Le plus ancien club de fitness russe encore en activité  

Anastassia Safronova Anastassia Safronova

À première vue, toutes ces machines semblent plutôt effrayantes et rappellent des instruments de torture. Mais c'est exactement ce à quoi ressemblaient les premières machines de musculation il y a plus d'un siècle. Cependant, la première impression s’évanouit lorsque les clients ont testent l'appareil et ressentent l'effet positif qu'il provoque.

La méthode de Zander

Domaine public Domaine public

En plein milieu du parc de Yessentouki (une station balnéaire du Caucase du Nord, à 1 500 km de Moscou), entre bains minéraux et cures thermales, se dresse un pavillon centenaire de « mécanothérapie », ce qu'on appellerait aujourd'hui un club de fitness ou une salle de sport.

Anastassia Safronova Anastassia Safronova

L'établissement a ouvert en 1902. À l'époque, la ville était déjà un endroit très populaire pour ceux qui souhaitaient améliorer leur santé en utilisant ses riches ressources naturelles. De plus, l'air frais du Caucase et les paysages fantastiques de ce lieux attiraient les personnes en quête d'une atmosphère relaxante et d'inspiration (des musiciens, acteurs et artistes célèbres aimaient passer leurs vacances dans la région). Ainsi, les autorités locales ont décidé de créer une attraction unique pour les touristes : un lieu pour pratiquer ce qu'on appelle la « mécanothérapie ».

Domaine public Domaine public

Le terme a été introduit par le médecin suédois Gustav Zander pour qualifier une méthode de traitement de certaines maladies par massage et exercice à l'aide d'appareils d'entraînement spéciaux. En 1865, il ouvre le premier institut de mécanothérapie au monde à Stockholm. Les machines qu'il utilisait permettaient aux patients de s'entraîner seuls, sans l'aide d'un assistant.

Anastassia Safronova Anastassia Safronova

La méthode de Zander est devenue très populaire à travers l'Europe et au-delà. En Russie, le premier établissement médical appliquant la mécanothérapie a été inauguré à Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle.

Domaine public Domaine public

Lors de son ouverture à Yessentouki, le pavillon abritant les appareils de Zander a fait sensation. Le lieu disposait de vestiaires, de douches, de cabinets médicaux et de massage, ainsi que de salles de loisirs. Son immense salle d'entraînement comprenait jusqu'à 60 appareils : certains d'entre eux étaient destinés aux exercices musculaires actifs, tandis que d'autres fonctionnaient avec des moteurs spéciaux et servaient aux massages. Entre autres, il y avait des prototypes de vélos d'exercice modernes et des machines qui simulaient la conduite à dos de cheval ou de chameau (tous deux équipés de selles pour hommes et femmes). Les personnes souffrant de problèmes osseux et articulaires, d'insomnie, de troubles digestifs ou d'obésité, se sont toutes précipitées pour y faire une séance de fitness. Il y avait des heures de formation spéciales pour les hommes, ainsi que pour les femmes et les enfants.

Machine à remonter le temps

Anastassia Safronova Anastassia Safronova

Le pavillon de mécanothérapie et ses appareils ont survécu à la révolution et aux deux guerres mondiales. Tout au long du siècle, des gens ont utilisé ces appareils pour l'entraînement et la rééducation.

Domaine public Domaine public

Aujourd'hui, plus de 50 appareils fonctionnent toujours et ce ne sont pas seulement des pièces de musée. Le pavillon de mécanothérapie est ouvert six jours sur sept et n’importe qui peut s'entraîner avec les appareils Zander. Il y a juste un détail, plutôt bruyant : comme tous les équipements sont en métaux lourds et comportent des pièces en bois, ils produisent un vacarme assez marqué lorsqu'ils sont utilisés tous ensemble.

Anastassia Safronova Anastassia Safronova

Les personnes qui viennent à Yessentouki pour un traitement utilisent la mécanothérapie sur prescription médicale, en parallèle aux bains minéraux ou de boue et à la consommation d'eau minérale. Pour les touristes lambda, le pavillon de mécanothérapie ressemble à un musée interactif, où l’on peut essayer les machines juste pour le plaisir. Beaucoup admettent que lorsqu'ils montent, par exemple, sur un « cheval » centenaire, cela ressemble à un voyage dans le temps - certains disent même que le pavillon est l'endroit le plus intéressant de Yessentouki.

Anastassia Safronova Anastassia Safronova

