En images: pourquoi les ours les plus heureux du monde vivent-ils au Kamtchatka?

Igor Chpilenok est l'un des photographes animaliers les plus célèbres au monde. Il a passé presque toute sa vie dans la forêt. Dans les années 1980, alors qu'il n'avait même pas 30 ans, il est devenu le fondateur de la réserve naturelle Forêt de Briansk. C'est alors qu'il a également développé une passion pour la photographie des animaux. Récemment, il a partagé avec nous son expérience avec les renards, et maintenant s’apprête à ravir les fans d'ours.

L'âme sombre de la forêt

Vallée des Geysers, Kamtchatka Igor Chpilenol

À première vue, les ours semblent être moins émotifs que les autres animaux. Ce ne sont pas les chats de Pallas avec leurs regards mécontents ou les rusés renards qui cherchent continuellement à voler quelque chose aux humains. « L'ours est l'âme sombre de la forêt, cite Igor Chpilenok l'écrivain soviétique Nikolaï Sladkov. Ils n'ont pas de muscles faciaux développés, et ils ne peuvent pas sourire comme les chiens. Lorsque vous vous approchez d'un ours, vous ne regardez pas son visage, mais ses oreilles et sa posture. Elles peuvent être différentes, par exemple une pose soumise apparaît lorsqu'un dominant s'approche et tous ceux qui sont plus petits s'assoient dans cette pose. Le chien a un comportement similaire lorsque le maître lui crie dessus ».

Tempête d'automne sur le lac Igor Chpilenok

Les ours en général ont une hiérarchie rigide où beaucoup de choses sont déterminées par la taille, affirme le photographe. « Un homme ne peut pas toujours l'impressionner par sa taille. Mais il peut tricher ».

Les acteurs sont au premier plan, l'équipe de tournage au milieu et le public à l'arrière-plan Igor Chpilenok

« Lorsque je travaille avec des ours, je porte un gilet de sauvetage sous une veste ample. Parfois, je mets un tapis de sol enroulé dans mon sac à dos vide. Tous les ours des environs se dispersent, pensant que c'est une bosse musculaire. Il ne leur vient même pas à l'esprit de vérifier si c'est réel ou non ».

Regard depuis le fourré Igor Chpilenok

« La confiance en soi a aussi beaucoup d’importance. Il s'approche de toi et cherche à savoir si tu vas céder ou non. Dans la réalité, la petite bête cède à la grande, mais on peut y aller au culot, notamment en réalisant quelques tours inattendus. Par exemple, en ouvrant brusquement sa veste, c'est-à-dire devant l'ours augmenter brusquement sa taille. Ils sont toujours surpris – parfois même la maladie des ours [défécation soudaine produite par le stress et l’émotion] se produit », décrit Igor.

Pourquoi un ours a-t-il besoin d'une caméra ?

Un ours a un jour arraché une caméra à des gens pour l’emmener dans un lac, ce qui les a beaucoup contrariés. Par la suite, ils ont eu l'idée de laisser les ours se filmer eux-mêmes, car ils aimaient beaucoup cette technologie. « Nous avons contacté la société GoPro et ils nous ont envoyé 10 caméras d'action avec des perches pour selfie, relate le photographe. Les ours ont commencé à les prendre, à les transporter, à se filmer et à filmer les autres ». Toutes les caméras n’ont néanmoins pas pu être récupérées.

"Maintenant, nous allons filmer du contenu" Igor Chpilenok

« Il s'avère qu'ils savent filmer, mais pas niveler l'horizon. Tout est soit à l'envers, soit de côté. Mais ce sont d'excellents caméramans, ils ont réalisé des plans qu'aucun humain ne pourrait jamais faire ».

Des blondes parmi les ours

"Il semble que quelqu'un a crâmé au soleil" Igor Chpilenok

Un ours brun n’est parfois brun que de nom, car sa couleur peut aller de paille claire au brun foncé. Souvent, l’on pense que l'ours a le poil clair, mais il a juste éclairci au soleil.

8 (Ours et geyser, Kamtchatka) Ours et geyser, Kamtchatka Igor Chpilenok

« Les ours sortent sous le soleil d'avril au Kamtchatka – il y a de la neige partout, ils marchent dessus, et leurs yeux sont larmoyants à cause des coups de soleil, ils clignent tout le temps des yeux. Un humain mettra des lunettes de soleil, mais les ours n'ont pas cette possibilité. Leurs yeux se détériorent et leur fourrure brûle. Puis ils muent et redeviennent sombres. Essayez donc de marcher comme ça ! J'ai moi-même eu cinq chemises de brûlées pendant l'été ! ».

Les ours les plus heureux

Ourson sur le lac Kourile Igor Chpilenok

Pourquoi le Kamtchatka est-il si attractif pour les photographes d'ours ? Il y existe de grandes réserves naturelles où personne ne persécute ces mammifères, ni les braconniers, ni les chasseurs. Et ils y ont accès à de la nourriture toute l'année – parfois ils n'hibernent même pas.

Ours et saumon Igor Chpilenok

« Le Kamtchatka abrite les ours les plus heureux du monde !, assure Igor Chpilenok. La nourriture est abondante, il y a des noix, des baies et du saumon. Les ours ne consacrent pas beaucoup de temps à leurs besoins fondamentaux, ils ont le temps de se sociabiliser. Les ours les plus sociaux et les plus joueurs ici sont même les adultes ».

Enfance d'ours Igor Chpilenok

« La plus forte densité d'ours au monde se trouve dans la réserve naturelle du Kamtchatka-Sud, qui a pour centre le lac Kourile. Là-bas, ils sont environ deux mille dans une zone relativement petite. Mais il y a un autre phénomène : beaucoup de ces ours ont appris à vivre près des hommes et ils n'en ont pas peur, comme c'est le cas ailleurs. C'est pourquoi il est facile de les y observer ». Et pour eux de nous étudier également.

S'il vous plaît, ne nourrissez pas les ours !

Rencontre sur le sentier Igor Chpilenok

Il n'y a pas d'autre moyen de se déplacer à pied dans la réserve que de suivre les sentiers d'ours. Et la chose la plus sûre à faire est de marcher en groupe, de parler fort et de chanter des chansons. « Si un ours s'approche, vous devez tous vous mettre ensemble, vous tenir par la main, faire du bruit, pour qu'il comprenne que c'est un seul et même organisme ».

"Sors te promener!" Igor Chpilenok

L'essentiel est que l'ours ne se rende pas compte qu'un humain a de la nourriture, car une fois qu'il l'aura goûtée, il cherchera des choses similaires à l'avenir. Dans la réserve naturelle de Kronotski, au Kamtchatka, même les miettes qui restent après le repas des touristes doivent être brûlées ou jetées à l'eau. Toute nourriture doit être tenue à l'écart du camp. « La nourriture calorique humaine est irrésistiblement attirante pour eux. Ils n'ont peut-être pas une bonne vue, mais leur odorat est excellent. Ils peuvent même sentir la nourriture qui est dans une boîte de conserve ».

Sentinel Igor Chpilenok

« Aujourd'hui, de nombreuses personnes nourrissent criminellement des ours depuis une voiture. La personne se sent en sécurité dans son véhicule, mais l'ours, en quête de nourriture, se précipite ensuite sur un groupe de marcheurs. Et le sort de ces ours est toujours mauvais – ils sont abattus. Donc si quelqu'un a l'idée de nourrir un ours, il doit comprendre qu'il le tue ».

