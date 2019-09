FAQ: comment rejoindre les rangs de l'armée russe en tant qu’étranger?

Pour dire les choses simplement: il vous faudra être une personne bonne et forte, sans antécédents judiciaires dans votre pays d'origine.

En 2015, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret autorisant tout citoyen étranger à rejoindre les Forces armées du pays.

Par conséquent, si vous avez hâte de commencer à courir avec un tout nouvel AK-12 en tenue de combat Ratnik-2, voici ce que vous devez savoir et faire.

Passeport

Depuis 2015, vous n'avez pas besoin d'un passeport russe pour rejoindre l'armée russe, toute citoyenneté est acceptée.

Âge

Pour devenir soldat en Russie, il faut avoir au moins 18 ans et pas plus de 30.

Sexe

Les Forces armées russes accueillent aussi bien les hommes que les femmes. Toutefois, ces dernières ne sont pas autorisées à courir sur un champ de bataille avec une arme dans les mains. Toute femme qui accepte de devenir soldat est la bienvenue, mais seulement pour le travail assigné aux quartiers généraux ou en tant qu’infirmière.

Il est important de mentionner que peu importe le type d'emploi auquel les femmes sont affectées, elles devront également suivre toutes sortes d'entraînements militaires, y compris la course, le tir et l'apprentissage des tactiques de combat. Il s'agit toutefois de cours de base, que tout soldat doit maîtriser.

Langue

Si vous souhaitez intégrer les rangs de l’armée russe, vous devrez vous entraîner dur et suivre toutes les instructions de vos supérieurs.

Pour ce faire, il est indispensable de parler la langue de Pouchkine. Vous devrez ainsi passer un test de russe pour évaluer s'il vous est possible de servir dans l’armée. Cette question est prise très au sérieux, alors soyez averti que vous devrez vous préparer consciencieusement pour votre examen.

Casier judiciaire

C'est une autre question très importante pour quiconque veut s'enrôler dans l'armée russe. Celle-ci n'accepte en effet pas dans ses rangs d'anciens condamnés et des personnes impliquées dans des enquêtes criminelles ou toutes autres investigations judiciaires.

En fin de compte, seuls les bons gars au comportement irréprochable dans leur pays d’origine sont les bienvenus dans l'armée russe.

Citoyenneté russe

Si vous avez pour ambition de devenir citoyen de Russie, vous faire enrôler dans l'armée est également une solution, car après cinq ans de service, vous serez admissible à l’obtention du passeport.

Contrat

Votre premier contrat avec les Forces armées russes sera d’une durée de cinq ans. Ainsi, pour cette période, vous n'aurez pas à vous soucier à propos de la recherche d’emploi, de l’argent ou des frais de santé, chaque soldat, ainsi que sa famille en Russie, bénéficiant d’une assurance maladie et d’une prise en charge médicale.

Quel rang puis-je atteindre ?

Les étrangers peuvent occuper des postes de soldats, de caporaux, de sergents et de sergents-majors. En toute honnêteté, vous ne deviendrez cependant pas général ou amiral en Russie.

Salaire

Le salaire minimum d'un soldat est d'environ 30 000 roubles (430 euros). Il dépend cependant habituellement du type d'unité militaire et de la région où vous servez.

Par exemple, les personnes qui défendent la Russie dans le Nord reçoivent plus que celles affectées dans la région de Moscou.

Logement

Tant que vous servirez dans les Forces armées russes, vous et votre famille vivrez dans une caserne militaire située près de votre base. Vous recevrez un appartement si vous êtes en famille, ou une chambre si vous êtes seul.

Achat immobilier

Après trois ans de service, vous pourrez vous inscrire à un programme de prêt immobilier militaire d'une durée de 20 ans. En d'autres termes, tant que vous servirez dans les Forces armées russes, le gouvernement remboursera votre prêt, à l’issue duquel vous serez l’heureux propriétaire d’un logement en Russie.

Puis-je rejoindre le FSB ?

Non. Les étrangers ne peuvent intégrer les services en charge d'informations d'importance nationale, de renseignements et de questions relatives aux services secrets.

Vais-je faire la guerre pour la Russie ?

Oui, vous le ferez. Il n'y a pas d’exception pour les soldats étrangers dans les Forces armées russes en cas de conflit, ces personnes seront elles aussi envoyées sur le champ de bataille.

Comment m’enrôler ?

Pour s'enrôler dans l’armée russe, il faut se rendre dans un bureau de recrutement, dans n'importe quelle ville du pays. Si vos documents sont en règle et que vous remplissez les critères, vous signerez un contrat, passerez un examen médical, des tests psychologiques et serez ensuite envoyé dans une unité militaire convenant au mieux à vos compétences et qualifications.

