En quoi un bania russe diffère-t-il d’un sauna classique?

Un bania russe ne doit pas être confondu avec un hammam turc ultra-humide ou un sauna finlandais extrêmement sec. Il est à mi-chemin entre les deux: dans le bania russe, l'air est assez humide (l'humidité ne dépasse pas 40%), et la température oscille entre 60 et 90 degrés.

La vapeur tiède et humide est plus facile à supporter que si elle est sèche et chaude, de sorte que le bania russe implique d’y rester longuement assis. Le poêle dans le bania est de type fermé et chauffé au bois. Bien en vue, dans la salle de vapeur proprement dite, on trouve des pierres chauffées, sur lesquelles de l'eau est versée de temps à autre – c’est ce qu’on appelle en russe « donner de la vapeur ».

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Enfin, l'attribut principal du bania russe est un houssoir (généralement en chêne ou en bouleau). On le fait généralement tremper pendant une demi-heure dans de l'eau froide, puis dans de l’eau chaude de 70 à 80 degrés, et l’on s’en sert pour en « fouetter » tout le monde. Bien sûr, être pratiquement bouilli à la vapeur avant d’être fouetté à coups de branches ne semble pas particulièrement amusant ou agréable à première vue. En fait, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le bania est apprécié. C'est en effet une forme de « détox » unique pour revivifier tout le corps et renforcer l'immunité.

À quoi ressemble un bania classique ?

Il s'agit généralement d'une cabane en rondins comprenant deux pièces – la salle de vapeur (parnaïa) et l’antichambre (predbannik, ou « pré-bain »). Dans la salle de vapeur, on prend donc la vapeur avant de se laver, tandis que dans l’antichambre, on se change et on se repose entre deux bains de vapeur. Ce sont de tels bains, souvent en rondins, que les peintres russes aimaient représenter sur leurs toiles.

Boris Koustodiev. Vénus russe, 1926 Musée d'art d'État de Nijni Novgorod Musée d'art d'État de Nijni Novgorod

Auparavant, les bains étaient chauffés « au noir ». Le poêle n'avait alors pas de cheminée, et toute la fumée restait donc dans la pièce. Pour que la fumée se dissipe, on ouvrait la porte, et quelques temps plus tard, on entrait pour prendre un bain de vapeur. Tous les murs à l'intérieur étaient ainsi recouverts de suie noire. Ensuite, sont apparus les bains « blancs » avec une cheminée - la plupart des banias actuels sont de ce type.

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Désormais, un bania russe peut avoir les apparences les plus diverses (l'essentiel est de maintenir le bon équilibre entre température et humidité) – d’un tonneau installé sur une remorque aux banias publics ornés de statues et de colonnes en marbre.

Il existe également des variantes assez inhabituelles ; en fait, là où il y a des Russes, il y aura toujours un bania. À quand le bania dans l'espace ou sous l'eau ?

Leonid Popov/TASS Leonid Popov/TASS

Qui va au bania aujourd'hui?

Vous avez sûrement entendu dire que le bania a cessé de faire partie intégrante de la vie des Russes et est devenu un simple divertissement pour les habitants et une attraction pour les touristes. Ce n'est pas totalement vrai. En effet, il a perdu son sens sacré et n'est plus ce lieu où toute la famille se lavait, guérissait ses maladies, exorcisait les démons, accouchait, baptisait les enfants, faisait de la divination, etc. De nombreuses maisons russes ont leur propre salle de bain, et tout le monde ne va pas au bania à notre époque.

Cependant, le bania reste en Russie un lieu de rencontres et de communication pour bien des personnes. Ses clients réguliers sont généralement des femmes et des hommes âgés de 30 à 40 ans et plus. De plus en plus souvent, vous pourrez y voir de jeunes cols blancs. Certains banias comportent un restaurant et proposent des services de coiffure, de spa et de massage.

La première chose à laquelle vous devez vous attendre dans un bania, c’est à avoir les conversations les plus variées - franches, désagréables ou amusantes - prévient la blogueuse Anna Artemieva. Elle participe à des expéditions dans des banias de tout le pays et décrit son expérience sur son blog. Elle explique par exemple comment sont traités ceux qui ne se déshabillent pas complètement, ou comment le bania permet de surmonter les complexes.

Que faut-il savoir avant d'aller au bania ?

Il existe quelques règles élémentaires qu'il vaut mieux suivre pour qu’une séance de bania se déroule au mieux. Par exemple, ne mangez pas trop avant, et évitez l'alcool. Cette règle est peut-être l'une des plus souvent enfreintes, mais combiner alcool et température élevée suppose un risque pour la santé. Mieux vaut se limiter à une tisane quand vous êtes au bania. Que mettre et qu’apporter avec soi ? Nous vous en parlons ici de façon détaillée.

Agence Moskva Agence Moskva

Et bien sûr, il existe quelques nuances délicates qui peuvent transformer une séance de bania en véritable cauchemar… Découvrez les cinq dangers des banias russes ici.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Est-il normal qu'un partenaire commercial vous invite au bania ?

Oui, et cela se faisait même dans la Russie ancienne. Un bania privé était un élément important de la demeure des marchands. Ces derniers établissaient des relations à d’autres endroits – autour d’un thé, lors de voyages, à l’église, au théâtre, etc. La dernière étape de la transaction se déroulait souvent dans un bania. Pourquoi ? Lisez notre article pour en savoir plus.

Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

Peut-être qu’actuellement, de futurs partenaires y sont invités pour des raisons légèrement différentes de celles qui avaient cours dans la Russie ancienne, mais le bania offre un cadre informel idéal.

Quels banias sont les plus populaires parmi les touristes ?

Les légendaires bains Sandounovski de Moscou figurent certainement parmi les plus beaux et les plus appréciés des touristes. Surnommés « Sandouny », ils ont ouvert il y a plus de 200 ans, et ont longtemps été très prisés de l’élite. Entourés de colonnes de marbre et de stucs, l'écrivain Léon Tolstoï, le poète Alexandre Pouchkine et des membres de la dynastie Romanov y ont pris des bains de vapeur.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Saint-Pétersbourg est également célèbre pour ses banias historiques. L'un des plus populaires, situé sur l'île Vassilevski, s'appelle Imbir. Le bâtiment a été construit au XIXe siècle spécialement pour accueillir des bains publics, et depuis 174 ans les gens y prennent des bains de vapeur, s'y lavent et s'y détendent. Vous pouvez en savoir plus à son sujet et sur d'autres banias historiques de la « capitale du Nord » ici.

Et si vous ne comptez pas vous rendre en Russie pour le moment, il y a peut-être un bania russe dans votre ville. Nous avons évoqué ici les banias les plus remarquables des États-Unis et d'Europe.

