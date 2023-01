Les cinq films de réalisateurs russes les plus attendus en 2023

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Woland

Woland/Mikhaïl Lokchine, 2023/АМEDIA Woland/Mikhaïl Lokchine, 2023/АМEDIA

Réalisé par Mikhaïl Lokchine

Il s’agit d’une nouvelle adaptation cinématographique du roman de Mikhaïl Boulgakov Le Maître et Marguerite par le réalisateur de Silverland : la cité de glace, Mikhaïl Lokchine. Les producteurs promettent non une adaptation littérale du roman narrant comment le diable est descendu sur le Moscou stalinien, mais une refonte assez libre du texte classique. Presque toutes les stars actuelles du cinéma russe sont au casting. Margarita est jouée par Ioulia Sniguir (Le Piège de cristal 5), tandis qu’Evgueny Kouznetsov (film d’horreur Evil Boy, série télévisée The Terrible) incarne le Maître. Woland est joué par l’acteur allemand August Diehl. C’est l’un des projets les plus chers de l’histoire du cinéma russe : le budget de la production dépasse 1,1 milliard de roubles (environ 20 millions de dollars).

La Confiture de papillons

Réalisé par Kantemir Balagov

Le lauréat du Festival de Cannes Kantemir Balagov (Tesnota – Une vie à l’étroit, Une Grande Fille) avait initialement prévu de tourner son œuvre basée sur un scénario de Maria Stepnova en Kabardino-Balkarie. Le film devait s’appeler Monica, et le diplômé de l’atelier de cinéma d’Alexandre Sokourov prévoyait d’y raconter la relation entre un père et un fils. Cependant, Kantemir s’est ensuite vu proposer de filmer le pilote de la série HBO The Last of Us, et Alexandre Rodnianski, le producteur d’Une Grande Fille, a quitté la Russie. Le projet The Last of Us ayant pris fin pour Kantemir, le script de Monica a été mis à l’écran en Amérique : désormais, l’action se déroulera aux États-Unis, dans la diaspora de Kabardino-Balkarie. La première est prévue à Cannes en mai 2023.

Kantemir Balagov Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

>>> Les dix cinéastes russes les plus primés

La Cage cherche un oiseau

Malika Musaeva, 2023/Hype Studios Malika Musaeva, 2023/Hype Studios

Réalisé par Malika Musaeva

Une autre diplômée de l’atelier de cinéma d’Alexandre Sokourov avait de grandes chances de célébrer la première de son film à Cannes en mai de l’année dernière : son premier drame, La Cage cherche un oiseau, a été en lice à la Quinzaine des réalisateurs jusqu’à la toute fin de la sélection. Cependant, en fin de compte, la première mondiale aura lieu au Festival du film de Berlin dans le cadre du programme Encounters.

Le film se déroule en Tchétchénie et est en langue tchétchène. On sait peu de choses sur l’intrigue, mais il aborde le thème de l’émancipation dans les sociétés musulmanes traditionalistes, se montrant plutôt sévère à leur égard.

Un Petit Secret de nuit

Natalia Mechtchaninova, 2023/CTB Natalia Mechtchaninova, 2023/CTB

Réalisé par Natalia Mechtchaninova

En 2017, Mechtchaninova a publié un recueil d’histoires autobiographiques. La plus commentée est l’évocation par l’auteur des abus sexuels infligés à l’adolescence par son beau-père. Après cela, Natalia s’est lancée dans près d’une douzaine de projets. Parmi eux figurent le drame Arythmie (scénariste) et la série Femme ordinaire (scénariste de la première saison et réalisatrice de la seconde). En six ans, Mechtchaninova s’est imposée comme l’une des principales réalisatrices de Russie. Cependant, elle n’avait pas réalisé de long métrage depuis 2018. Un Petit Secret de nuit est né du récit susmentionné tiré de son recueil autobiographique. Et peut-être que seule Natalia, en tant que principale voix féminine au sein du cinéma russe, est capable de réaliser un film d’une telle puissance sur un sujet aussi complexe. Un Petit Secret de nuit a été présenté en avant-première cette année au Festival international du film de Rotterdam.

Centaure

Réalisé par Kirill Kemnitz

Centaure est un film néo-noir produit par Ilia Naïchouller, le réalisateur du sensationnel film d’action hollywoodien Nobody. Clairement inspiré de Drive de Nicolas Winding Refn, il raconte l’histoire d’un chauffeur de taxi virtuose qui perçoit sa voiture comme une extension de son corps. Un personnage de premier plan est Lisa, qui est forcée de se prostituer. Bien sûr, le héros vendra en aide à cette héroïne classique en difficulté, et cette rencontre bouleversera sa vie à tout jamais. Le rôle principal est joué par Iouri Borissov (Compartiment N°6, Silverland : la cité de glace).

Iouri Borissov Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Dans cette autre publication, découvrez les cinq meilleurs films russes de tous les temps selon le magazine Sight and Sound.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.