D’un pont-voilier à une passerelle-croissant: ces nouveautés urbaines dont se dotera Moscou

Les autorités de la ville de Moscou projettent de doter la capitale de sept nouveaux ponts. Si certains d’entre eux seront réservés aux piétons, d’autres sont censés relier des quartiers résidentiels aux stations de métro et nœuds de transport ou réduire les embouteillages.

Chacun des projets imaginés par le Comité d’architecture et d’urbanisme de la ville est unique en son genre. Nous vous invitons donc à les découvrir.

Un pont piéton verra le jour en plein centre de la capitale et reliera l'île Baltchoug au quai Iakimanskaïa, passant au-dessus du canal Vodootvodny. Il s’incrustera dans l’itinéraire touristique de la ville et facilitera l'accès au nouvel espace d’art GES-2 et aux autres curiosités de l'île. Son principal trait distinctif sera une poutre métallique courbe et centrale qui servira de bande de séparation pour le flux des cyclistes et des piétons et, dans le même temps, fera office de banc.

Le district municipal Filiovski Park (ouest), qui doit son nom au parc homonyme, verra apparaître un pont automobile de 276 mètres qui le reliera notamment à la toute nouvelle station de métro Mnevniki et deviendra une solution de plus pour désengorger le trafic routier dans la capitale.

Si son concept est plutôt traditionnel, trois autres ponts, dont deux piétons, beaucoup plus futuristes, seront érigés à proximité.

Ainsi, non loin de ces lieux, un autre pont enjambera la Moskova et reliera le parc Fili à celui de Terekhovo. La nuit, l’effet de voile sera renforcé par le jeu de lumière créé par l’éclairage. Long de 250 mètres, il ne sera doté que d’un seul pilon et le cadre supportant la plateforme sera unique en son genre.

Passons aux ponts réservés aux cyclistes et piétons. L’un d’entre eux reliera le district de Khorochevo-Mnevniki (nord-ouest) au très prestigieux Krylatskoïé. Ses arches gracieuses en feront une sorte de portail s’élevant au-dessus des eaux.

Tel « un fil passé dans le chas d’une aiguille », le quatrième pont servira de passerelle reliant les deux zones vertes que sont les parcs situés sur ces deux rives opposées. Comme l’a fait noter l’architecte en chef de la ville, Sergueï Kouznetsov, ce qui « unira les quatre ponts du district [...], c’est la présence d’éléments de couleur rouge ».

Restons dans l’ouest de la capitale. Un pont automobile à six voies est voué à devenir une importante artère de transports dans cette zone en plein développement.

D’un côté, il sera bordé par un passage réservé aux piétons, et de l’autre, aux cyclistes.

Descendons maintenant vers le sud. Non loin de la future station de métro Nagatinski Zaton, s’étendra un pont piéton en forme de croissant long de 240 mètres. Ses mâts en acier pointus font penser à des pics de glace surgissant de l'eau. Il y a quelques jours, ce projet a été approuvé par la ville de Moscou.

