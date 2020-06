Neuf authentiques banias russes en Amérique et en Europe

Russia Beyond vous présente neuf bonnes adresses de saunas russes authentiques en Amérique et en Europe.

États-Unis

Bania russe de Dallas, Carrollton, Texas

Les propriétaires de ce bania russe au Texas ont déployé de grands efforts afin d’offrir une expérience authentique à leurs clients. L'espace du restaurant est décoré d'une réplique colorée de poêle russe traditionnel, sans parler d’une copie de la célèbre peinture d'Ilya Repine Les Bateliers de la Volga derrière le comptoir et des innombrables balalaïkas accrochées au mur.

Le bania est chauffé jusqu'à 104°С avec 60% d'humidité - la température idéale pour un bania russe. Il y a aussi un sauna finlandais moins étouffant (chauffé à 82 degrés avec 10% d'humidité) et un hammam turc (chauffé à 43°, avec 100% d'humidité).

L'endroit sert d'authentiques plats russes - hareng sous manteau de fourrure, pain avec du lard (salo), salade Vinaigrette, soupe bortsch, etc. - et se targue de quatre étoiles sur cinq sur TripAdvisor.

Au milieu de critiques généralement positives, certains ne recommandent pas l'endroit car, selon les mots d'un client déçu, « la douche ressemblait à un décor pour un film de la série Massacre à la tronçonneuse et n'était pas propre du tout ». Il ne sait probablement pas que les douches dans la plupart des banias russes ressemblent à ceci, et que cela pourrait être précisément le petit plus qui rend l'endroit authentique…

Downtown Bania, Everett, Washington

Ce bania russe offre un service un peu plus cher que celui mentionné ci-dessus, mais il présente des avantages. L'un d'eux est qu’il propose un véritable « venik » russe – un balai de branches de bouleau, de chêne ou d'eucalyptus afin de se fouetter, ce qui est excellent pour la circulation notamment.

C'est ainsi que les propriétaires définissent les racines de l'expérience : « Lorsque l'apôtre André a visité la terre qui allait devenir la Russie, il a observé leurs pratiques de baignade rituelles et noté qu'ils se fouettaient si violemment qu'ils peinaient à survivre ».

Pour être honnête, il y a du vrai, mais les propriétaires des bains vous prient de ne pas paniquer : « N'ayez pas peur, la "torture" volontaire décrite par André n'est pas aussi brutale que cela peut paraître ».

Red Square Spa, Chicago, IL

RED SQUARE CHICAGO RED SQUARE CHICAGO

Il s'agit très probablement du meilleur bania des États-Unis. Nommé d'après la place principale de Russie, le Red Square Spa a vu les choses en grand : saunas spacieux, joli décor rappelant les murs du Kremlin que vous voyez autour de la place Rouge à Moscou, et salle à manger du spa qui vous donne l'impression d'être dans le transsibérien : les écrans plats donnent aux clients l'impression d'être dans un train qui traverse la vaste campagne russe.

Russian Bath & Spa, Queens, NYC

Il s'agit d'un complexe thermal au cœur duquel se trouve un véritable bania russe. Pourtant, il offre également un riche décor boisé, des vestiaires en séquoia, une immense piscine, un jacuzzi pour 12 personnes, un bassin d’eau froide rafraîchissant, un bania russe, un sauna finlandais en cèdre à chaleur sèche, une chambre d'aromathérapie et des douches à effet pluie modernes, selon son site Web.

Ce lieu obtient en majorité des critiques positives et semble très populaire parmi les habitants du Queens. C'est pourquoi il « est très fréquenté le week-end », comme l'a remarqué un internaute. Mais cela ne fera que rendre l'expérience plus authentique.

Canada

South-Western Bathhouse & Tea Room, Mississauga, Ontario, Canada

Ce bain situé à Mississauga a rassemblé une impressionnante collection d'ustensiles ménagers traditionnels russes - samovars, théières, balalaïkas, plats de khokhloma, etc. - et les a utilisés comme éléments décoratifs. L'un des aspects les plus marquants de cet établissement est sa collection de tasses à thé russes emblématiques largement utilisées dans les trains en Russie tout au long de son histoire.

Le bania est très spacieux et est équipé d'un poêle à bois, une condition primordiale pour tout authentique bain typique russe. Et bien que l'intérieur ait l'air plus canadien que russe, la chambre à vapeur compense ce défaut mineur.

Steamul Sauna, Richmond Hill, Ontario, Canada

En l'absence d'éléments décoratifs russes, ce bain peut ne pas sembler très authentique de prime abord, mais il fournit pourtant une expérience authentique de bania russe. La clé réside dans le fait que le bain de vapeur est spacieux et équipé d'un véritable poêle à bois massif, typique des bains à la russe.

Il dispose également d'une minuscule piscine d'eau froide - une caractéristique obligatoire de tout bania en Russie - et propose également des services de massage.

Grande-Bretagne

Bania No.1, Londres, Royaume-Uni

C'est un lieu haut de gamme pour les vrais connaisseurs de bania. La température à l'intérieur est généralement plus basse que dans les autres établissements (70°C). « Les niveaux élevés de vapeur surchauffée poussent le corps à transpirer abondamment puis à détoxifier », promettent les propriétaires.

Ce bania plutôt chic propose également un profond bassin glacé, des douches glacées, une salle de pierres chaudes, une salle de massage et une aire de repos.

Son menu propose de nombreuses spécialités russes, comme le hareng, le caviar, le bortsch, les pelmenis, le saumon, la vodka et autres. Les bains offrent également une expérience privée qu'ils appellent fièrement le « Bania privé Taïga », faisant référence à un écosystème se trouvant sur le territoire de la Russie composé de pins, d'épicéas et de mélèzes.

The Bath House - Russian Bania, Londres, Royaume-Uni

Ce bain situé juste en face du palais de Buckingham prétend « mélanger les traditions du bania russe authentique avec le meilleur du spa contemporain ».

L'intérieur très perfectionné est une caractéristique distinctive de ce bain - il présente des mosaïques recherchées, un décor chic et un poêle à bois impressionnant. C'est sans doute l'un des banias les plus élégants en dehors de la Russie.

Allemagne

Sauna russe Bania Beriozka, Berlin, Allemagne

Sauna russe Bania Beriozka Sauna russe Bania Beriozka

Il s'agit d'une option très terre-à-terre pour ceux qui se sentent nostalgiques des banias de classe moyenne à petit prix en Russie.

L'intérieur spartiate rappellera aux visiteurs les bons vieux banias de province en périphérie de villes russes reculées.

Malgré le manque apparent de luxe, les visiteurs laissent la plupart du temps des critiques positives, remerciant souvent le personnel pour son accueil : « Super endroit, en particulier la zone VIP. Vous pouvez tranquillement vous prélasser dans le hammam et vous détendre sans étrangers. La douche elle-même est un peu vieillotte, mais sinon tout allait bien. Les balais (veniks) coûtent 5 euros. Boissons et nourriture payantes. Personnel particulièrement accueillant, très sympathique et serviable. Merci pour notre séjour. C'était super! ».

