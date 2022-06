Cinq faits sur le porte-musc de Sibérie, cet étonnant «cerf-vampire nain»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans la nature, vous pouvez être confronté à des créatures absolument surprenantes et semblant effrayantes, mais qui s’avèrent en fait absolument inoffensives, mignonnes et en besoin de protection. L'un de ces frêles animaux vit en Sibérie : il s'agit d'un cerf doté de crocs, que les Russes appellent « kabarga ».

Des canines au lieu de bois

Vous avez peut-être entendu parler d'énormes prédateurs à dents de sabre qui vivaient pendant la période glaciaire et avaient besoin de leurs crocs pour chasser. Néanmoins, ces bêtes se sont éteintes il y a fort longtemps ! Pourtant, le porte-musc de Sibérie, un petit cerf à dents de sabre, contemporain du mammouth, vit toujours dans la taïga russe. Pourquoi a-t-il besoin de crocs aussi acérés et effrayants, si ce n'est pour chasser ?

En fait, seuls les mâles possèdent de telles canines (jusqu'à environ 10cm de long) et elles remplacent probablement les bois dont se vantent les autres cerfs. Les crocs sont, en effet, un indicateur du sexe – et le cerf ne les utilise que pour intimider les autres mâles (sans combat physique réel, juste de l'intimidation).

Le plus petit cerf de tous les temps

Un porte-musc de Sibérie adulte pèse en moyenne 10 à 15kg et mesure rarement plus d'un mètre de long et 50-60cm de hauteur au garrot. Ces dimensions font du kabarga le plus petit cerf du monde ! Il semble notamment particulièrement petit comparé aux rennes du Grand Nord. Il vit principalement dans l'Altaï, les monts Saïan, en Extrême-Orient, ainsi qu'en Chine orientale et en Mongolie.

Les données sur la situation de cette espèce sont assez contradictoires : certains scientifiques pensent que les porte-muscs disparaissent à grande vitesse, tandis que d'autres avancent que leur nombre apparait plus ou moins stable. Aujourd'hui, la population de ce cerf est ainsi estimée entre 30 000 et 400 000 individus.

Il est difficile de les recenser, car ils vivent dans des endroits difficiles d'accès. Néanmoins, certaines régions (les régions de l'Altaï, de Kemerovo, et la République de Khakassie) l'ont inclus aux « listes rouges » locales des espèces menacées. Le fait que la population soit en danger est d’ailleurs attesté par la fragmentation de son habitat : il existe plusieurs zones où évolue le porte-musc, qui sont assez éloignées les unes des autres.

Cible des braconniers

Bien qu'il soit chassé par divers prédateurs de la taïga, de la zibeline au loup, son principal ennemi est le braconnier – en raison du secret de son musc, à l'arôme puissant, que seuls les mâles possèdent.

Le musc naturel est très rare, seuls quelques animaux le sécrètent (à l'exception du kabarga, l’on trouve par exemple le bœuf musqué et l’érismature à barbillons). En général, le musc contient des informations sur l'âge et la condition physique de l'animal, c'est-à-dire que la nature l'a inventé pour la reproduction.

Cependant, l'homme en a trouvé une autre utilité en en faisant la base de parfums et cosmétiques. Désormais, il existe des analogues synthétiques du musc, mais, bien sûr, la substance naturelle demeure la plus prisée.

En outre, le musc de kabarga est un remède très populaire dans la médecine traditionnelle. Ses adeptes pensent qu'il aide au traitement de centaines de maladies, de la mélancolie au cancer.

Le kangourou de Sibérie

Le porte-musc trouve refuge dans les canyons rocheux isolés et le bois flotté près de berges. Sa taille et son pelage tacheté l'aident à se cacher des yeux des humains et des prédateurs. De plus, il dispose d’une portée de saut incroyable. Ses pattes avant sont plus courtes que celles de derrière, presque comme chez le lièvre, ce qui permet à cet animal de sauter sur de longues distances – jusqu'à sept mètres ! Il peut également changer de direction à la vitesse de l'éclair, ralentir, faire demi-tour et revenir en arrière s'il change d'avis. Il ne glisse par ailleurs pas, même sur les rochers.

Il s'habitue rapidement à l'homme

Depuis 2010, des écologistes de la réserve naturelle de Sikhoté-Aline, en Extrême-Orient russe, mènent un programme d'étude des porte-muscs à l'aide de pièges photographiques et d'émetteurs radio, qu'ils ont réussi à fixer au collier de six animaux. Les scientifiques ont de cette manière découvert que ces mammifères s'habituent rapidement à la présence humaine et ils ont décidé d'utiliser cette caractéristique pour obtenir des informations sur leurs habitudes de sommeil, d'alimentation et de migration.

