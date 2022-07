Comment accueille-t-on les hôtes dans différentes régions de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Russes

Legion Media Legion Media

L'accueil d'un invité avec du pain et du sel (plus d'informations ici) est probablement la tradition la plus célèbre de ce peuple slave. Aujourd'hui, elle est généralement réservée aux Russes accueillant des délégations étrangères officielles ; de plus, ceux qui accueillent portent souvent des costumes folkloriques. Cependant, dans la vie de tous les jours, tout est plus simple. Si vous êtes invité, vous serez accueilli par les hôtes, nourri avec les meilleurs plats et on vous fera boire du thé (ou quelque chose de plus fort !) jusqu'à ce que vous ne puissiez plus bouger. Après cela, les hôtes vous proposeront du gâteau.

Jouez-vous de la guitare ou de l'accordéon ? N'hésitez pas à apporter votre instrument. Les Russes adorent les concerts à domicile, les fameux « kvartirniks ».

Et ce que les Russes ne feront jamais, c'est demander aux invités de partir, donc, techniquement, la soirée pourrait durer éternellement ! Avant votre départ, les Russes vous offriront toujours de boire « na possochok » (« pour la route ») afin de rendre agréable le retour à votre domicile.

Lire aussi : Pourquoi les Russes accueillent-ils leurs invités avec du pain et du sel?

Tatars

Legion Media Legion Media

Les Tatars, le deuxième plus grand groupe ethnique de Russie, cuisinaient jadis une oie entière pour leurs invités, et préparaient de très nombreuses pâtisseries délicieuses (vous avez probablement entendu parler de l’etchpotchmak et du tchak-tchak) et les invitaient au bania (sauna). Aujourd'hui, les citadins invitent encore souvent des gens chez eux et, parmi les anciennes coutumes, la plus importante est toujours vivante. Cela s'appelle koutchtenetch, ce qui se traduit par « cadeau ». Les invités apportent généralement un koutchtenetch : généralement quelque chose de comestible à partager entre tout le monde. Lorsque l'invité part, la vaisselle dans laquelle il a apporté ses plats est remplie de quelque chose de savoureux préparé par ses hôtes - il n'est pas habituel de repartir les mains vides.

Iakoutes

Yuri Smityuk/TASS Yuri Smityuk/TASS

L’hospitalité est l'un des principaux attributs du caractère des Iakoutes (et des peuples du Nord, en général) et elle est liée, tout d'abord, aux conditions de vie difficiles et à l'éloignement des colonies les unes des autres. En plus de friandises, les Iakoutes offriront certainement à l'invité du thé chaud, très probablement à base d'épilobes locaux. À Iakoutsk, la capitale de cette région, il y a même une excursion touristique dédiée à la cérémonie du thé iakoute, qui se déroule dans une cabane « à l'ancienne » spécialement construite à ces fins.

Tchétchènes

Saïd Tsarnaev/Sputnik Saïd Tsarnaev/Sputnik

Recevoir des invités a également toujours été une question d'honneur chez les Tchétchènes, en particulier dans les régions montagneuses, mais il est considéré comme impoli d'entrer dans une cour sans invitation. Habituellement, les plus jeunes membres de la famille accueillent les invités.

Les Tchétchènes estiment qu'une personne qui a visité leur maison une fois devient automatiquement leur ami. Fait intéressant, certaines traditions anciennes disent que si un invité reste plus de trois jours, il doit contribuer et participer aux travaux ménagers.

Certaines familles construisent même spécialement des maisons d'hôtes dans leur cour. Pendant le festin, l'hôte prend place près de la porte et se lève le premier pour accompagner l'invité qui s’en va.

Nénètses

CliqueImages/Getty Images CliqueImages/Getty Images

Lors d’une visite chez les Nénètses, l'un des nombreux peuples autochtones de Iamalie, il n'est pas habituel de frapper à la porte ou d'appeler les hôtes. Si vous êtes invité dans un camp nomade (et non dans un appartement ou une maison), vous devez d'abord faire le tour de chaque tchoum (tente) pour saluer tous les habitants.

Le repas se compose de viande sauvage (venaison), de poisson, de baies et, bien sûr, de tisanes, qui seront constamment versées jusqu'à ce que vous mettiez votre tasse à l'envers. Refuser un mets n'est pas poli. Si de la nourriture est tombée sur le sol, il est nécessaire de la jeter dans la cheminée - pour « nourrir » les esprits.

Lors d'un repas avec des Nénètses, ne chantez ou ne sifflez jamais et ne proposez jamais d'aider les hôtes à débarrasser la vaisselle. Les Nénètses croient que l'invité leur portera malchance en faisant ainsi.

Les Nénètses donnent souvent quelque chose aux invités : cela peut être un accessoire, un bibelot ou tout autre souvenir (presque toujours exclusivement fait maison). Les invités peuvent également apporter des cadeaux aux hôtes.

Lire aussi : Une jeune Nénètse témoigne de son quotidien d’éleveuse de rennes nomade en Sibérie

Tchouvaches

Legion Media Legion Media

Les Tchouvaches sont probablement les brasseurs les plus célèbres de Russie. Selon la tradition, l'invité se voit d'abord offrir une bière fraîche à boire - oui, les femmes aussi ! Il vaut mieux ne pas arriver chez un invité les mains vides, mais apporter quelque chose de comestible à mettre sur la table. Si vous rendez visite à des Tchouvaches pour une occasion importante, comme un mariage ou une fête folklorique (par exemple, outchouk), alors préparez-vous à un très grand nombre d'invités. Ces événements sont principalement organisés selon le principe « apportez votre propre bouteille » (mais partagez avec tout le monde).

Mordoviens

Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

Les Mordoviens ont des règles strictes pour les visiteurs. Par exemple, vous ne devriez pas assister à de grandes fêtes de famille sans invitation ; toutefois, les membres de cette ethnie invitent souvent non seulement des parents, mais aussi des voisins - ils apprécient avoir de bonnes relations avec tout le monde.

Jadis, les invités étaient accueillis à l'entrée du village. À table, ils étaient toujours assis à la meilleure place et avaient droit à la meilleure nourriture. Et, bien sûr, les invités devaient également apporter des cadeaux aux hôtes. Auparavant, le jour du départ d'un invité, la maison n'était pas nettoyée afin que l'invité fasse un bon voyage de retour. De nos jours, ces règles sont traitées avec plus de souplesse.

Dans cet autre article, nous expliquons où en est aujourd'hui le paganisme slave en Russie

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.