Comment un étranger peut-il obtenir un prêt en Russie?

En général, les banques russes préfèrent ne pas accorder de prêts à la consommation aux citoyens étrangers. Il y a à cela deux raisons : le risque élevé de défaillance et la difficulté de vérifier les antécédents de crédit de l'emprunteur. Les plus grandes banques russes n'ont à l’heure actuelle aucun programme de prêt spécial pour les ressortissants étrangers. Toutefois, ces derniers peuvent toujours demander un prêt hypothécaire avec pour caution le bien qu'ils achètent. La banque reçoit ainsi une garantie que l'argent sera remboursé.

Depuis le 1er mars 2022, les ressortissants étrangers peuvent obtenir un prêt hypothécaire auprès d'une banque russe, uniquement si leur pays de citoyenneté ne figure pas sur la liste des États hostiles à la Russie. Cette liste, approuvée par le gouvernement russe, comprend à ce jour 49 pays, et leurs citoyens sont soumis à une procédure spéciale pour les transactions financières.

Ainsi, par exemple, les citoyens des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, du Japon et de la plupart des pays de l'UE ne peuvent en principe pas obtenir de prêt hypothécaire en Russie. Les citoyens d'autres États (comme le Brésil ou l'Inde), en revanche, jouissent de cette opportunité.

Documents pour l'obtention d'un prêt hypothécaire :

- Passeport étranger (ainsi qu’une traduction notariée en russe)

- Carte migratoire avec durée de séjour valide en Russie

- Document d'enregistrement temporaire ou permanent en Russie ou permis de résidence

- Document confirmant le droit de séjour (résidence) dans la Fédération de Russie (permis de résidence, permis de séjour temporaire, visa)

- Certificat du centre d'information du ministère de l'Intérieur attestant que le citoyen n'est pas accusé d'avoir commis un crime sur le territoire du pays dont il a la nationalité

Pour la liste complète des documents, vous devrez vous renseigner auprès de la banque au moment de la demande.

L’on ne compte que peu de banques russes accordant de l'argent aux étrangers. Parmi les principales, il n’y en a que deux : Sberbank et Raiffeisenbank.

Chez Sberbank, l'emprunteur peut compter sur un prêt hypothécaire allant de 300 000 à 100 millions de roubles (4 950 euros – 1,65 million d’euros). Dans ce cas, il doit être âgé de 21 à 75 ans, et son historique d'emploi sur son lieu de travail actuel doit être d'au moins 3 mois. Le prêt hypothécaire peut porter sur un terrain ou une propriété avec terrain à Moscou, dans la région de Moscou et à Saint-Pétersbourg (à l'exclusion du district de Kronstadt). Sberbank nous a en outre indiqué que l'emprunteur doit obligatoirement recevoir son salaire au sein de la banque.

De son côté, la Raiffeisenbank examine les candidatures de ressortissants étrangers âgés de 21 à 65 ans ayant au moins 6 mois d’ancienneté à leur poste actuel et au moins 1 an d'expérience professionnelle totale. Il existe un salaire minimum requis pour obtenir un prêt – pour Moscou, il s’élève à 20 000 roubles (330 euros). Le montant maximum d'un prêt hypothécaire est de 40 millions de roubles (660 175 euros).

Le taux d'intérêt d'un prêt pour les étrangers est précisé au moment de la demande et peut être plus élevé que pour les citoyens russes, car les prêts pour les étrangers ne sont pas soumis aux programmes de soutien de l'État et aux offres promotionnelles. En outre, un co-emprunteur (généralement le conjoint) peut être nécessaire pour obtenir des fonds.

Il est enfin recommandé aux ressortissants étrangers d’effectuer leur demande de prêt en agence bancaire plutôt qu'en ligne. Ils ont ainsi plus de chances de remplir correctement tous les documents et d'obtenir une réponse positive. La réponse de la banque est généralement reçue dans un délai de 10 à 16 jours ouvrables.

Prêts aux étrangers dans les organisations de microfinance

Les ressortissants étrangers peuvent aussi demander un prêt auprès des institutions de microfinance, car le niveau de vérification y est moindre. Cependant, le décret sur les pays hostiles s'applique également à elles. En outre, ces organisations peuvent avoir un taux d'intérêt plus élevé (1% par jour), et le montant du prêt à la première demande peut être limité à 10 000 roubles (165 euros).

Les institutions de microfinance sont censées être plus disposées à prêter que les grandes banques, mais elles travaillent principalement avec des citoyens de la Fédération de Russie ou des pays de la CEI. Par exemple, le service Poidem! sert des clients du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Quant au service KoronaPay, il propose des prêts, en plus des citoyens des pays susmentionnés, à ceux d'Azerbaïdjan, de Géorgie, de Biélorussie et de Moldavie.

Pour y obtenir un prêt, il suffit d'être muni d'un passeport de citoyen étranger, d'un permis de séjour dans la Fédération de Russie (carte migratoire/permis de résidence/permis de séjour temporaire) et d’un enregistrement à son lieu de résidence (temporaire ou permanent).

