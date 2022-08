En images: Diana Avsaragova, étoile montante du MMA venue de Russie

Russia Beyond

Dès ses débuts au sein de la ligue américaine des arts martiaux mixtes Bellator, la combattante de MMA Diana Avsaragova a impressionné la foule avec un superbe KO infligé à son adversaire par une série de coups sauvages au menton.

« Diana AvsaragoBOUM ! », s’est écrié le commentateur lors des débuts époustouflants de la sportive de 22 ans d’origine ossète venue de Russie aux États-Unis.

Avec cinq victoires en cinq combats à son actif, Diana est passée numéro 10 du classement Bellator Women’s Flyweight.

En plus d’être une combattante talentueuse avec son palmarès parfait de 5-0, Diana est également d’une beauté époustouflante et compte de nombreux abonnés sur Instagram. En juillet 2022, sa page en comptait plus de 320 000.

Surnommée « Panthère » parmi les fans de MMA, Diana correspond à ce surnom en se montrant à la fois gracieuse et mortelle.

Diana est née le 7 août 1998 en Ossétie du Nord, dans le sud de la Russie. Issue d’une famille sportive, Diana a hérité des talents de ses parents. C’est sur les conseils de sa mère que la jeune Diana choisit la lutte comme sport principal.

En plus de la lutte, Diana a également pratiqué l’escrime, le bras de fer, le kickboxing et la danse.

Ses premiers succès dans la lutte amateur ont propulsé Diana jusqu’aux championnats professionnels. En 2014 et 2015, Diana est médaillée de bronze lors de deux championnats féminins de Russie de lutte libre dans la catégorie des moins 60 kg. Elle a en outre remporté de multiples tournois.

Diana s’entraîne en Ossétie du Nord et à Moscou. Dans la capitale russe, elle a passé cinq ans à s’entraîner dans un camp spécial pour lutteurs avant de retourner dans son Ossétie du Nord natale.

Diana a fait ses débuts professionnels à l’âge de 19 ans en Russie et a signé un contrat avec la promotion américaine Bellador après deux combats dans son pays natal.

