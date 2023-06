L’Anneau d’Or en maquette: comment visiter les anciennes villes de Russie en une heure?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Nous avons déjà évoqué la Grand Maquette de la Russie, un musée unique situé à Saint-Pétersbourg, où tous les principaux sites touristiques du pays sont en miniature. Une Russie à l’échelle 1:87e peut également être observée dans le musée-diorama de Moscou Tsar-Layout.

À Iaroslavl, il existe un autre musée assez curieux – une maquette de l’Anneau d’Or, où toutes les villes de ce célèbre itinéraire sont rassemblées en miniature dans une seule pièce. Alors qu’il faudrait au moins une semaine pour faire le tour du principal circuit touristique du pays, ici, vous pouvez étudier les anciennes villes qui le composent en seulement une heure.

Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

La maquette présente non seulement les principaux sites touristiques et les anciennes églises, mais recrée également la vie et l’atmosphère des villes.

Un camion s’empresse de livrer des matériaux sur un chantier, des trains arrivent en gare (pile à l’heure !), des enfants font du manège dans un parc, une maison est en feu, et les pompiers arrivent pour l’éteindre.

À travers toute la maquette, les créateurs ont égrené de nombreux détails intéressants et amusants que l’on découvre avec un grand plaisir.

D’ailleurs, sur les 84 m² de la maquette sont disséminés 5 163 petits habitants. Chacun a sa vie et ses problèmes – l’un répare un vélo, un autre a eu un accident et un autre encore participe à une manifestation.

Les principales villes de l’Anneau d’Or sont représentées en miniature : Iaroslavl, Kostroma, Ouglitch, Ivanovo, Rostov-le-Grand, Pereslavl-Zalesski, Serguiev Possad, Vladimir, Souzdal. On trouve aussi des villes qui dépassent officiellement l’Anneau, mais qui lui sont inextricablement liées par leur passé culturel et historique : Rybinsk, Chouïa, Palekh, Toutaïev.

Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

Alors que c’est l’hiver à Kostroma (c’est ici que selon la légende est née Snegourotcha, un personnage clé des festivités du Nouvel An en Russie) et que les gens vont skier, c’est l’été à Iaroslavl et les fans se pressent autour de l’Arena-2000.

Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

Dans la « ville des mariées », Ivanovo, les stéréotypes sont tournés en dérision : vous pouvez voir des mariées en robes blanches, tandis que des visites guidées sont en cours au Kremlin de Rostov-le-Grand.

Chaque lieu miniature a sa propre gamme sonore unique, qu’il s’agisse du bruit de l’eau à la centrale hydroélectrique d’Ouglitch ou du tintement de la cloche de la Laure de la Trinité-Saint-Serge à Serguiev Possad.

La nuit tombe toutes les 10 minutes, mais la vie reste frémissante. Les lumières scintillent dans les villes et on voit de la lumière à travers les fenêtres des immeubles. À certains endroits, il y a des feux d’artifice et des voitures illuminent la route avec leurs phares.

« Calculer le virage des voies ferrées, disposer correctement les blocs électroniques, réfléchir aux itinéraires des voitures et assembler tous les mécanismes nécessaires étaient les tâches les plus difficiles », a confié l’auteur du projet, Andreï Nazarov.

147 artistes, ingénieurs et concepteurs sonores ont travaillé pendant deux ans pour créer cet univers miniature. Il est même possible de jeter un coup d’œil à leur studio (ou d’y faire une visite guidée) et de voir comment ils réparent des éléments, testent des trains et préparent de nouveaux détails, bâtiments, sujets.

Plus d’informations sur le site du musée showmaket.ru.

