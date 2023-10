Comment louer un appartement en Russie en tant qu’étranger?

Russia Beyond

Où trouver des annonces, quel doit être le montant de la caution, comment ne pas tomber sur des escrocs et d’autres réponses importantes à des questions sur la location d’un appartement en Russie.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Où trouver des annonces ?

Il y a plusieurs façons de chercher un appartement : par Internet ou par l’intermédiaire d’une agence immobilière.

La première option est assez simple : téléchargez une application, cherchez une option qui vous convient, contactez le propriétaire et payez. Les services les plus populaires en Russie sont CIAN, Avito et Yandex.Nedvijimost’ – avec leur aide, vous pouvez trouver un appartement avant même d’arriver dans le pays.

Vous pouvez ainsi éviter les intermédiaires et contacter directement les propriétaires d’appartements (il suffit d’utiliser des filtres), ce qui vous permettra d’économiser sur les services d’un agent immobilier, mais toutes les étapes de la préparation seront à votre charge.

Alexeï Zotov/TASS Alexeï Zotov/TASS

Les réseaux sociaux constituent une autre plateforme d’annonces. De nombreuses villes disposent de groupes thématiques sur la location de logements. Par exemple, pour Moscou, il s’agit de la communauté Flats for friends (vous pouvez notamment y placer votre annonce de recherche et recevoir des propositions de propriétaires), et pour Saint-Pétersbourg – Stopagent (ici, les annonces proviennent directement des propriétaires, sans intermédiaire).

L’option avec les agents immobiliers est plus chère et légèrement plus compliquée, car il faut déjà être en Russie. Cependant, elle suppose qu’ils fassent tout le travail de recherche pour vous moyennant une généreuse commission. Chaque agence a ses propres tarifs, mais la recherche d’un logement par l’intermédiaire d’un agent coûte souvent le prix d’un mois de loyer du logement choisi.

Comment louer un appartement à long terme ?

Vous avez trouvé un logement qui vous convient et vous envisagez de le louer à long terme. Le prix vous convient et vous êtes prêt à entrer en contact avec le propriétaire. Toutefois, le prix indiqué dans l’annonce n’est pas forcément le prix final.

Certains locataires n’indiquent en effet que le montant du loyer, qui ne comprend pas les charges (électricité, eau, gaz et entretien des lieux), Internet ou la télévision. Vérifiez lors de votre rencontre ce qui est inclus dans le loyer et ce pour quoi vous devrez payer un supplément.

Alexeï Soukhoroukov/Sputnik Alexeï Soukhoroukov/Sputnik

Le coût des charges oscille généralement entre 2 et 6 000 roubles (20-60 euros) par mois et peut varier en fonction de la période de l’année en raison du chauffage. La saison du chauffage commence en octobre et se termine en avril ; de nombreux immeubles en Russie sont équipés d’un chauffage central, vous devrez donc obligatoirement payer pour le service de chauffage – dans les logements équipées d’un chauffage central, celui-ci ne peut pas être éteint ou allumé à volonté.

Le contrat

Pour les locations à long terme, un contrat est indispensable : il protège vos droits ainsi que ceux du propriétaire. Veillez à préciser dans le contrat l’adresse actuelle et ce que vous louez : s’il s’agit d’un appartement, il convient d’indiquer « appartement » (et non « local résidentiel » ou « espace de vie »).

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Dans le contrat, veillez à préciser le prix de la location, le dépôt de caution (nous en parlerons plus loin), la durée du bail, la responsabilité des parties et les visites (à quelle fréquence le propriétaire peut vérifier le logement et combien de temps à l’avance il doit prévenir de sa visite).

Si vous ne précisez pas la durée du bail dans le contrat, l’on considère qu’il est conclu pour 5 ans.

En Russie également, il existe une pratique consistant à conclure des contrats de location non pas pour un an, mais pour 11 mois, ce qui, soi-disant, permet au propriétaire de ne pas payer de taxe sur le loyer. En fait, il est obligatoire d’enregistrer le contrat de bail auprès du service des impôts s’il est loué par une personne morale plutôt que par une personne physique. Cependant, tous les propriétaires n’entrent pas dans les détails et préfèrent se « protéger » d’une amende du fisc avec un contrat de 11 mois.

La caution

Immédiatement après la signature du contrat, il se peut que l’on vous demande de verser une caution. Cette somme est versée une seule fois pour garantir que le propriétaire et vous-même respecterez les termes du contrat. Par exemple, si vous endommagez le bien du propriétaire, votre caution servira à remplacer l’objet endommagé. Selon la loi, la caution doit vous être restituée lorsque vous quittez l’appartement si vous n’avez pas enfreint les règles. Son montant est fixé par le propriétaire lui-même, il peut être de 20% du loyer mensuel ou de 200% (ce qui est également dans la norme).

