Est-il vrai qu'il neige tout le temps en Russie?

L'une des rumeurs les plus populaires à propos de la Russie est qu'il y fait froid et qu'il neige tout au long de l’année. C'est l'image du pays activement promue dans les films hollywoodiens - même si la scène se passe en dehors de la Russie (par exemple, dans le film Red (2010), lorsque le personnage de Bruce Willis, Frank Moses, se rend à l'ambassade de Russie aux USA, il y a de la neige partout !).

Mais qu’en est-il vraiment ? On peut dire qu'il existe un grand nombre de villes où l'hiver est pratiquement inexistant - Sotchi (territoire de Krasnodar), Elista (Kalmoukie), Grozny (Tchétchénie)… La neige et les gelées y sont vraiment rares.

Néanmoins, même dans ces villes chaudes, il peut parfois neiger - et pour les habitants, c'est un véritable événement qui fait immédiatement l'actualité et donne lieu à moult photos propagées sur les réseaux sociaux.

Neige inattendue à Sotchi, le 20 janvier 2021 Artour Lebedev/Sputnik Artour Lebedev/Sputnik

En général, cependant, le climat du pays est très diversifié même s’il est vrai que, même en été, il y a des endroits où il peut neiger.

Quand la neige d'été supplante la chaleur d'été

La vidéo ci-dessous provient de Magadan, une ville de l'Extrême-Orient russe. La route est totalement recouverte de neige, il y a une tempête de neige et la température est proche de zéro. Cela n'a pas été tourné en hiver, comme vous pourriez l'imaginer, mais à la mi-juin 2022 !

Quelques jours auparavant, la température était de +25°C dans la région, qui a ensuite brusquement renoué avec les froids hivernaux. Une semaine plus tard, le mercure est remonté à +13-15°C et il a commencé à pleuvoir. Bref, on a connu toutes les saisons en quelques semaines !

À gauche : mi-octobre en Iakoutie, environ moins 45°C à l'extérieur. À droite : été en Iakoutie Vadim Skriabine/TASS Vadim Skriabine/TASS

La météo surprend également en Iakoutie, où les températures descendent régulièrement en dessous de -50°C en hiver et dépassent les +30°C en été. Mais parfois, il neige au milieu d'une journée chaude et la neige tient pendant plusieurs jours.

De plus, alors que la capitale régionale, Iakoutsk, connaît une vague de chaleur estivale, il peut neiger dans le nord de la région. Et on y trouve aussi des glaciers, qui fondent par tems chaud, et où les habitants vont pour passer du bon temps.

Imaginez qu'il fait +30°C dehors et que vous voyez d'immenses calottes glaciaires sur la rivière.

La plus célèbre de ces glaciers s'appelle Boulouous. Une vraie plage de glace !

En règle générale, la glace ne fond pas, car la « saison chaude » dans cette partie de la Iakoutie (à environ 100 km de Iakoutsk) ne dure que quelques semaines. Cependant, si une vague de chaleur anormalement longue se produit (ce qui peut aussi arriver), alors, en juillet, il ne reste qu'un petit morceau de glace du Boulouous. Mais ne vous inquiétez pas - en septembre, lorsque la neige tombera à nouveau comme il se doit, et les Iakoutes pourront à nouveau se délecter de leur glace préférée !

Vadim Skriabine/TASS Vadim Skriabine/TASS

Dans le nord de la Russie - Norilsk, Vorkouta, Salekhard - les étés sont généralement frais, avec +10 ou 15°C, bien que, certains jours, il puisse faire +25°C et d'autres environ zéro. Il arrive que certaines années, la neige n'ait pas le temps de fondre partout et qu'elle reste encore en juin, dans des teintes noirâtres.

Forte tempête de neige à Salekhard, seule ville du monde traversée par le cercle arctique, le 24 mai 2019 Andreï Tkatchev/TASS Andreï Tkatchev/TASS

À Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad et dans d'autres grandes villes de la partie européenne de la Russie, le temps correspond plus ou moins aux saisons. Il fait chaud et il y a des flaques d'eau au printemps, il fait chaud et ensoleillé en été, on trouve des feuilles jaunes et de la pluie en automne et, bien sûr, il y a de la neige et du gel en hiver. Mais même là, la neige d'été n'est pas considérée comme un phénomène anormal ; bien que, bien sûr, ce soit toujours très surprenant pour les habitants !

Chutes de neige à Moscou, mai 2017 Artiom Gueodakyan/TASS Artiom Gueodakyan/TASS

Pas un jour sans neige

Il y a des endroits en Russie où la neige ne fond jamais. Bien sûr, ce sont des îles éloignées de l'océan Arctique. Archipel des îles de Novossibirsk, terre François-Joseph, archipel de Nouvelle Zemble… si jamais vous visitez ces endroits en été, vous verrez des ours polaires et des morses se prélasser sur la banquise après avoir nagé dans une eau bien glaciale.

Terre François-Joseph, le 19 août 2019 Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Sur certaines îles, la neige fond en été, laissant apparaître le sol rocheux, mais sur beaucoup d'entre elles, la température ne dépasse zéro qu'en juin et juillet ; en août, le gel recommence et la neige n'a tout simplement pas le temps fondre.

Archipel François-Joseph, le 27 juillet 2012 Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

