans son trou ; un autre spermophile sort d'un autre trou, siffle, les chiens le voient et courent vers lui. Quand j'étais là, ils ont harassé deux chiens en une demi-heure et ceux-ci se sont totalement désintéressés d'eux », a décrit un touriste.

Il gazouille comme un oiseau

Le cri de l’evrajka ressemble beaucoup au sifflement d'un oiseau, ce qui est plutôt étrange par rapport à son apparence. En règle générale, ils émettent des sons lorsqu'ils sentent un danger, alertant ainsi leurs proches. Cependant, dans cette vidéo, le spermophile gazouille en réponse à la parole humaine.

À ce propos, n'oubliez pas qu'il ne faut absolument pas caresser un animal sauvage – il peut mordre et être porteur de maladies !

Il aime dormir et manger

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

L'evrajka a deux passe-temps favoris : dormir et manger. Vous ne pouvez les rencontrer que pendant les courts étés polaires, car ils dorment jusqu'à 8 mois par an. Ils s'endorment en septembre et se réveillent en mai. Ils passent tout ce temps dans des terriers creusés à une profondeur de 3 mètres (vous imaginez, comment creuser dans le permafrost ?). Pendant l'hibernation, ils perdent environ la moitié de leur poids, alors dès qu'ils se réveillent, ils partent à la chasse. Les spermophiles sont omnivores, ce qui signifie qu'ils peuvent également grignoter des baies et des insectes. Néanmoins, ils ne refuseront pas non plus de manger de la nourriture humaine, s'ils en trouvent.

Il peut mourir de gloutonnerie

Pour les touristes, nourrir les spermophiles fait partie du voyage. Pourtant, les zoologistes affirment qu'il est préférable de ne pas les nourrir du tout, car ils se reproduisent dans les lieux touristiques plutôt que de chercher leur nourriture dans la nature. Au fil du temps, cela attirera également les prédateurs dans ces zones, ce qui conduira finalement à l'extermination de la population de spermophiles.

Alexeï Koudenko/Sputnik Alexeï Koudenko/Sputnik

Ils enfournent généralement dans leur bouche tout ce qui sent bon et est comestible, mais ce n’est pas toujours pour leur bien. Ils emportent le fromage, le chocolat, les noix des touristes, et aiment particulièrement les biscuits sucrés et croquants. Or, les experts avertissent qu'il ne faut pas donner de sucreries à ces rongeurs, même s'ils en demandent avec insistance. Non seulement à cause de la composition de ces aliments, mais aussi parce qu'ils risquent de trop manger et de mourir de gourmandise. S'il est trop difficile de refuser, on peut leur offrir quelques noix, mais seulement crues.

