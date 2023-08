Qui est Alexandre Petrov, héros du nouveau film de Roman Polanski?

Luc Besson a choisi Petrov parmi de nombreux candidats pour son film d’action et d’espionnage Anna, tandis que l’une des premières les plus attendues à la Mostra de Venise 2023 est le projet The Palace du réalisateur Roman Polanski avec Alexandre.

Petrov est né à Pereslavl-Zalesski en 1989 dans la famille d’un électricien et d’une infirmière. Dans son enfance, il rêvait de devenir footballeur : il a joué dans une école de sport, dans l’équipe de la ville et a même reçu une invitation à s’entraîner à Moscou. Cependant, en raison d’une blessure, il a dû abandonner le sport et entrer à la faculté d’économie.

À l’université, il a joué au KVN, le théâtre étudiant, et en deuxième année, participant à un atelier, a fait la connaissance de professeurs de théâtre moscovites. Il a alors tout abandonné et a intégré l’Académie russe des arts du théâtre GITIS, dans la capitale.

Alexandre Petrov lors de la cérémonie de clôture du 43e Festival international du film de Moscou Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

C’est durant ses études qu’il a fait ses débuts au cinéma, le premier projet notable étant la série fantastique Tandis que fleurit la fougère(Пока цветет папоротник) en 2012.

Alexandre a poursuivi sa carrière, jouant dans des comédies romantiques, des films d’action, et la percée a été la série La Méthode (Метод), où l’acteur a joué l’amant de l’héroïne principale.

Alexandre Petrov lors de la première du film Tchernobyl réalisé par Danila Kozlovski au cinéma Karo Oktiabr en 2021 Anton Novoderejkine/TASS Anton Novoderejkine/TASS

Les droits de diffusion de ce thriller policier et psychologique ont été achetés par Netflix et La Méthode est ainsi devenu le premier projet international de l’acteur.

Le film Attraction (Притяжение) de Fiodor Bondartchouk a constitué un tournant pour lui. Ce film, qui raconte l’histoire d’un vaisseau extraterrestre ayant atterri à Tchertanovo, en banlieue de Moscou, a récolté plus d’un milliard de roubles au box-office (9,6 millions d’euros selon le cours actuel). Alexandre, qui y tient le rôle principal, a également rencontré l’amour sur le plateau de tournage – l’actrice Irina Starchenbaum. Ils se sont fréquentés pendant trois ans, se sont fiancés, mais ils ne sont pas allés jusqu’au mariage.

Alexandre Petrov dans le film Attraction réalisé par Fiodor Bondartchouk, 2017/Société de production Vodorod Fiodor Bondartchouk, 2017/Société de production Vodorod

Alexandre a eu la chance de jouer des biopics et des personnages historiques. Par exemple, il s’est réincarné en Nicolas Gogol, névrosé et anxieux, dans la franchise du même nom (qui lui a valu un prix du festival américain Accolade Global Film Competition), et a joué le footballeur Eduard Streltsov. « Je pense que tous les personnages que j’interprète sont en phase avec ma personnalité. D’ailleurs, comment peut-on jouer un personnage qui n’est pas du tout proche de soi ? », souligne le comédien.

Petrov trouve également le temps de s’occuper de sa carrière européenne : il a déjà joué dans le film d’action et d’espionnage Anna de Luc Besson, avec Helen Mirren, Luke Evans et Cillian Murphy. Alexandre a alors obtenu un rôle modeste mais haut en couleur, celui d’une brute des années 1990, dont le comportement a influé sur le destin du personnage principal.

Alexandre Petrov incarnant Gogol dans le film Les Chroniques de Viy : Les Origines du mal Egor Baranov, 2017/Lenfilm Egor Baranov, 2017/Lenfilm

Par ailleurs, dans The Palace, nouveau projet de Roman Polanski, l’action se déroule au tournant des années 1999 et 2000. Le héros qu’y incarne Alexandre (Anton, un Russe brutal au crâne rasé), ainsi que les personnages de Mickey Rourke, Fanny Ardant et Oliver Masucci sont entraînés dans un kaléidoscope d’incidents étranges.

« Le fait que je me sois retrouvé dans le projet de Roman Polanski a été un véritable cadeau. Nous nous sommes avérés en quelque sorte "du même sang" parce qu’il considère le cinéma comme un miracle. Polanski ne se contente pas de faire des films avec un professionnalisme incroyable, il ne se contente pas d’avoir un talent divin, il apporte à chaque détail ce que je pense être la chose la plus importante au cinéma : un élément de miracle. Après tout, s’il n’y a pas de miracle, il n’y a pas de cinéma », a déclaré Petrov.

Alexandre Petrov dans le film Anna Luc Besson, 2019/Canal+ Luc Besson, 2019/Canal+

En plus de tourner dans des superproductions (La Glace (Лёд), Texto (Текст)), Petrov a le temps d’écrire de la poésie, de se produire avec ses spectacles (Renaître (Заново родиться) et Planète Maximus (Планета Максимус)) et de monter sur la scène du Théâtre Ermolov, à Moscou. Beaucoup d’acteurs rêvent de jouer Hamlet, et il y est parvenu à l’âge de 24 ans. « Le cinéma est en grande partie mon élément. Mais je ne peux pas non plus me passer du théâtre. Après avoir joué Hamlet, on ressent une purification et un redémarrage complets », a-t-il confié.

De gauche à droite: les comédiens Taïssia Vilkova, Alexandre Petrov (Lopakhine) et Natalia Reva-Riadinskaïa dans une scène de la pièce La Cerisaie du metteur en scène Vladimir MirzoÎev au théâtre dramatique Pouchkine à Moscou Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

L’on ne sait pas encore dans quel projet russe ou étranger Petrov apparaîtra ensuite, mais l’on peut affirmer avec certitude qu’il n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. D’autant plus que dans de nombreuses interviews, Alexandre aime à répéter que son principal objectif dans le cinéma est l’Oscar.

