La Russie s’apprête à lancer des passeports numériques: de quoi s’agit-il?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour confirmer leur identité, les Russes pourront bientôt se servir d’une application mobile au lieu de leur passeport papier ou de tout autre document officiel. Le décret présidentiel en ce sens a été signé le 18 septembre 2023 et la presse locale a déjà baptisé cette innovation « passeport numérique ».

Il ne remplacera pas le passeport papier

Legion Media Legion Media

Or, son introduction prochaine ne signifie pas pour autant que le passeport papier dit « interne » - analogue russe de la carte nationale d’identité - disparaîtra. Comme le stipule le document officiel, fournir ses informations personnelles par le biais de l’application mobile sera possible sur une base volontaire. « Les documents papier préserveront leur statut et pourront toujours être présentés sans aucune restriction », indique le ministère russe du Développement numérique.

Le ministre du Développement numérique, Maskout Chadaïev, avait expliqué en février dernier la technologie de fonctionnement du document numérique. L’application mobile de services publics Gosouslougi générera un code QR menant vers la page du document requis.

Legion Media Legion Media

D’ailleurs, ce principe de fonctionnement a déjà fait ses preuves : depuis 2022, en Russie, les automobilistes sont autorisés à présenter un code QR au lieu de leur permis de conduire ou des papiers du véhicule. Et bien qu’avoir sur soi les documents papiers soit toujours obligatoire, le recours à l’application mobile permet de remplir plus rapidement le constat amiable lors d’un accident de voiture et d’y ajouter des photos prises sur les lieux.

Quant au passeport numérique, le ministère précise que l’application pourra être utilisée au lieu de différentes sortes de certificats, attestations et dans certains cas pourra remplacer le passeport interne. Des précisions devraient suivre dans un délai de trois mois.

Confirmer son identité en Russie

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Le passeport interne mentionné plus haut est le principal document d’identité en Russie. Il est délivré aux citoyens âgés d’au moins 14 ans. Outre le nom et le prénom, il contient des informations sur le domicile où le citoyen est enregistré, la conscription et (facultativement) sur les enfants, le(s) mariage(s) et le(s) divorce(s). En cas de perte du passeport, un certificat temporaire est délivré et reste valide jusqu’à ce que le nouveau document ne soit émis.

Avant l’âge de 14 ans, c’est le certificat de naissance qui fait office de carte d’identité pour les jeunes Russes.

Le passeport de marin et la carte militaire peuvent également confirmer l’identité des Russes. Toutes ces pièces sont utilisées pour voyager à l’intérieur du pays (acheter des billets d’avion ou de train), pour être embauché et même pour acheter de l’alcool et des cigarettes. Quant au permis de conduire, il ne figure pas en Russie sur la liste des documents servant à confirmer son identité.

Un projet de transition vers les passeports électroniques, c’est-à-dire une carte embarquant une puce censée également contenir des informations sur l’assurance santé, des données biométriques, etc. a été lancé en Russie en 2013. Toutefois, il a fini par être gelé en 2022.

Dans cette autre publication, découvrez сomment obtenir un permis de séjour permanent (VNJ) en Russie en achetant de l’immobilier.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.