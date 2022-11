Qui est Dmitry Bivol, boxeur russe défendant depuis cinq ans son titre de champion du monde?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 5 novembre 2022, le boxeur russe Dmitry Bivol est monté sur le ring de l’Etihad Arena d’Abu Dhabi et s’est défait du combattant mexicain Zurdo Ramírez. Bivol a dominé son adversaire, plus grand que lui, pendant tout le combat et a remporté la victoire par décision unanime, défendant avec succès son titre de champion du monde des poids mi-lourds de la WBA (World Boxing Association), qu’il détient depuis novembre 2017.

Le face-à-face Bivol-Ramírez a été une démonstration de force épique, mais le plus grand triomphe de Bivol a eu lieu plus tôt, le 7 mai 2022, lorsque le boxeur russe a battu la superstar mexicaine Saúl « Canelo » Álvarez, qui était passé de la catégorie des poids super moyens à celle des poids mi-lourds pour défier le champion.

Dans sa carrière de boxeur professionnel parfaite de 21 victoires et 0 défaite, Bivol a réalisé 11 knockouts.

Le style de Bivol sur le ring se caractérise par des combinaisons complexes lancées à grande vitesse, un excellent jeu de jambes et une pression constante sur ses adversaires.

Dmitry Bivol a représenté la Russie dans des concours amateurs et professionnels, mais son parcours s’avère moins ordinaire qu’il n’y paraît.

Le père de Bivol est en effet né en Moldavie soviétique, tandis que sa mère est d’origine coréenne. Après s’être marié, le couple s’est installé dans la République soviétique du Kirghizistan, où le jeune Bivol est né le 18 décembre 1990.

Il a commencé à boxer à six ans. Enfant, Bivol était plus grand que la moyenne des garçons de son âge. Le fait qu’il ait pu battre des sportifs plus âgés dans des combats amateurs a renforcé sa confiance et a contribué à la poursuite de sa carrière de boxeur.

Élevé dans la ville de Tokmok, au Kirghizistan, Bivol a déménagé à Saint-Pétersbourg, en Russie, à l’âge de 11 ans et a continué à s’y entraîner. En 2012 et 2014, il a remporté les championnats nationaux russes de boxe amateur. En remportant de nombreuses autres compétitions, Bivol a terminé sa carrière amateur avec un record impressionnant de 268 victoires pour 15 défaites.

Parce que les racines de Bivol ne sont pas communes, de nombreux fans se demandent quel pays il représente réellement.

« Nous avons maintenant deux drapeaux dans le vestiaire : un drapeau russe et un drapeau kirghize. Le drapeau kirghize est [de] l’endroit où j’ai commencé la boxe, où je suis né, où les gars me soutiennent [...]. Eux aussi sont fiers de moi. Et le drapeau russe [représente] le pays dont je suis citoyen. J’ai eu une grande expérience ici, c’est le pays que je représente », a éclairci Bivol lors d’une récente interview.

Bivol est marié et a deux enfants. Lui et sa femme se sont rencontrés à l’aéroport de Saint-Pétersbourg alors qu’ils avaient tous deux 16 ans. Dans l’une de ses interviews, Ekaterina Bivol a avoué être trop superstitieuse pour regarder son mari combattre, comptant sur ses amis proches pour lui fournir des bribes d’informations à la place.

Bien qu’il détienne le titre mondial dans sa catégorie, la fortune nette déclarée de Bivol se révèle relativement modeste, s’élevant à 1,5 million de dollars en 2022.

