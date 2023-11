Ces choses que vous ignoriez peut-être sur le cinéma soviétique et russe

Russia Beyond

Le film soviétique le plus cher a nécessité l’utilisation de 23 tonnes d’explosifs, 40 000 litres de kérosène, 15 000 fumigènes, 1500 obus, de rassembler un régiment de cavalerie muni de 950 sabres et de construire huit ponts. Avez-vous deviné de quel film nous parlons? Dites-le-nous dans les commentaires.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il y a cent ans, un film a duré 7 minutes – et pourtant tout le monde était aux anges après l’avoir visionné. Stenka Razine était le premier film russe. Sorti en 1908, il parlait du célèbre rebelle de la Russie du XVIIe siècle.

Le premier film sonore a été interdit. Le Chemin de la vie (1931) de Nikolaï Ekk semblait aux yeux des censeurs un peu trop réaliste, mais Staline a finalement autorisé sa diffusion. Après cela, il a remporté le prix du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise.

Nikolaï Ekk a révolutionné le cinéma à deux reprises. Il a également réalisé le premier film en couleur soviétique, Grounia Kornakova (1936).

Le premier dessin animé réalisé dans la Russie tsariste est La Belle Lucanide ou la guerre des moustaches et des cornes de Vladislav Starevitch, sorti en 1912. Les acteurs sont de vrais insectes (certes, morts).

Le premier Oscar décerné à un film soviétique a été attribué à un documentaire. La Défaite des armées allemandes devant Moscou a été réalisé par 15 caméramans qui ont immortalisé la défense de la capitale soviétique.

Le film le plus titré est Guerre et Paix (1965) de Sergueï Bondartchouk. Il a obtenu 10 prix lors des festivals internationaux les plus prestigieux, dont un Oscar. Jusqu’à présent, ce record est invaincu.

Le film russe le plus cher estViy : La Légende du dragon (2019). Son tournage a coûté 49 millions de dollars. Une grande partie de cette somme a été consacrée aux graphismes - ils ont été réalisés par la société qui a travaillé sur Game of Thrones.

Le film le plus rentable concerne une créature aux grande oreilles mignonne tout plein : il s’agit du récent Tchebourachka (2023).

Le premier film tourné dans l’espace est Le Défi de Klim Chipenko. Ce film avec Ioulia Peressild dans le rôle-titre est le fruit de deux semaines de tournage réel à bord de l’ISS.

Dans cette autre publication, découvrez dix acteurs russes de moins de 40 ans qui gagnent à être connus.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.