Dix sex-symbols du cinéma russe d’aujourd’hui

Depuis deux ans environ, le nom d’Ivan Iankovski figure dans les listes des sex-symbols russes. Ce représentant d’une dynastie de comédiens fait du cinéma depuis longtemps. Dans le film Texte, il s’est fait remarquer avec sa partenaire Kristina Asmous dans l’une des scènes intimes les plus osées de ces dernières années. Il est devenu très célèbre depuis sa prestation dans la série télévisée Parole de Garçon : du Sang sur l’Asphalte (2023). Cette année, il tient le rôle de Rodion Raskolnikov dans l’adaptation télévisée de Crime et Châtiment d’après le roman de Fiodor Dostoïevski.

Iouri Borissov

Iouri Borissov a joué de nombreux seconds rôles dans des films et des séries. Mais, il n’a commencé à connaître le succès qu’à la fin des années 2010. Parmi les films où il tient des rôles marquants : T-34, Machine de Guerre, Kalachnikov, Quelqu’un a-t-il vu ma Gamine ?, Compartiment N°6 qui a reçu le Grand-Prix du Festival de Cannes en 2021, Anora récompensé de la Palme d’Or en 2024. Il a également tourné dans la seconde saison de la série télévisée To the Lake. Iouri Borissov joue des rôles très différents les uns des autres : de personnages vulgaires et brutaux, pour lesquels sa silhouette lui sert, aux raffinés ou vulnérables.

Pavel Priloutchni

Pavel Priloutchni s’est fait connaître grâce aux rôles de mauvais garçons qu’il a tenus au début de sa carrière, par exemple dans le film d’action Accro au Jeu et la série L’École Fermée. Il a connu le succès en 2010 grâce à son rôle dans la série policière Le Major dans laquelle il tient le rôle principal. Il y joue le fils d’un oligarque qui passe ses nuits dans des boîtes de nuit. Un jour, il commence à travailler à la brigade criminelle. La série a été achetée par Netflix USA. L’un des derniers rôles de Pavel Priloutchni est celui d’un souteneur dans la série Vie sur Demandes.

Alexandre Petrov

Il y a peu de temps encore, on aurait pu croire qu’Alexandre Petrov était le seul acteur à jouer les rôles de jeunes hommes et qu’il était le seul comédien de sa génération. On l’a notamment vu dans la série télévisée Le Policier de la Roubliovka, dans le premier rôle du film de guerre T-34, Machine de Guerre, dans le mélodrame sur le patinage artistique La Glace, dans le biopic Streltsov. Les producteurs apprécient son talent et son professionnalisme qui lui permettent d’entrer immédiatement dans un rôle, en particulier ceux de « personnages neurasthéniques ».

Danila Kozlovski

Au tout début de sa carrière, Danila Kozlovski a tourné dans des séries et des films pour adolescents. Dans les années 2010, il était l’un des acteurs russes les plus connus. Il a tenu les rôles principaux dans des films qui ont été parmi les leaders du box-office : parmi eux, Espion, Sans Âme, La Légende N°17, Équipage, Matilda. Il a été si convaincant dans le rôle du grand-prince de Kiev Vladimir qu’il a été choisi pour tenir le rôle d’Oleg le Sage dans la série télévisée canado-irlandaise Viking sur le chef scandinave Ragnar Lodbrok.

Alexandre Kouznetsov

Ses prestations dans les films de fantasy Scythes et Land of Legends, ainsi que dans de nombreuses séries télévisées. Ses rôles d’Helmut dans le spin off de Harry Potter et le film Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dambledore l’ont fait connaître dans le monde entier.

Evgueni Tsyganov

Certains diront que le visage d’Evgueni Tsyganov exprime l’absence d’émotions ou une certaine mélancolie. Les spectateurs ont rapidement aimé sa beauté froide. Il n’a cessé de tourner depuis 2006, année où il a connu le succès dans le film Piter FM. Sa participation à un film en indique à elle seule la qualité. C’est un acteur qui choisit ses rôles avec beaucoup d’exigence. On citera les films L’Homme qui a Surpris Tout le Monde, Territoire et les séries Le Dégel et Le Lac Mort. Avec Ioulia Sniguir, sa femme à la ville, il a participé l’année dernière à l’adaptation cinématographique du Maître et Marguerite.

Dmitri Naguiev

Dmitri Naguiev tourne des films, surtout des comédies, depuis 30 ans. Dans les années 1990, il a interprété des rôles très différents dans le film comique en épisodes Attention, Moderne ! et un rôle important dans la série policière Kamenskaïa. Le succès et l’emploi de sex-symbol sont arrivés plus tard, lorsqu’il s’est rasé la tête et a été vu comme un mâle alpha. Dans la série télévisée La Cuisine, il propose une parodie de lui-même, un acteur célèbre riche qui a du succès auprès des femmes. Depuis son rôle de professeur de culture physique, ancien bandit, dans la série Le Prof de Gym, il est devenu l’enseignant le plus connu de Russie.

Sergueï Bezroukov

Certains plaisantent en disant que Sergueï Bezroukov est capable de jouer tous les rôles possibles et inimaginables : Pouchkine, Essenine, Vyssotski et même Jésus-Christ. Il a à son actif des dizaines de rôles principaux dans des films et des séries qui ont fait parler d’eux depuis vingt-cinq ans. Cela ne fait pas longtemps que Sergueï Bezroukov a commencé à faire oublier le rôle du bandit Sacha le Blanc dans la série Brigade.

Milos Bikovic

Cet acteur serbe a conquis le cinéma russe et le cœur des spectatrices russes. Il a tenu les rôles principaux dans les séries Hôtel Eléon et The Tiolki. Il a obtenu un grand succès avec le film L’Esclave, qui a fait un nombre d’entrées record dans l’histoire du cinéma russe. Il y joue « le major » dont les parents décident de lui jouer un tour pour lui faire comprendre la chance qu’il a dans la vie. Il se retrouve à l’époque du servage et de la peine de mort. On l’a également vu dans Le Défi, film en partie tourné dans la station spatiale internationale où il n’a pas fait de séjour.

