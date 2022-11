Que fait Khabib Nurmagomedov après avoir pris sa retraite de l’UFC?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Après avoir pris sa retraite de l’UFC, Khabib Nurmagomedov a acheté la promotion russe de MMA Gorilla Fighting Championship pour un million de dollars. Il l’a rebaptisée Eagle Fighting Championship (Eagle FC), en référence à son surnom, l’Aigle du Daghestan, et a entrepris de développer l’entreprise.

Nurmagomedov présente l’Eagle FC comme une passerelle vers l’UFC pour les combattants qui aspirent à signer des contrats avec la meilleure promotion de MMA au monde.

« J’aimerais établir un contrat qui permettrait aux combattants d’Eagle FC de passer à l’UFC. Pour négocier les termes et conditions. Par exemple, notre combattant fait six combats et défend son titre et nous promettons de le signer à l’UFC. Nous nous occuperons également de ses affaires là-bas. De nombreuses organisations disent qu’elles sont en concurrence avec la promotion américaine. Mais, nous comprenons que tous les combattants aspirent à combattre à l’UFC et nous voulons que l’EFC soit une passerelle pour eux », a déclaré Khabib dans l’une de ses interviews.

En janvier 2022, la promotion Eagle FC a organisé son premier événement à Miami, en Floride.

En outre, Khabib a acquis des participations dans de multiples entreprises à travers la Russie. Ses intérêts commerciaux incluent l’industrie du fitness, l’alimentation et même un opérateur mobile.

Par exemple, Khabib a annoncé la sortie de l’application mobile d’entraînement OctaZone en décembre 2020. Elle propose un plan de fitness personnalisé par Khabib et présente des tutoriels vidéo du champion du monde.

En 2020, Khabib a lancé un nouvel opérateur mobile qui est devenu connu sous le nom de Eagle Mobile by Khabib, apparaissant comme l’un des copropriétaires de la société.

En outre, Khabib possède une société de nutrition appelée Fitroo, qui produit et distribue des barres protéinées et d’autres articles nutritionnels.

Il a aussi lancé sa propre chaîne de restauration rapide, M-eat by Khabib, proposant avant tout des wraps à la viande halal. L’enseigne compte déjà plusieurs adresses à Moscou.

Enfin, selon certaines informations, Khabib prévoit de lancer une chaîne de clubs de fitness baptisée Khabib Gym. Les premiers ouvriraient à Moscou dans un avenir proche.

Bien que Khabib se soit retiré de l’UFC, l’ex-combattant continue de se rendre aux événements de la promotion, désormais en qualité d’entraîneur. Par exemple, il a formé le nouveau champion UFC des poids légers, Islam Makhachev, qui a battu le Brésilien Charles Oliveira par soumission lors de l’UFC 280 à Abu Dhabi.

Quant à savoir si l’un des combattants les plus célèbres de l’UFC reviendra dans la cage, Khabib dit que l’argent est la seule incitation qui pourrait l’y pousser. « J’ai cessé d’apprécier les victoires [à l’UFC]. Je ne suis pas intéressé à me battre à nouveau contre eux. Mais en y réfléchissant, si on vous propose 100 millions de dollars... », a-t-il admis lors d’un entretien.

Seul le temps nous dira donc si une offre suffisamment bonne attirera un jour Khabib dans l’octogone.

