D’un nichoir ergonomique à un foulard «païen»: dix souvenirs design à ramener de Russie

Bijoux, céramiques, jouets, et même nichoirs à oiseaux design – nous avons compilé une sélection d'objets mémorables qui ne prendront assurément pas la poussière sur votre étagère. En effet, vous voudrez les admirer et les utiliser tous les jours.

Pendentif Amour, Onega

Diplômés d’un institut d'architecture, Igor et Ekaterina Komov créent des bijoux aux motifs de la Russie médiévale. Les collections de leur marque Onega ne sont pas des répliques d'articles vintage, mais une interprétation créative de différentes couches de la culture russe : de polices de caractères historiques à l'architecture russe ancienne, en passant par des jouets traditionnels. Par exemple, la collection Gorodets s'inspire de la peinture du même nom, un artisanat célèbre de la région de Nijni Novgorod, tandis que les boucles d'oreilles de la série Viatka sont des variations sur le thème des incontournables jouets de Dymkovo.

Le pendentif en argent Amour fait partie de la collection Soloun (ancien nom russe donné à la ville grecque de Thessalonique, aujourd’hui appelée Saloniki), consacrée à une interprétation moderne de l’alphabet cyrillique. Le nom de la collection fait référence au lieu de naissance de Cyrille et Méthode, créateurs du premier alphabet slave.

Luminaire Cicada, Vadim Maltsev Design

Le designer Vadim Maltsev ne se contente pas de concevoir des intérieurs, il crée également des meubles et des accessoires design. Sa nouveauté absolue est la collection limitée de luminaires Cicada en cristal, verre et métal. Il n'y en a que dix. Le designer a combiné des motifs de l'Art nouveau (René Lalique serait jaloux !) avec... l'esthétique des jeux vidéo : de fragiles ailes de cigales en cristal sont enfermées dans un boîtier métallique laconique dans l'esprit des graphismes du cyberespace. Cette impression est renforcée lorsque les lumières s'allument.

Verres Eyes, Moroz Ceramics

Katia Moroz, céramiste moscovite, réalise des céramiques biopositives originales. Ses accessoires et sa vaisselle s'inspirent du corps humain. Chaque pièce est unique, car tout est entièrement réalisé à la main. D'ailleurs, l'artiste n'aime pas se répéter : pour chaque image, il ne peut y avoir que quelques incarnations. Les verres Eyes (céramique avec peinture sous glaçure) sont une sorte de manifeste de son style. Ils sont faciles à tenir en main, et des dizaines d'yeux bleus vous suivent gentiment, vous font des clins d'œil et vous sourient.

Foulard Miraculeux Miracle, Sirinbird®

Les foulards en soie Sirinbird® sont ornés de motifs fantastiques inspirés des contes de fées russes, des ornements traditionnels, de l'artisanat et des codes culturels des différentes régions du pays. Par exemple, le châle Miraculeux Miracle est une interprétation spectaculaire du style dit « animalier de Perm ». Les images d'animaux ayant un caractère rituel, étaient utilisées dans les décorations et les ustensiles des tribus de la région de Perm depuis les temps païens. La créatrice Irina Batkova donne un sens à chacune de ses œuvres : ce foulard, par exemple, n'est pas simplement une variation sur les anciennes croyances, mais un souhait que les miracles puissent se réaliser dans la vie de chacun.

Sac à dos RC&Infante, Radical Chic

Ce sac à dos est le fruit d'une collaboration entre la célèbre marque Radical Chic et l'artiste contemporaine Daria Konovalova-Infante. Il fait partie de la collection capsule RC&Infante, inspirée par la série d'œuvres graphiques de Daria intitulée La Vie secrète des choses, qui a été acclamée. Les objets projettent des ombres dans lesquelles leur essence est révélée d'une manière nouvelle et souvent transformée en images totalement inattendues.

Portes-éclairs, Elena Rybalkina

Cette designer conçoit des objets d’intérieur à la fois divertissants et pratiques. Elle propose par exemple une gamme de vaisselle inspirée de la feuille de laurier. Les pièces laconiques et graphiques ressemblent vraiment à la forme caractéristique de cette plante. L’apogée de la collection sont les portes-éclairs, qui non seulement peuvent être utilisés pour les pâtisseries, mais conviennent également pour servir des sushis, des tapas et autres hors-d’œuvre. Ce modèle est disponible en blanc et en noir.

Plaid Poème, Galka

La marque fabrique des objets originaux et poétiques pour la maison. Beaucoup sont faits à la main et s’avèrent uniques. Les designers pensent que la maison est un lieu de pouvoir et qu'il faut la remplir d'objets ayant un sens et augmentant cette force. Le plaid fait justement partie de cette gamme « magique ». Le motif est réalisé dans l'esprit d'une grille de mots croisés, où des lettres et syllabes sont volontairement perdues : vous pouvez jouer à votre guise.

Jouets pour enfants, RussianDerevyashan

Comme beaucoup de start-ups, le projet des frères Marine est né de leur histoire familiale. Ils ont fabriqué leurs premiers jouets en bois, inspirés des contes de fées russes, pour leurs propres enfants, puis ont lancé la production. Les jouets sont toujours entièrement fabriqués à la main. Ils utilisent de l'écorce de bouleau et des huiles naturelles. Les personnages sont quant à eux connus de tous les enfants russes. Il s'agit, bien sûr, de Baba Yaga et de Kochtcheï l'Immortel, ainsi que de leurs compagnons – l'ours, le loup, le renard, le lièvre et d’autres.

Nichoir Domik Ptashki, Dydykin Studio

La conception du Centre sibérien de design et d'Igor Dadykine a déjà remporté plusieurs prix internationaux, notamment le IF Design Award. Le nichoir en bois ressemble au creux d’un arbre, ce qui devrait attirer les oiseaux. Il est compact et ergonomique, et se place facilement entre les branches sans les casser. De plus, la forme arrondie empêche toute accumulation de précipitations. Il est également facile à démonter et à nettoyer.

Boule de Noël Gogol, RES Objects

L'atelier de céramique RES Objects propose un regard ironique sur la tradition des décorations de Noël. Pourquoi ne pas représenter... des classiques de la littérature russe plutôt que des bouvreuils ou des cosmonautes ? La boule Gogol fait partie de la série Écrivains. L’on y trouve les tout aussi reconnaissables Tchekhov, Tolstoï, Pouchkine et, bien sûr, Dostoïevski. Toutes les décorations sont fabriquées à la main en porcelaine.

