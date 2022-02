En images: quand les designers russes mêlent traditions et technologies

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vases « Saisons », Treivas x B.Lab

La série « Saisons » comprend quatre vases en cristal aux motifs différents (flocons de neige, pétales, reflets de Soleil, feuilles). Elle a été inspirée par la difficile année 2020, où nous avons dû observer le changement des saisons principalement par la fenêtre en raison de la pandémie. Le bureau Treivas, dirigé par l'architecte et artiste Olga Treivas, repense la nature même du matériau. Le cristal est traditionnellement associé à la fragilité, mais ces objets, en revanche, semblent monumentaux, voire brutaux. Outre la présentation du matériau, les concepteurs proposent une vision différente de son contexte culturel : en URSS, le cristal n'était pas seulement synonyme de standard et de rareté, mais aussi un symbole de fête et de magie. La série a été produite en collaboration avec le « Laboratoire business B.Lab d'Irina Baranova » et réalisée dans les cristalleries historiques Goussev et Bakhmetiev.

Horloge diffuseur Spiritus, studio KIBARDINDESIGN

Vadim Kibardine a lancé son Spiritus by KIBARDIN. Son design breveté remplit plusieurs fonctions à la fois : il est simultanément un diffuseur d'arômes et une horloge électronique avec contrôle intelligent. Le modèle est enfermé dans un boîtier en bois brûlé (dans l'esprit de la technique traditionnelle japonaise yakisugi) et dispose d'un éclairage LED intégré, donnant un effet presque magique. Vous pouvez régler la durée de fonctionnement du diffuseur (le réservoir peut contenir 300ml) de 30 à 180 minutes.

Banc de la série BABUSHKA, Olga Engel

La designer travaille dans le style du « recyclage émotionnel ». Ses œuvres donnent une seconde vie aux souvenirs d'enfance et aux objets du passé. Par exemple, la collection BABUSHKA fait revivre le quotidien de la maison rustique de la grand-mère (babouchka) d'Olga. Le design des meubles reprend les images des pelles à pain, qui étaient utilisées pour cuire le pain dans le four russe, et des rouets. La série transmet cette ambiance de sérénité de l'enfance et la chaleur du foyer. Il comprend sept bancs de forme différente, fabriqués en chêne. Il s'agit d'une édition limitée de 20 pièces chacune. On peut également les trouver dans les galeries de design européennes Mia Karlova Galerie (Amsterdam) et Armel Soyer (Paris).

Sculpture-luminaire « Nouveau regard », Polli Products

Derrière cet objet d'art spectaculaire fait de plâtre et de plastique optique se trouve toute une philosophie. Le « Nouveau regard » est une réponse à notre réalité changeante. Les designers qualifient leur travail de réflexion sur la nouvelle perception du monde que l'homme moderne se forge à travers le prisme des réseaux sociaux et de la numérisation totale.

Vitrine, Made in AUGUST

Le laboratoire de design de Vitali Jouïkov travaille à l'intersection de l'artisanat et des nouvelles technologies. Par exemple, la collection Portal, régulièrement mise à jour, comprend des objets intérieurs uniques dans l'esprit du « recyclage de l'histoire locale » : ils sont fabriqués à partir d'anciens chambranles de fenêtres. Par exemple, cette vitrine unique a été réalisée à partir d'un encadrement de fenêtre restauré du début du XXe siècle provenant de Gorodets, ville historiquement célèbre pour son art de la sculpture. À l'intérieur, la vitrine est décorée avec des motifs typiques de la peinture de Jostovo (atelier UG-ART HOME DESIGN).

Tapis de la collection Hear my Roooar, Andreï Boudko

Andreï développe le thème des tapis en feutre, un matériau typique de la tradition russe. Ils sont embellis par des impressions numériques, appliquées par matelassage sur des machines à commande numérique. Les imprimés font référence aux broderies qui décoraient autrefois les vêtements folkloriques. Chaque motif est associé aujourd'hui à un superpouvoir : le camouflage permet de se dissimuler et donne donc un avantage au combat ; le tatouage (comme sur une peau de loup) sert de talisman protecteur.

Jeu d’échecs artistiques « Un autre royaume », Taras Jeltychev

Jeltychev a été le premier sur la scène artistique russe à utiliser la technologie NFT pour créer des objets d'art. Taras a inventé un échiquier high-tech avec des puces intégrées – un « passeport » virtuel éternel pour le produit, conçu pour tracer son authenticité dans l'espace numérique. Le designer a utilisé un modèle de Hong Kong. Selon lui, le nouveau lexique de la conception d'objets comprend les « tokens » et la « blockchain ». L'échiquier est proposé en édition limitée de 20 pièces. Les figurines travaillées tels des joyaux sont créées par impression 3D de haute précision et affinées à la main.

Masques re:d totems, 52 Factory

Les masques en plastique recyclé étaient l'un des finalistes du prix international RO Plastic Prize 2021. La collection, baptisée re:d totems, comprend huit modèles inspirés de la tradition rituelle slave. C'est ainsi que le passé rencontre le présent : autrefois, les masques étaient fabriqués à partir de brindilles, d'écorce de bouleau et de rubans, mais aujourd'hui, ils le sont avec du plastique recyclé.

Peigne de la collection Tropicana, Grigori Maslennikov (Gregory Emvy)

L'artiste et designer se tourne souvent vers ses racines russes, réinterprétant les modèles culturels nationaux. L'année dernière a été marquée pour lui par le lancement d'une collection de peignes pour la jeune marque de bijoux Bun Jewellery, basée à Moscou. À la recherche d'un nouveau code culturel, il a créé un ornement capillaire russe traditionnel dans une veine moderniste.

Luminaire-amulette, Alexeï Daniline pour Maytoni

Le travail d'Alexeï a remporté une douzaine de prix de design prestigieux au cours de l'année écoulée, dont les IDA International Design Awards 2021. L'image du luminaire s'inspire des décorations des anciens, qui avaient une signification sacrée et servaient d'amulettes. À l'époque, elles étaient enfilées avec des coquillages, mais aujourd'hui elles sont de haute technologie. Par exemple, le luminaire est fixé au plafond de manière magnétique, et l'énergie est fournie directement aux câbles auxquels il est suspendu. Cela donne au luminaire un aspect léger et élégant, plutôt qu'encombrant. La source de lumière est une bande LED sur le cadre et les éléments décoratifs sont des « perles » en verre soufflé.

