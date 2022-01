De l’octogone aux fourneaux: Khabib Nurmagomedov lance sa chaîne de fast food

Dmitri Goloubovitch/Global Look Press

Après avoir, en octobre 2020, tiré un trait sur sa carrière de combattant MMA, discipline où il est resté invaincu, conservant jusqu’au bout son titre de champion de l'UFC dans la catégorie poids légers, c’est dans un tout autre domaine que le Russe Khabib Nurmagomedov semble avoir décidé de se reconvertir, rapporte le journal économique Vedomosti.

« L’Aigle », comme il était surnommé, a en effet entrepris de développer sa chaîne d’établissements de restauration rapide, baptisée M-eat by Khabib, dans laquelle il apparaît comme copropriétaire et partenaire de la firme M-eat Group Franchising.

Une première adresse a d’ores et déjà ouvert ses portes dans la tour Ville des Capitales, l’un des gratte-ciels du quartier des affaires de Moscou, et d’ici fin mai, la société projette de procéder à 14 inaugurations supplémentaires dans la ville, pour un budget unitaire de 2-3 millions de roubles (22 886 – 34 328 euros).

Pour la suite, le sportif originaire du Daghestan ne manque pas d’ambition. Il compte en effet voir le nombre de ses franchises passer à 150 à l’horizon fin 2023, et ce, non seulement en Russie, mais aussi à l’international, avec dans son viseur notamment le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, la Turquie et les Émirats arabes unis. En cinq ans, ce nombre devrait, selon les plans, se porter à 990.

Sur place, la vedette du menu est le dénommé BreadM-eat, un pain fourré à la viande (poulet, bœuf ou cheval), sauce et autres ajouts au choix, pour un prix de base s’élevant à 270 roubles (3,10 euros).

