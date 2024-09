En photos: dix sex-symbols féminins du cinéma russe 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ioulia Sniguir

Global Look Press Global Look Press

Elle a interprété plusieurs dizaines de rôles qui ont marqué les spectateurs russes. Elle a également conquis le cinéma occidental. On se souvient d’elle dans le dernier film de la série des Die Hard et dans la série The New Pope de Paolo Sorrentino. L’un des derniers rôles dans lesquels elle a été remarquée est celui de Margueritedans l’adaptation du Maître et Marguerite où elle joue avec Evgueni Tsyganov, son mari à la ville.

Anna Tchipovskaïa

Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Cette actrice avait déjà un certain nombre de rôles à son actif lorsqu’elle a connu le succès dans la série télévisée Le Dégel en 2013. Les téléspectateurs se souviennent de sa beauté délicate mais aussi de sa voix suave et légèrement rauque. Elle s’est également essayée à la chanson : sa reprise de My Girl de Nirvana a conquis le public.

Lire aussi : Cinq bonnes raisons de regarder la nouvelle adaptation cinématographique du Maître et Marguerite

Ioulia Peressild

Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Cette actrice blonde reste depuis de nombreuses années l’une des plus sollicitées de la profession. Elle a même été la première comédienne à tourner dans l’espace pour le film Le Défi sorti en 2023. Sa fille Anna, âgée de 15 ans, marche dans ses pas. Sa prestation dans Parole d’un Garçon : du Sang sur l’Asphalte a été très remarquée.

Kristina Asmous

Global Look Press Global Look Press

La série Interny (la version russe de la série américaine Scrubs), où elle jouait une belle jeune fille innocente, l’a rendue célèbre. À cette époque, elle a commencé à faire des photos pour des journaux masculins. En 2019, elle a tenu l’un des rôles principaux dans le film Texto. La scène osée qu’elle y a tournée reste un sujet très discuté sur les réseaux sociaux russes.

Aglaïa Tarassova

Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images

Aglaïa Tarassova, la fille de l’actrice Xénia Rappoport, a vécu environ 4 ans avec le réalisateur américain Darren Aronofsky (qui ne lui a offert aucun rôle). Elle a tourné dans de nombreuses séries et, plus récemment, dans les films La Glace et le film de guerre L’Air où elle tient l’un des rôles principaux.

Alexandra Bortitch

Legion Media Legion Media

L’actrice la plus rock-and-roll du cinéma russe avec un visage d’ange est devenue très célèbre grâce à ses rôles dans le film Viking(où elle joue une scène osée avec Danila Kozlovski) et la série télévisée Le Policier de la Roubliovka. Elle tourne dans des genres très différents et n’a pas peur de prendre des risques. Par exemple, pour le film Je Maigris, elle n’a pas hésité à prendre 20 kilos avant de les perdre en un temps record.

Paulina Andreevna

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Elle est certainement l’actrice de sa génération dont l’apparence est la plus singulière et marquante. Elle a conquis le cœur du réalisateur Sergueï Bondartchouk qui l’a épousée. Elle est devenue connue après avoir tourné dans le thriller érotique Sarantcha. Elle a ensuite tenu le rôle principal dans la série policière La Méthode. Cette artiste accepte peu de propositions et choisit uniquement des films de genre. Aujourd’hui, elle s’essaie à l’écriture de scénarios.

Svetlana Khodtchenkova

Corbis/Getty Images Corbis/Getty Images

Cette blonde fatale est l’une des actrices les plus belles et attirantes de sa génération. Elle tourne beaucoup. Les spectateurs l’ont découverte dans le film Bénissez la Femme. Elle a à son actif de nombreuses séries, dont Bref Cours pour une Vie Heureuse (la version russe de Sex and the City), la série policière La Méthode de Lavrova, la série dramatique La Secte. Son grain de beauté près de la commissure des lèvres n’est pas sans rappeler celui de Cindy Crawford.

Lire aussi : Les cinq meilleurs films historiques russes

Lioubov Aksionova

Artiom Aksenenko, Mikhaïl Veinberg/START, 2023 Artiom Aksenenko, Mikhaïl Veinberg/START, 2023

Son premier rôle au cinéma, dans l’un des épisodes du film Récits, était celui de la maîtresse pas très intelligente d’un homme mûr qui finit par s’ennuyer avec elle. Elle est maintenant une véritable star grâce à ses rôles dans le film de super-héros Major Grom et plusieurs séries télévisées de qualité comme The Tiolki, Les Anciens.

Daria Moroz

Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Le sex-appeal de Daria Moroz a été remarqué dans Les Femmes Entretenues et ses suites. Cette série de 2019 a fait parler d’elle à cause de la scène osée que l’actrice joue avec son ancien mari à la ville Konstantin Bogomolov. En 2023, elle a réalisé sa première série Le Sexe. Avant et Après.

Dans cet autre article, découvrez dix acteurs russes de moins de 40 ans qui gagnent à être connus.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.