Qui est Islam Makhachev, vainqueur de l'UFC 280 et nouveau champion UFC des poids légers?

Le 22 octobre 2022, Islam Makhachev a battu l'ancien champion brésilien Charles Oliveira à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi. Le combattant originaire de la République du Daghestan, en Russie, a contraint Oliveira à la soumission avec un triangle de bras au deuxième round après avoir dominé tout le combat avec ses coups de poing puissants et son habileté à lutter.

Makhachev, 31 ans, est entraîné par l'ancien champion poids léger de l'UFC Khabib Nurmagomedov et a rendu hommage au père de ce dernier, l'entraîneur Abdulmanap Nurmagomedov, qui l’avait pris sous son aile dès son plus jeune âge et qui est décédé en 2020.

« Abu Dhabi, merci. Je me suis entraîné si dur pour ce moment. Toute ma vie, je me suis préparé pour ce moment, a-t-il déclaré dans une interview d'après-combat. Je veux juste dire que cette ceinture est pour mon entraîneur Abdulmanap Nurmagomedov. Il y a plusieurs années, il m'a dit que j'allais devenir le champion. Je veux [lui] donner cette ceinture ».

Makhachev a décroché une série de victoires, remportant 10 combats consécutifs dans l'UFC avant d'affronter le Brésilien Oliveira.

Le combattant daghestanais a initialement signé un contrat pour quatre combats avec l'UFC le 2 octobre 2014 ; accord renouvelé en octobre 2019. À ses débuts à l'UFC, Makhachev avait alors battu Leo Kuntz originaire de Floride, par soumission.

Le 3 octobre 2015, Makhachev avait affronté Adriano Martins, mais avait perdu contre le Brésilien par KO. Il s'agit de sa première et unique défaite professionnelle à l'UFC.

Se remettant de cet échec, Makhachev a gravi les échelons de l'UFC, battant Chris Wade, Nik Lentz, ainsi que Gleison Tibau, marquant un knockout épique 57 secondes après le premier round de ce combat.

Lire aussi : Sept faits inattendus sur l'«Aigle» de l'UFC Khabib Nurmagomedov

La carrière de Makhachev à l'UFC n'a toutefois pas été exempte de controverses. Le combat Makhachev-Dober a été annulé après que le Daghestanais ait été contrôlé positif au meldonium, préparatif permettant une plus rapide récupération après des efforts physiques. L'Agence américaine antidopage a cependant levé la suspension de Makhachev après une audience le 2 juillet 2016.

En août 2017, Makhachev s'est retiré du combat contre Michel Prazerez en invoquant une blessure. Le combattant daghestanais s'est également retiré de son combat contre Francisco Trinaldo à l'UFC 233 en 2018.

Avant de faire ses débuts à l'UFC, Makhachev s’était construit un nom au sein de M-1 Global, une promotion de MMA basée à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Le combattant de 31 ans est un représentant de l’ethnie des Laks, un peuple du Caucase du Nord-Est originaire d'une région intérieure connue sous le nom de Lakie, au sein du Daghestan.

Il a grandi dans le village isolé de Bourchi, où il s'est entraîné au sambo, ce sport de combat né en URSS. En 2016, à l'âge de 25 ans, Makhachev a remporté l'or au Championnat du monde de cette discipline.

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment le Daghestan est devenu la fabrique des champions en arts martiaux.

