En images: les bâtiments récents les plus remarquables de Moscou

À Moscou, vous pouvez voir des bâtiments d'époques architecturales complètement différentes : des églises du XVe siècle, des chefs-d’œuvre de l’ère impériale, l'avant-garde audacieuse du début de l'Union soviétique, le style impérial stalinien des années 50, les barres d’immeubles de la perestroïka, ou encore les centres commerciaux volumineux des « sauvages années 90 ». Mais quels bâtiments intéressants ont été construits dans la capitale russe ces dernières années ?

Le Palais de la gymnastique de Loujniki

Stanislav Krassilnikov/TASS Stanislav Krassilnikov/TASS

Un nouveau centre sportif a ouvert ses portes au complexe olympique de Loujniki en 2019. L’édifice, construit sous la direction de l'architecte en chef de Moscou, Sergueï Kouznetsov, a été baptisé du nom de la célèbre entraîneuse de gymnastique rythmique Irina Viner-Usmanova, qui compte parmi ses élèves les championnes olympiques Yulia Barsukova et Evgeniya Kanaeva. Le Palais de la gymnastique a été achevé en deux ans seulement. La toiture en forme de ruban de gymnastique est un de ses éléments distinctifs. À l'intérieur se trouve une arène avec des tribunes, qui peut accueillir près de 4 000 spectateurs.

Stanislav Krassilnikov/TASS Stanislav Krassilnikov/TASS

Grâce à son architecture, le Palais de la gymnastique a déjà reçu plusieurs prix nationaux en tant que meilleure installation sportive du pays et le prix international du MIPIM dans la catégorie Meilleure infrastructure culturelle et sportive en 2020.

Tour Dominion dans l’arrondissement de Doubrovka

Legion Media Legion Media

Ce centre d'affaires, conçu par Zaha Hadid Architects, a été inauguré en 2015 dans le sud-est de Moscou. Il n'est pas très populaire en raison de son emplacement à l'écart des quartiers d'affaires de la ville (il a été vendu à de nouveaux propriétaires fin décembre 2021), mais d'un point de vue architectural, il se distingue très nettement des autres bâtiments.

Lors de sa conception, les architectes se sont inspirés de l'avant-garde russe et de l'idée de plaques tectoniques en mouvement. Le bâtiment est revêtu de panneaux qui changent de couleur en fonction de la luminosité.

Legion Media Legion Media

Il a l'air asymétrique et dispose en son sein de beaucoup d'espace ouvert avec des bureaux modernes. « Il ressemble à un jeu de Jenga, à une pile de livres ou à un gâteau dont les croûtes se seraient écartées », écrit l'urbaniste russe Ilia Varlamov, qui l'a inclus dans sa liste des meilleurs bâtiments de Moscou en 2016.

École Khorochevskaïa (« Khorochkola »)

Cette école polyvalente est située dans l’arrondissement de Khorochiovo-Mnevniki, au nord-ouest de Moscou. Le mot clé de ce concept est « transparence ». L'extérieur comporte d’immenses baies vitrées et des panneaux imitant des troncs d'arbres, tandis que l'intérieur présente des escaliers « flottants » avec des éléments en verre.

Des architectes, mais aussi des enseignants ont participé à la conception de ce complexe éducatif. Il a donc été décidé de ne pas utiliser des salles de classe standard, mais des locaux pouvant être adaptés à différents processus d'apprentissage. L’on y trouve ainsi des salles de laboratoire, des cours de robotique, de modélisation informatique, un gymnase, une piscine, et bien plus encore.

Vitali Belooussov/Sputnik Vitali Belooussov/Sputnik

Le bâtiment de l'école est par ailleurs contrôlé par un système de maison intelligente.

Au cours des cinq années qui ont suivi sa construction, l’établissement a remporté plusieurs prix d'architecture, dont celui de Re-Thinking the Future dans la catégorie Concept d’institutions générales d’éducation.

École sur le territoire de l'ancienne usine ZIL

Une autre école inhabituelle de Moscou a élu domicile dans la zone de l'ancienne usine automobile ZIL, près du complexe résidentiel ZILART. Elle est conçue comme un système de campus : outre les salles de classe, on y trouve un atelier dit « hi-tech » où sont dispensés des cours de sciences et d'informatique, ainsi que plusieurs salles de sport.

Inaugurée en 2019, elle a été reconnue par les autorités de Moscou comme le meilleur bâtiment à des fins éducatives.

C'est d'ailleurs la plus grande école de Russie : elle est prévue pour 2 500 élèves.

Jardin d'enfants près de la station de métro Kourskaïa

« Si je le pouvais, j’irais moi-même dans un tel jardin d'enfants », tels sont les commentaires laissés par les parents des élèves de cet établissement.

C'est peut-être le plus original de Moscou. Le jardin d'enfants est situé dans la ruelle Maly Polouïaroslavski, à la périphérie du centre de la capitale. Les auteurs du projet sont le bureau d'architecture Asadov. Le territoire de l'école maternelle est petit, et les concepteurs ont donc suggéré d'utiliser le toit exploitable pour des promenades. Des passerelles avec vérandas sont apparues aux premier et deuxième étages et le bâtiment ressemble ainsi davantage à un bateau.

Le projet a été difficile à réaliser, car il fallait veiller non seulement à l'esthétique extérieure, mais aussi à la sécurité des enfants. C'est pourquoi pas une seule décision d'ingénierie n'a été accidentelle. Le bâtiment se compose de deux corpus perpendiculaires qui bloquent la cour contre le vent, tandis qu’une insertion en verre semi-circulaire permettant les manœuvres d’un camion de pompier a été ajoutée à la façade ouest.

Les fenêtres arborent également un thème fantaisiste s’inspirant des chambranles russes traditionnels de différentes régions.

À l'intérieur, on trouve de nombreuses pièces aux contours incurvés, qui plaisent grandement aux enfants.

Complexe résidentiel River Park

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

Au sud de Moscou, se trouve l’arrondissement de Nagatinski Zaton, sur la rive même de la rivière Moskova. Il y a quelques années, un nouveau quartier urbain, River Park, est apparu ici, avec des immeubles aux façades ondulées rappelant la proximité de l'eau.

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

Les architectes ont également aménagé une large berge ouverte au public avec plusieurs niveaux, où se trouvent des terrains de sport, des terrasses et des cafés. En 2021, l'un des bâtiments de ce quartier a remporté le Global Future Design Awards dans la catégorie Concept d’architecture résidentielle.

Complexe résidentiel Klenovy Dom (L’immeuble Érable)

Legion Media Legion Media

Ce complexe résidentiel est également situé au bord de l'eau, mais au cœur de la ville. Il a été construit en 2015 sur le quai Pretchistenskaïa, qui mène directement au parc Gorki, l'un des lieux les plus fréquentés de Moscou. Il n'a pas été facile d'intégrer le nouvel édifice dans l'ensemble architectural ancien existant, mais au final, le bâtiment s'est révélé à la fois intéressant et ne gâchant pas la vue.

Legion Media Legion Media

Le complexe résidentiel est un long bâtiment de trois étages dont la façade est avant-gardiste avec un soupçon de cubisme. Les carreaux de céramique sont utilisés dans la décoration extérieure, tandis que le bois et le marbre le sont à l'intérieur.