Toutefois, si le montant de la caution exigée est trop élevé (5 à 6 mois de loyer), il convient de clarifier les raisons spécifiques justifiant une caution aussi importante et de lire attentivement le contrat – ce paiement doit y être spécifié.

Alexandre Rioumine/TASS Alexandre Rioumine/TASS

Certificat de réception et de transfert

Il s’agit d’un document important qui est établi en même temps que le contrat lors de l’emménagement, puis lors du déménagement. Il s’agit d’un inventaire de tout ce qui se trouve dans l’appartement : meubles, équipements, dégâts existants. Il vous protège contre les réclamations illégales en cas de conflit avec le propriétaire lors du déménagement.

Dois-je m’enregistrer dans l’appartement ?

Plus important encore : les citoyens étrangers doivent obtenir un enregistrement temporaire ou permanent sur leur lieu de résidence, c’est-à-dire à l’adresse où ils souhaitent louer un logement. L’enregistrement doit être effectué par le propriétaire, mais tout le monde n’est pas prêt à enregistrer un étranger dans son appartement, même temporairement. Si le propriétaire est d’accord, vous devez vous munir d’un ensemble de documents : passeport, avis d’arrivée, visa et carte de migration. L’enregistrement est totalement gratuit et le délai de traitement est d’un jour ouvrable.

Comment louer un appartement pour une courte durée ?

Il est plus facile de louer un appartement pour une courte durée. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un site web de réservation de logements de courte durée. Le plus populaire d’entre eux est Ostrovok (Booking et Airbnb ne fonctionnent pas en Russie). Lorsque vous réservez sur ce site, vous n’avez pas besoin de rédiger de contrat de location.

Il est également possible de trouver des logements à court terme par l’intermédiaire de CIAN, d’Avito et de Yandex.Nedvijimost’ (en sélectionnant « посуточно » dans le filtre, c’est-à-dire « à la journée »). La rédaction d’un contrat est laissée à votre discrétion. Dans la plupart des cas, le propriétaire demande un prépaiement de 100% pour toute la durée du séjour, mais vous n’avez pas à payer les charges, Internet ou la télévision. Dans la plupart des cas, il n’est pas non plus nécessaire de verser une caution.

fizkes/Getty Images fizkes/Getty Images

À quoi faut-il faire attention ?

Lorsque l’on cherche un appartement sur Internet, il vaut la peine d’étudier attentivement toutes les annonces. Elle doit contenir toutes les informations de base sur le lieu : le montant du loyer, la durée, la liste des équipements disponibles, ainsi que des photos de l’appartement lui-même – plus il y en a, mieux c’est. Il convient également de vérifier l’ancienneté de l’annonce, car si l’appartement ne parvient pas à trouver preneur pendant longtemps, c’est qu’il y a peut-être un problème.

Il est en outre possible de tomber sur des fraudeurs, c’est pourquoi nous avons préparé une petite liste de signes qui vous permettront de les reconnaître :

1. Un prix trop bas. Si le prix de location s’écarte de 20% ou plus de la moyenne sans qu’aucun défaut ne soit visible, il vaut mieux se méfier – il est possible que les défauts soient là et qu’ils se révèlent plus tard.

2. Le montant du premier versement est trop élevé. Il ne doit pas dépasser le coût de 2 mois de loyer, sinon le locataire risque d’être expulsé et que ne lui soit restituée qu’une partie de la caution, en invoquant des dégâts causés au bien.

3. Demandes d’envoi de votre passeport ou de vos coordonnées bancaires avant même d’avoir visité l’appartement. Il existe un risque élevé que vos données personnelles soient utilisées à des fins illégales.

4. Demande d’un passeport en guise de garantie. Ne donnez jamais de documents personnels en garantie – c’est illégal.

5. Paiement anticipé avant de visiter l’appartement. En général, le prétexte du paiement anticipé est qu’il y a déjà beaucoup de personnes qui veulent emménager dans cet appartement particulier, et que vous pouvez, sous condition de paiement anticipé, le réserver. Ne le croyez pas – toute somme versée pour la location d’un logement doit être précisée dans le contrat, et il n’est pas nécessaire de payer quoi que ce soit avant de visiter l’appartement, car votre argent peut tout simplement disparaître.

6. Le propriétaire refuse de montrer les documents relatifs à l’appartement. Cela signifie qu’il ne peut pas confirmer ses droits sur le logement loué, ce qui peut entraîner des problèmes pour les locataires à l’avenir.

7. Le propriétaire ne veut pas signer de contrat. Un propriétaire honnête ne vous proposera jamais de vous croire sur parole ou de conclure un contrat verbalement, car ce document est pour lui la garantie qu’il sera payé correctement et qu’en cas de conflit avec le locataire, il pourra défendre ses droits.

Dans cet autre article, découvrez le témoignage d’étrangers ayant passé un entretien d’embauche en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.