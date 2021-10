À quoi ressemble une année de service militaire en Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, en plus du service sous contrat, le service militaire est toujours obligatoire. Tous les jeunes hommes ayant atteint l'âge de 18 ans ou obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement sont censés le réaliser pendant un an (auparavant deux). Beaucoup redoutent de rejoindre l'armée et craignent de faire face aux conditions de vie difficiles et au bizutage. Certaines personnes comparent le service obligatoire à une peine de prison et à une année de vie perdue.

Bien sûr, tout dépend de l'unité militaire que vous intégrez. Cependant, si malgré tout vous devez faire votre service, mieux vaut prendre cette épreuve avec humour, tenter de profiter de ce qui se passe et même, qui sait, essayer de trouver du plaisir dans le service et la vie militaires.

Alors, nous vous révélons ce qui y attend les jeunes et comment s'en sortir…

Lundi du « commandant »

Rouslan Krivobok/Sputnik Rouslan Krivobok/Sputnik

Le début de la semaine dans l'armée est toujours houleux et mouvementé. La matinée commence par un réveil à six heures, accompagné des cris du commandant de la compagnie (« Lever ! ») puis s’ensuit une marche. Vous quittez en groupe la caserne au pas de course et accompagnés par de la musique militaire, vous courez hiver comme été sur plusieurs kilomètres autour de l'unité et dans ses environs.

Le lundi est le jour où les commandants vous « harcèlent » particulièrement pour vous « réveiller » après le week-end. Ce jour-là, l'exercice militaire atteint un niveau extrême, et le moindre faux-pas est sanctionné par un aller simple pour les travaux les plus sales.

Il est préférable de passer cette journée dans la garnison ou sur un stand de tir à l'abri des yeux des officiers d'unité, car, selon une loi militaire incompréhensible, c'est ce jour-là que les « petits patrons » cherchent à démontrer aux grands patrons qu’ils peuvent « dominer » et diriger des soldats.

Si vous êtes resté sur le territoire de l'unité et que vous n'êtes pas allé au champ de tir ou de garde, vous passerez la journée à marcher sur le terrain de parade sous les cris du commandant ou à effectuer divers travaux éreintants et sales.

Le mardi, c’est jour de tir

Sergueï Koudenko/Sputnik Sergueï Koudenko/Sputnik

Le mardi, tout le personnel est envoyé sur le champ de tir. Les premiers mois, c’est l'une des activités favorites des conscrits. À la fin du service, cependant, tout le monde trouve ça rasoir.

Ici, 90% du temps, vous apprendrez à tirer et à manier l'AK-12 et le pistolet Iaryguine. Le tir se déroule en parallèle d'un entraînement au maniement sûr des armes et aux techniques de combat dans certaines situations.

Découvrez la formation des soldats, y compris dans les forces spéciales, dans cet autre article de Russia Beyond.

Mercredi « caoutchouc »

Alexeï Malgavko/Sputnik Alexeï Malgavko/Sputnik

Le mercredi se passe sous la devise « Et s'il y avait une guerre ? ». Ce jour-là, vous pratiquerez des actions tactiques et techniques dans la caserne et en forêt en portant des... combinaisons de protection radiochimique et biologique (PRCB).

La combinaison PRCB est un ensemble en caoutchouc à capuche avec un pantalon doté de bretelles et un masque à gaz. Oui, celle-là même que portaient les liquidateurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl dans la série HBO Tchernobyl. Il s'agit d'une combinaison militaire étouffante qui devrait (dans l’idéal) vous sauver des radiations après une frappe nucléaire ou une attaque à l'arme biologique.

Au début de la journée, vous vous entraînerez à porter cette combinaison pour un certain temps, et l'après-midi, vous serez envoyé courir et pratiquer des opérations militaro-techniques sur le terrain, toujours avec ce costume sur le dos.

Jeudis « bleus »

Vitali Nevar/TASS Vitali Nevar/TASS

Le jeudi est une journée médicale, au cours de laquelle les médecins doivent examiner l'ensemble du personnel de l'unité.

Les militaires le surnomment « bleu » car l'examen des troupes se fait dans la caserne alors que tous les combattants sont en caleçon ou sans, et un médecin s'approche et scrute chacun de près. L'inspection est obligatoire, car l'armée s’efforce de ne pas signaler les incidents pour éviter les histoires, préférant les gérer en interne. Un médecin doit examiner les soldats pour noter d’éventuels coups, violences ou plaies qu'ils n’auraient pas personnellement signalés.

Après l'examen du matin, vous êtes envoyé au bania (sauna russe), toujours sur ordre du commandement. Même les plus sales ne pourront éviter le lavage obligatoire.

Vendredi

Piotr Kovalev/TASS Piotr Kovalev/TASS

Le vendredi est le jour où le décret concernant le repos du week-end commence à s’appliquer. C'est le jour le plus attendu de la semaine : vous pouvez commencer un vendredi une permission en ville de quelques jours et serez autorisé à passer du temps avec votre famille.

Chaque soldat attend le vendredi avec impatience, car le rapport concernant son service arrive à l'heure du déjeuner. On y évoque les réalisations pendant le service et les gardes ainsi que ses erreurs, etc. Les meilleurs et les plus malins seront envoyés en ville pour le week-end. Le reste restera dans l'unité pour défendre la Patrie le week-end et faire le « grand ménage ».

Samedi « mouillé »

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Le samedi, c’est jour de promenade et de ménage dans l’armée. Tous ceux qui sont restés dans l'unité et ne sont pas allés en ville pour se promener avec leur dulcinée ou voir de la famille sont assignés à la corvée de nettoyage de la caserne et du territoire de l'unité.

La première moitié de la journée se déroule sous la devise « il n'y a jamais assez de mousse ». Vous flottez littéralement dans la mousse, de l'eau étant versée à travers toute la caserne qui doit reluire comme un sou neuf.

On dit en Russie qu’on ne peut pas manger de nourriture sur le sol, mais l'armée russe est le seul endroit au monde où une saucisse sur le sol est plus propre qu’entre vos mains.

Le samedi, vous apprendrez ce qu'est la vraie propreté et commencerez à respecter le travail de vos parents, qui nettoient régulièrement l'appartement.

Dimanche, « jour de repos »

Sergueï Ermokhine/Sputnik Sergueï Ermokhine/Sputnik

Le dimanche est le jour où vous dormez un peu plus longtemps. Plus longtemps signifie que vous passerez 30 minutes de plus au lit. De plus, c'est le seul jour où vous serez autorisé à ne pas courir de bon matin.

Ce jour-là, vous pouvez vaquer à vos occupations : marcher, faire de la gonflette dans la salle de gym et sur les barres horizontales, rencontrer des proches qui sont venus vous rendre visite, lire et même dormir pendant la journée.

La sieste est considérée comme un luxe dans l'armée, car 6 à 8 heures sont officiellement allouées au sommeil pendant le service, mais en réalité c'est toujours moins. Par conséquent, chaque soldat essaie de dormir dès que l'occasion se présente.

